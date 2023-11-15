Одна из стран меняет правила для украинских беженцев

Япония просматривает программу для беженцев, в том числе из Украины. Ранее украинские беженцы могли бесплатно вылететь из Польши в Японию, чтобы убежать от российского вторжения, однако правительственная программа завершится 1 декабря. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyodo.

Японцы ждут беженцев из Украины. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения Япония приняла несколько тысяч украинских беженцев. А также ввела специальную правительственную программу поддержки, суть которой заключалась в обеспечении билетов на самолет для беженцев из Украины, вылетавших из Польши в Японию. До этого времени программой проезда воспользовалось около 270 беженцев.

Правительство Японии сообщило, что одним из факторов отмены программы стало уменьшение количества желающих ею воспользоваться. В последние месяцы в среднем раз в неделю летел один беженец из Украины.

Теперь Япония хочет сосредоточиться непосредственно на помощи эвакуированных около 2500 беженцев из Украины. Для них будет создана новая программа, позволяющая получить статус долгосрочного резидента с рабочей визой. Также украинцы получат финансовую поддержку расходов на проживание и смогут рассчитывать на программу изучения японского языка, законов и культуры сроком 6-12 месяцев.

Новая программа для беженцев из Украины в Японии будет действовать с апреля 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая страна выплачивает беженцам из Украины наибольшую финансовую помощь.

Также "Комментарии" писали, что Швейцария приняла положительное решение для программы по защите украинских беженцев.