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Одна из стран меняет правила для украинских беженцев

В Японии начнет действовать новая программа поддержки беженцев из Украины, отменяющая бесплатные полеты.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Япония просматривает программу для беженцев, в том числе из Украины. Ранее украинские беженцы могли бесплатно вылететь из Польши в Японию, чтобы убежать от российского вторжения, однако правительственная программа завершится 1 декабря. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyodo.

Одна из стран меняет правила для украинских беженцев

Японцы ждут беженцев из Украины. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения Япония приняла несколько тысяч украинских беженцев. А также ввела специальную правительственную программу поддержки, суть которой заключалась в обеспечении билетов на самолет для беженцев из Украины, вылетавших из Польши в Японию. До этого времени программой проезда воспользовалось около 270 беженцев.


Правительство Японии сообщило, что одним из факторов отмены программы стало уменьшение количества желающих ею воспользоваться. В последние месяцы в среднем раз в неделю летел один беженец из Украины.

Теперь Япония хочет сосредоточиться непосредственно на помощи эвакуированных около 2500 беженцев из Украины. Для них будет создана новая программа, позволяющая получить статус долгосрочного резидента с рабочей визой. Также украинцы получат финансовую поддержку расходов на проживание и смогут рассчитывать на программу изучения японского языка, законов и культуры сроком 6-12 месяцев.

Новая программа для беженцев из Украины в Японии будет действовать с апреля 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая страна выплачивает беженцам из Украины наибольшую финансовую помощь.

Также "Комментарии" писали, что Швейцария приняла положительное решение для программы по защите украинских беженцев.



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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2023/10/f5bfa4175df7-japan-to-begin-living-support-program-for-ukraine-evacuees-in-april.html
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