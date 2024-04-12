Новые возможности для украинцев в Германии: кто может воспользоваться программой

В Германии стартовала новая программа под названием Job-Turbo, цель которой — упростить процесс трудоустройства для украинских беженцев. Особенностью программы является возможность начать работать, имея базовые знания немецкого языка на уровне A2 или B1, и продолжать обучение уже в процессе работы.

Новая программа в Германии облегчит трудоустройство украинских беженцев

Германия приняла больше украинских беженцев, чем любая другая страна Евросоюза — 1,65 миллиона человек. Но многие из них пока не могут найти работу: по статистике, занят только каждый четвертый трудоспособный беженец. Ранее главным условием для трудоустройства было полное владение немецким, что существенно затрудняло процесс интеграции на рынок труда.

"С начала войны 160 000 граждан Украины смогли трудоустроиться в Германии. Трудоустраивайтесь и вы" – призвали в недавнем письме к украинским беженцам в Германии министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Инициатива Job-Turbo нацелена на изменение этой ситуации, позволяя беженцам начать работать быстрее, параллельно повышая свои языковые навыки. Это, как ожидается, поможет им быстрее адаптироваться и начать зарабатывать на жизнь.

Мариэлла Фалькенгайн, социолог из немецкого Института исследования рынка труда и карьеры, отмечает, что многие беженцы сталкиваются с проблемами из-за высокой интенсивности языковых курсов, сложностей в личной жизни и нехватки времени. Однако новая программа может стать решением этих проблем.

Напомним, что правительство Швеции объявило о разработке нового законопроекта, который должен значительно расширить поддержку украинских беженцев, в частности через предоставление возможности получения шведского номера социального страхования.