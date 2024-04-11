Одна из стран Европы увеличивает выплаты для украинских беженцев

Правительство Швеции объявило о разработке нового законопроекта, который должен значительно расширить поддержку украинских беженцев, в частности через предоставление возможности получения шведского номера социального страхования. По словам министра миграции Марии Мальмер Стенергард, это решение предоставит украинцам доступ к более широкому спектру государственных услуг, включая систему здравоохранения и банковские сервисы через BankID.

Украинские беженцы получат доступ к полному спектру услуг в Швеции

Этот шаг является частью более широкой инициативы правительства по интеграции беженцев, включающей не только медицинское обслуживание, но и доступ к образовательным программам и службам занятости. Министр отметила, что украинцы также смогут пользоваться услугами обучения шведскому языку, что является важным аспектом их адаптации в новой стране.

Важной составляющей проекта также повышение суточных выплат украинским беженцам. Если на сегодняшний день ежедневная ставка составляет 71 шведскую крону (примерно 6,28 евро), то с введением новых правил эта сумма увеличится до 308 крон (27,26 евро), что сделает месячный доход беженцев примерно 818 евро. Эти меры направлены на лиц, находящихся в Швеции более года и планирующих остаться на более продолжительный срок.

Законопроект должен быть вынесен на широкое обсуждение в обществе и парламенте и, по прогнозам, может вступить в силу уже этой осенью. Ожидается, что данные изменения станут существенным шагом в направлении поддержки украинской общины в Швеции, которая сталкивалась с рядом вызовов в результате войны в Украине.

Напомним, что уровень поддержки украинских беженцев в Польше остается высоким через два года войны. Только треть поляков настроена против приема украинцев, спасающихся от войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет pap.pl.