Новые правила въезда в Финляндию: кому откажут в виде на жительство

С 1 сентября Финляндия вводит новые правила для тех, кто хочет получить вид на жительство. Правительство Финляндии заявляет, что изменения сделают процесс выдачи разрешений более строгим и четким.

Финляндия ужесточает иммиграционные правила

Новый закон о миграции уточняет причины, по которым можно получить отказ в виде на жительство. Теперь отказ могут дать, если человек предоставил ложные данные, нелегально находился в стране, нелегально работал или заключил фиктивный брак.

Особенно важно, что после нововведений нельзя будет сменить запрос на убежище на запрос на вид на жительство через работу или обучение. Правительство хочет исключить возможность использования системы убежища для того, чтобы остаться в Финляндии под другим предлогом.

Эти меры входят в программу премьер-министра Петтери Орпо и должны помочь быстро высылать тех, кому отказано в убежище.

Президент Финляндии Александр Стубб, как ожидается, официально утвердит изменения 5 июля. Эти решения отражают стремление правительства к созданию более строгой и справедливой миграционной системы, основанной на принципах законности и порядка.

Ранее “Комментарии” писали, что в этом году туристам, которые планируют отдыхать в Испанию и Италию, стоит быть особенно осторожными. В Севилье и Модене уже зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила, опасным заболеванием, передающимся через комариные укусы.

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