logo

BTC/USD

56437.67

ETH/USD

2985.86

LTC/USD

61.32

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Новые правила въезда в Финляндию: кому откажут в виде на жительство
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые правила въезда в Финляндию: кому откажут в виде на жительство

Финляндия борется с нелегальной иммиграцией: ужесточение закона об иностранцах

сегодня, 13:13
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

С 1 сентября Финляндия вводит новые правила для тех, кто хочет получить вид на жительство. Правительство Финляндии заявляет, что изменения сделают процесс выдачи разрешений более строгим и четким.

Новые правила въезда в Финляндию: кому откажут в виде на жительство

Финляндия ужесточает иммиграционные правила

Новый закон о миграции уточняет причины, по которым можно получить отказ в виде на жительство. Теперь отказ могут дать, если человек предоставил ложные данные, нелегально находился в стране, нелегально работал или заключил фиктивный брак.

Особенно важно, что после нововведений нельзя будет сменить запрос на убежище на запрос на вид на жительство через работу или обучение. Правительство хочет исключить возможность использования системы убежища для того, чтобы остаться в Финляндии под другим предлогом.

Эти меры входят в программу премьер-министра Петтери Орпо и должны помочь быстро высылать тех, кому отказано в убежище. 

Президент Финляндии Александр Стубб, как ожидается, официально утвердит изменения 5 июля. Эти решения отражают стремление правительства к созданию более строгой и справедливой миграционной системы, основанной на принципах законности и порядка.

Ранее “Комментарии” писали, что в этом году туристам, которые планируют отдыхать в Испанию и Италию, стоит быть особенно осторожными. В Севилье и Модене уже зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила, опасным заболеванием, передающимся через комариные укусы.

Читайте также на портале “Комментарии” — В Испании вводится новая система, которая поможет контролировать доступ к порнографическим сайтам в интернете. Эта система, получившая название "Цифровой кошелек Beta", предназначена для того, чтобы не допустить просмотр порносодержимого несовершеннолетними.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=1842
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости