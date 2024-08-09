Новые правила трудоустройства в Литве: украинцы теряют льготы

С 1 сентября Литва отменяет льготы на трудоустройство для украинцев, не имеющих статуса временной защиты. Теперь для официального трудоустройства в стране им понадобится получить вид на жительство. Это решение вызвало обеспокоенность среди украинцев, которые надеялись найти работу в Литве.

Литва усложняет трудоустройство для украинцев без временной защиты

Новые правила: что изменится?

Ранее украинцы, не имеющие статуса временной защиты, могли трудоустроиться в Литве при соблюдении ряда условий, включая наличие безвизового режима, действительной шенгенской визы или национальной визы, выданной в связи с непредвиденными обстоятельствами. Также они могли подать заявление на получение вида на жительство на основании работы, высококвалифицированной занятости или по гуманитарным соображениям.

С 1 сентября эти льготы перестанут действовать. Исключение составляют только высококвалифицированные работники. Для всех остальных украинцев без временной защиты получение вида на жительство станет обязательным условием для трудоустройства.

Почему Литва приняла такое решение?

Официальных комментариев от литовских властей пока не поступало. Однако эксперты предполагают, что ужесточение правил связано с желанием Литвы регулировать миграционные потоки и обеспечить приоритетное трудоустройство для граждан страны и лиц со статусом временной защиты.

Как это повлияет на украинцев?

Новые правила значительно усложнят процесс трудоустройства для украинцев без временной защиты. Получение вида на жительство может занять длительное время и потребовать значительных финансовых затрат. Это может привести к тому, что многие украинцы будут вынуждены искать работу в других странах или вернуться на родину.

Ранее “Комментарии” писали, что в Словакии начали действовать измененные правила регистрации временной защиты для украинских беженцев. Теперь для оформления необходимо заранее зарегистрироваться в интернете и выбрать удобное отделение полиции по делам иностранцев.