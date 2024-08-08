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Одна из стран ЕС усложняет жизнь украинским беженцам: новые правила

В Словакии изменили правила оформления временной защиты

сегодня, 12:23
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Черновалова Кристина

С 6 августа 2023 года в Словакии начали действовать измененные правила регистрации временной защиты для украинских беженцев. Теперь для оформления необходимо заранее зарегистрироваться в интернете и выбрать удобное отделение полиции по делам иностранцев. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Словакии, Братиславский центр помощи на улице Боттова, 7 больше не будет оказывать данные услуги.

Одна из стран ЕС усложняет жизнь украинским беженцам: новые правила

В Словакии изменили правила оформления временной защиты

Начиная с 5 августа, все украинские беженцы должны заранее заполнить заявление онлайн, чтобы подать документы на временное убежище в выбранном отделении полиции. Отделения теперь принимают заявления только после предварительной записи через систему бронирования, доступную на сайте министерства.

Время приема в отделениях полиции ограничено: оформить временную защиту можно только по вторникам и четвергам с 07:30 до 13:30. Заявление можно подать в любом из 13 отделов полиции, расположенных в различных городах Словакии, включая Михаловце, Кошице, Пряшев и другие. Это позволяет украинцам подать заявление независимо от их текущего места пребывания в стране.

По информации Международной организации по миграции, если у заявителя имеется заграничный паспорт или другой документ, подтверждающий личность, статус временной защиты предоставляется немедленно. В случае отсутствия таких документов, решение о предоставлении статуса будет приниматься в течение не менее 30 дней. После одобрения заявления беженцам выдается документ о разрешении на пребывание с отметкой "DOČASNÉ ÚTOČISKO".

Ранее “Комментарии” писали, что украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, сталкиваются с новыми трудностями при оформлении паспортных документов. Земля Гессен отказывается выдавать им заменители загранпаспортов, аргументируя это тем, что у них есть возможность вернуться в Украину для оформления документов и прохождения военной службы.



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Источник: https://novyny.sme.sk/c/23366456/zminy-reiestratsii-tymchasovoho-prytulku-u-slovachchyni.html?ref=njctse
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