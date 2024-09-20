Нидерланды планируют вернуть украинских мужчин в Украину: какие методы озвучили

Власти Нидерландов ищут механизмы влияния, которые помогут украинским беженцам-мужчинам мобилизационного возраста вернуться в Украину. Пока не обсуждают возможные сроки такой процедуры, а только необходимость создания механизма.



Нидерланды хотят возвращать беженцев в Украину Фото: infopost.media

Как сообщает издание De Volkskrant, в парламенте при обсуждении миграционной политики премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о необходимости возвращать украинских мужчин призывного возраста в Украину.

По его словам, Нидерланды не рассматривают принудительные методы депортации, а скорее оценивают возможность создать программу поощрения украинских мужчин к действиям, направленным на возвращение в Украину. Также Дик Схооф подчеркнул, что в этом вопросе нужно быть "чрезвычайно осторожным".

Кроме того, в парламенте не обсуждали сроки возвращения украинцев, а сосредоточились на создании механизма.

По данным De Volkskrant, в Нидерландах проживает более 39 тыс. украинских беженцев мужского пола, из которых призывного возраста – 19 тыс. Количество украинских беженок оценили в 63 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявление нидерландского политика и главы "Партии свободы" Герта Вилдерса, призвавшего украинских беженцев возвращаться в Украину. По его словам, Нидерланды переполнены беженцами, поэтому украинские мужчины могли бы встать на защиту родной страны и упростили бы миграционное давление в Нидерландах.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС сделали окончательное заявление о принудительном возвращении украинских мужчин в Украину. По словам еврокомиссарши по внутренним делам Илвы Йоханссон это невозможно согласно Директиве о временной защите.