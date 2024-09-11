Нидерланды не справляются: украинских беженцев призывают возвращаться на фронт

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Slava Kot
Нидерландский политик, основатель и глава "Партии свободы" Герт Уилдерс заявил, что его страна переполнена беженцами, поэтому призвал украинских мужчин мобилизационного возраста отправлять в Украину.
Герт Уилдерс призвал отправлять украинских мужчин на войну. Фото из открытых источников
Герт Уилдерс, называющий себя либертарианцем, заявил, что Нидерланды не могут справиться с ситуацией с беженцами.
По мнению Герта Уилдерса, ситуацию можно разрешить, если отправлять украинских мужчин на войну в Украину. По словам нидерландского политика, это можно сделать, отменив защиту для беженцев.
Несколькими днями ранее Герт Уилдерс рассказал, что 7 сентября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским с которым обсудил войну и поддержку Нидерландов. Кроме того, Уилдерс добавил, что темой для диалога стала коррупция в Украине, вопросы "Северного потока" и "украинских мужчин, которые остаются в Нидерландах вместо того, чтобы помогать Украине".
Уилдерс в 2018 году заявлял, что виновниками войны в Украине является не Россия, а ЕС. После начала полномасштабного вторжения РФ критиковал политику Нидерландов за отправку вооружения в Украину. По словам Уилдерса, его страна вроде бы больше сосредоточена на другой стране, чем на безопасности в Нидерландах. Кроме того, нидерландский политик против членства Украины в ЕС или НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский посол рассказал, будут ли возвращать украинских мужчин принудительно.
Также "Комментарии" писали о том, что Эстония меняет правила в отношении украинских беженцев.
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