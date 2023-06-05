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Неожиданный лидер: рейтинг стран, которые и дальше готовы поддерживать украинских беженцев

Несмотря на позицию Виктора Орбана относительно войны в Украине Венгрия возглавила рейтинг стран, которые готовы и дальше поддерживать убежавших от войны украинцев.

сегодня, 13:47
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Автор:

Slava Kot

Большинство граждан Венгрии готовы и дальше поддерживать украинцев, вынужденных уехать из страны из-за российской агрессии. Венгерское общество не считает, что средства, которые идут на украинцев, нужно использовать для собственных граждан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование словацкой аналитической компании GLOBSEC.

Неожиданный лидер: рейтинг стран, которые и дальше готовы поддерживать украинских беженцев

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Организация заказала исследования в восьми странах Восточной и Центральной Европы. В список оказались Словакия, Литва, Латвия, Польша, Венгрия, Чехия, Румыния и Болгария.


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Исследование показало неожиданный результат, ведь наибольшую поддержку выразили граждане Венгрии, несмотря на то, что правительство страны во главе с Виктором Орбаном занимает пророссийскую политику и постоянно блокирует помощь ЕС для Украины.

90% опрошенных граждан Венгрии согласились с тезисом, что "мы должны и дальше поддерживать беженцев из Украины, ведь они убегают от войны".

Неожиданный лидер: рейтинг стран, которые и дальше готовы поддерживать украинских беженцев - фото 2

Следует отметить, что в Венгрии также зафиксирована наибольшая разница между уровнем поддержки украинцев (желтый столбик) и утверждением, что "беженцы из Украины получают поддержку за счет наших граждан, более слабых и социально уязвимых, больше в ней нуждающихся" (черный столбик). Согласились с этим тезисом 41% опрошенных.

Также о высокой поддержке заявили в Латвии – 82%, Польше – 81% и Литве – 79. Наименьшая поддержка украинских беженцев оказалась в Румынии, Словакии и Болгарии.

По мнению исследователей GLOBSEC такие результаты вызваны примерами "дезинформации и манипулятивных усилий", что изображают в этих странах украинцами, которые "воруют у местных".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы поставила в неудобное положение Виктора Орбана.

Также "Комментарии" писал о масштабном мошенничестве среди румынских чиновников, зарабатывавших на украинских беженцах.



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Источник: https://www.globsec.org/sites/default/files/2023-05/GLOBSEC%20TRENDS%202023.pdf
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