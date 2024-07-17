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Некоторые украинцы смогут получить деньги на жилье в Польше

Польша запускает новую программу помощи для украинских беженцев

сегодня, 16:11
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Черновалова Кристина

Польша объявила о начале новой программы, которая поможет 6000 украинцам, живущим в временных центрах, начать самостоятельную жизнь. Проект называется "Вместе к Независимости" и будет действовать до марта 2026 года. 

Некоторые украинцы смогут получить деньги на жилье в Польше

Польша запускает новую программу помощи для украинских беженцев

Бюджет программы составляет почти 22 млн евро, большая часть средств поступила от Европейской Комиссии. Участникам программы помогут найти жилье и работу, а также предложат курсы польского языка и консультации по адаптации.

Министерство внутренних дел и администрации Польши, Польский Красный Крест и Фонд Польского центра международной помощи совместно реализуют этот проект.                                                                       

Основная цель – помочь беженцам покинуть коллективные центры и обустроиться в новых условиях. Помощь будет оказываться в течение шести месяцев и включает финансовую поддержку, профессиональные консультации и культурно-интеграционные мероприятия.

Напомним, что с июля этого года в Польше прекратили действие программы "40+", которая компенсировала расходы на размещение беженцев у частных лиц. Теперь акцент смещается на поддержку беженцев в поиске и оплате собственного жилья.                                                     

Читайте также на портале “Комментарии” — С начала 21 августа Венгрия вводит новые правила для украинских беженцев, которые касаются предоставления бесплатного жилья. Теперь помощь с жильем будет доступна только тем, кто приехал из регионов Украины, пострадавших от войны. Об этом сообщили “Комментарии”, ссылаясь на данные УВКБ ООН в Венгрии.



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Источник: https://notaryhelp.pl/ru/vmeste-k-pobede-polskaya-programma-dlya-ukraintsev/
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