Некоторые украинцы смогут получить деньги на жилье в Польше

Польша объявила о начале новой программы, которая поможет 6000 украинцам, живущим в временных центрах, начать самостоятельную жизнь. Проект называется "Вместе к Независимости" и будет действовать до марта 2026 года.

Польша запускает новую программу помощи для украинских беженцев

Бюджет программы составляет почти 22 млн евро, большая часть средств поступила от Европейской Комиссии. Участникам программы помогут найти жилье и работу, а также предложат курсы польского языка и консультации по адаптации.

Министерство внутренних дел и администрации Польши, Польский Красный Крест и Фонд Польского центра международной помощи совместно реализуют этот проект.

Основная цель – помочь беженцам покинуть коллективные центры и обустроиться в новых условиях. Помощь будет оказываться в течение шести месяцев и включает финансовую поддержку, профессиональные консультации и культурно-интеграционные мероприятия.

Напомним, что с июля этого года в Польше прекратили действие программы "40+", которая компенсировала расходы на размещение беженцев у частных лиц. Теперь акцент смещается на поддержку беженцев в поиске и оплате собственного жилья.

Читайте также на портале “Комментарии” — С начала 21 августа Венгрия вводит новые правила для украинских беженцев, которые касаются предоставления бесплатного жилья. Теперь помощь с жильем будет доступна только тем, кто приехал из регионов Украины, пострадавших от войны. Об этом сообщили “Комментарии”, ссылаясь на данные УВКБ ООН в Венгрии.