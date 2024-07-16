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Тысячи украинских беженцев в Венгрии могут остаться без жилья

С 21 августа Венгрия ограничит бесплатное жилье для украинцев

сегодня, 16:30
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Черновалова Кристина

С начала 21 августа Венгрия вводит новые правила для украинских беженцев, которые касаются предоставления бесплатного жилья. Теперь помощь с жильем будет доступна только тем, кто приехал из регионов Украины, пострадавших от войны. Об этом сообщили “Комментарии”, ссылаясь на данные УВКБ ООН в Венгрии.

Тысячи украинских беженцев в Венгрии могут остаться без жилья

С 21 августа Венгрия ограничит бесплатное жилье для украинцев

Перечень территорий, жители которых имеют право на поддержку:

- Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская области и Киев

- Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области

- Луганская область и Житомирская область

- Автономная Республика Крым и город Севастополь.

Беженцы из других регионов Украины потеряют право на бесплатное жилье после 20 августа. Им придется самостоятельно искать альтернативные варианты проживания, так как правительство не предоставит им государственные коллективные приюты.

Кто сохранит право на бесплатное жилье?

Даже среди беженцев из пострадавших регионов право на субсидированное жилье сохранится не у всех. После 21 августа такая помощь будет предоставляться только уязвимым категориям:

  • Несовершеннолетним (до 18 лет);

  • Одиноким родителям с детьми до 18 лет;

  • Беременным женщинам;

  • Людям с инвалидностью;

  • Людям старше 65 лет.

Что делать тем, кто теряет право на жилье?

Украинцам, которые потеряют право на субсидированное жилье, придется искать другие варианты размещения. Работающие в Венгрии могут рассчитывать на поддержку работодателя. Также на границе действуют организации, которые помогают беженцам с поиском жилья, едой, транспортом и другими нуждами.



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Источник: https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine/housing/
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Обсуждения

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PENSIONER

сегодня, 15:46

давно пора хитрожопих нагнути і хер ім а не допомоги надавати бо своє житло за гроші квартирантам здають а за кордоном на халяву проживають і годують паразитів!!!


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