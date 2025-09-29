Рубрики
Недилько Ксения
Переселенцы, жилье которых разрушено на оккупированных территориях, вскоре могут получить компенсацию, однако профинансировать этот запрос могут далеко не всем, отмечают в Минразвития.
На компенсацию за жилье переселенцев из ВОТ не хватает денег: кому будут давать по 2 миллиона
Компенсацию за разрушенное жилье смогут получить пока 3700 семей с временно оккупированных территорий . Об этом в комментарии Вільному Радіо сказала заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская. В то же время ожидается, что запрос на новую программу будет почти в 7 раз больше. В ведомстве ищут источники финансирования для выплат.
Чиновница напомнила, что сначала программа станет доступной для переселенцев, имеющих статус УБД или людей с инвалидностью в результате войны.
Помощь будут получать в виде ваучеров в размере 2 млн грн, которые можно потратить на покупку жилья, инвестирование в его строительство, уплату первого взноса или погашение платежа по ипотеке.
Чтобы обеспечить первые 3700 семей ваучерами, в Минразвитии используют первый транш от Банка развития Совета Европы. В общей сложности на эту инициативу должны предоставить 180 миллионов долларов.
Напомним, информация о том, что некоторые переселенцы из ВОТ смогут получить до 2 млн грн на покупку нового жилья, появилась еще в конце августа. Здесь расписано, кто сможет воспользоваться программой и каковы ее условия. И хотя постановление уже было принято, по состоянию на конец сентября 2025-го документ не был обнародован.