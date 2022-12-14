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Международная поддержка: сколько украинцев получили помощь и от кого

Международные гуманитарные организации помогают украинцам с жильем и предметами первой необходимости

сегодня, 17:40
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Автор:

Давиденко Евгения

С начала полномасштабного вторжения России международные организации оказали помощь 13,5 миллионам граждан по всей Украине. В частности, 2,4 миллиона человек были обеспечены убежищем и предметами первой потребности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий.

Международная поддержка: сколько украинцев получили помощь и от кого

Фото: https://pixabay.com/


По данным ведомства, наиболее активно пострадавшим от агрессии России помогают Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Детский фонд ООН (UNICEF), Международная организация по вопросам миграции (IOM), Всемирная продовольственная программа (WFP), Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), а также Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины (ОККУ), в том числе – в рамках совместных проектов с Минреинтеграции.


Так, жители деоккупированных территорий получают кэш-помощь и предметы первой необходимости. К примеру, ІОМ и ОКЧУ, по последним данным, адресовали денежную помощь уже более 61 тысячи граждан. UNHCR направляет гуманитарную помощь, пищевые продукты, воду, лекарства, средства гигиены, WFP – продукты для маломобильных, OCHA – стройматериалы для ремонта разрушенных домов, а также генераторы.


Кроме того, продолжается общий гуманитарный проект Минреинтеграции и UNICEF по обеспечению теплой одеждой детей внутренне перемещенных лиц, жителей прифронтовых и только что освобожденных территорий. Осенью тысячи семей с детьми получили демисезонные комплекты. По данным ведомства, 1,5 тысячи комплектов зимней одежды уже поступило в Херсон, еще 3 тысячи отправлены в деоккупированные населенные пункты Николаевщины.

Ранее "Комментарии" сообщали , что в рамках проекта "Армия восстановления" привлечены 3314 безработных в девяти регионах Украины. Он предполагает трудоустройство украинцев на общественно полезные работы за плату. Эта инициатива будет продолжаться и в 2023 году.




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Источник: https://minre.gov.ua/news/z-pochatku-viyny-135-milyona-ukrayinciv-otrymaly-gumanitarnu-dopomogu-vid-mizhnarodnyh
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