Либанова озвучила тревожный прогноз для Украины: сколько беженцев вернутся после войны

После окончания войны в Украину может вернуться только треть граждан, выехавших за границу из-за российского вторжения. В настоящее время за пределами страны находятся около пяти миллионов украинцев, и с каждым месяцем войны вероятность их возвращения уменьшается. Об этом заявила директор Института демографии и исследование качества жизни Элла Либанова во время Киевского международного экономического форума.

Сколько беженцев вернутся в Украину по окончании войны

Сколько украинцев могут вернуться домой

По данным Евростата, на 30 июня в странах Европейского Союза находились 4,4 миллиона украинцев. Еще примерно 600 тысяч человек проживают в других государствах, в том числе в Великобритании, Канаде и Молдове.

По оценке Либановой, около трети украинских беженцев – это дети и подростки в возрасте до 18 лет. Люди старше 65 лет составляют всего 6%.

Демографиня отмечает, что прогнозы возвращения граждан существенно изменились с начала полномасштабной войны. Если в 2022 году можно было рассчитывать на возвращение примерно половины выехавших, то теперь более реалистичной оценкой является около 30%.

Среди главных причин, по которым украинцы могут остаться за границей, Либанова называет постепенную адаптацию к жизни в других странах и разрушение в Украине. По словам Либановой, около 70% украинок в возрасте от 20 до 64 лет уже работают за границей. Это свидетельствует об их активной интеграции в местные экономики.

В то же время после завершения войны страна может столкнуться с новой волной миграции. В частности, часть мужчин по возвращении с фронта может искать за границей лучшие возможности для трудоустройства и более высокие зарплаты. На это также повлияет положение их семей.

"А за границей уже устроившаяся жена ребенок, который, как они считают, имеет перспективы лучшего будущего", — добавила Либанова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько миллионов человек Украина потеряла из-за войны.