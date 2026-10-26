Лібанова озвучила тривожний прогноз для України: скільки біженців повернуться після війни

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Після закінчення війни в Україну може повернутися лише третина громадян, які виїхали за кордон через російське вторгнення. Наразі за межами країни перебувають близько п’яти мільйонів українців, і з кожним місяцем війни ймовірність їхнього повернення зменшується. Про це заявила директорка Інституту демографії та дослідження якості життя Елла Лібанова під час Київського міжнародного економічного форуму.
Скільки біженців повернуться в Україну після закінчення війни
За даними Євростату, станом на 30 червня в країнах Європейського Союзу перебували 4,4 мільйона українців. Ще приблизно 600 тисяч людей проживають в інших державах, зокрема у Великій Британії, Канаді та Молдові.
За оцінкою Лібанової, близько третини українських біженців — це діти та підлітки віком до 18 років. Люди старші за 65 років становлять лише 6%.
Демографиня наголошує, що прогнози щодо повернення громадян суттєво змінилися від початку повномасштабної війни. Якщо у 2022 році можна було розраховувати на повернення приблизно половини тих, хто виїхав, то тепер реалістичнішою оцінкою є близько 30%.
Серед головних причин, чому українці можуть залишитися за кордоном, Лібанова називає поступову адаптацію до життя в інших країнах і руйнування в Україні. За словами Лібанової, близько 70% українок віком від 20 до 64 років уже працюють за кордоном. Це свідчить про їхню активну інтеграцію в місцеві економіки.
Водночас після завершення війни країна може зіткнутися з новою хвилею міграції. Зокрема, частина чоловіків після повернення з фронту може шукати за кордоном кращі можливості для працевлаштування та вищі зарплати. На це також впливатиме становище їхніх родин.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки мільйонів людей Україна втратила через війну.