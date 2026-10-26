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Лібанова озвучила тривожний прогноз для України: скільки біженців повернуться після війни

Елла Лібанова прогнозує, що після завершення війни в Україну повернуться близько 30% біженців

26 жовтня 2026, 23:10
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Slava Kot

Після закінчення війни в Україну може повернутися лише третина громадян, які виїхали за кордон через російське вторгнення. Наразі за межами країни перебувають близько п’яти мільйонів українців, і з кожним місяцем війни ймовірність їхнього повернення зменшується. Про це заявила директорка Інституту демографії та дослідження якості життя Елла Лібанова під час Київського міжнародного економічного форуму.

Лібанова озвучила тривожний прогноз для України: скільки біженців повернуться після війни

Скільки біженців повернуться в Україну після закінчення війни

Скільки українців можуть повернутися додому

За даними Євростату, станом на 30 червня в країнах Європейського Союзу перебували 4,4 мільйона українців. Ще приблизно 600 тисяч людей проживають в інших державах, зокрема у Великій Британії, Канаді та Молдові.

За оцінкою Лібанової, близько третини українських біженців — це діти та підлітки віком до 18 років. Люди старші за 65 років становлять лише 6%.

Демографиня наголошує, що прогнози щодо повернення громадян суттєво змінилися від початку повномасштабної війни. Якщо у 2022 році можна було розраховувати на повернення приблизно половини тих, хто виїхав, то тепер реалістичнішою оцінкою є близько 30%.

Серед головних причин, чому українці можуть залишитися за кордоном, Лібанова називає поступову адаптацію до життя в інших країнах і руйнування в Україні. За словами Лібанової, близько 70% українок віком від 20 до 64 років уже працюють за кордоном. Це свідчить про їхню активну інтеграцію в місцеві економіки.

Водночас після завершення війни країна може зіткнутися з новою хвилею міграції. Зокрема, частина чоловіків після повернення з фронту може шукати за кордоном кращі можливості для працевлаштування та вищі зарплати. На це також впливатиме становище їхніх родин.

"А за кордоном дружина, яка вже влаштувалася, дитина, яка, як вони вважають, має перспективи кращого майбутнього", — додала Лібанова.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки мільйонів людей Україна втратила через війну.



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