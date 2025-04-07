4 млн украинцев могут потерять правовой статус в ЕС: детали

Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой. Сейчас отсутствует четкий план, который позволит им остаться после прекращения огня с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Euractiv".

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Отмечается, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите (TPD) стала спасением для почти 4,3 миллиона украинцев.

Директива позволяет странам ЕС предоставлять украинцам право жить, работать и получать доступ к услугам, при этом большинство из них находятся в Польше, Германии, Чехии и Словакии. Поскольку переговоры о прекращении огня продолжаются, эта страховочная сетка может быть разрушена.

Отмечается, что недавние опросы показывают, что число беженцев, которые намерены вернуться в Украину, снижается. Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) показывают снижение с 65% в 2024 году по сравнению с 77% в предыдущем году.

Доля тех, кто не определился, выросла с 18% до 24% в 2024 году, а число тех, кто заявил, что не имеет надежды вернуться, выросло более чем вдвое — с 5% до 11%.

Прекращение огня может в одночасье полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим странам возможность решать, ослаблять ли эти меры защиты, добиваться интеграции или подталкивать беженцев к возвращению домой.

В блоке, который часто парализован дебатами по вопросам миграции, любые действия на уровне ЕС по продлению временной защиты, скорее всего, будут осложнены политически.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены искать убежища в разных странах мира. В 2025 году ситуация с социальными выплатами для беженцев значительно изменилась: некоторые государства продолжают оказывать существенную поддержку, в то время как другие сократили или отменили помощь.



