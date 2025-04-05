Выплаты украинским беженцам в 2025 году: в каких странах платят больше всего

С начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены искать убежища в разных странах мира. В 2025 году ситуация с социальными выплатами для беженцев значительно изменилась: некоторые государства продолжают оказывать существенную поддержку, в то время как другие сократили или отменили помощь. Рассмотрим подробно, какие страны предоставляют самые большие выплаты украинским беженцам в 2025 году.

Выплаты украинским беженцам за границей

Германия

Германия остается одной из ведущих стран по степени социальной поддержки украинских беженцев. В 2025 году здесь действует программа Bürgergeld, предусматривающая следующие ежемесячные выплаты:

• 563 евро – для взрослых, проживающих самостоятельно или являющихся одинокими родителями;

• 506 евро – для взрослых в супружеских парах (на каждого партнера);

• 471 евро – для подростков в возрасте 14-17 лет;

• 390 евро – для детей 6-13 лет;

• 357 евро – для детей до 5 лет.

Кроме того, государство компенсирует расходы по аренде жилья в размере от 750 до 850 евро в месяц. Однако с начала 2025 г. введены новые правила: если беженец отказывается от предложенной работы, его помощь может быть уменьшена на 30% в течение 90 дней.

Нидерланды

В Нидерландах украинские беженцы могут рассчитывать на минимальную финансовую помощь:

• 63 евро в месяц на одежду для проживающих в приютах;

• 81 евро в месяц на одежду для проживающих в приемных семьях.

Размер компенсации на питание зависит от состава домохозяйства:

• Одинокие лица получают 242,48 евро на питание в месяц (10 492 гривны).

• Если человек проживает с другими взрослыми, то выплата составляет 242,48 евро на человека, если проживают вдвоем; 193,98 евро на человека при проживании втроем; 169,74 евро на человека при проживании в составе четырех или более человек.

• В случае проживания с ребенком размер выплат несколько снижается: 200,65 евро на человека для двух человек, 160,64 евро на человека для трех человек, 140,34 евро на человека для четырех и более человек.

Польша

Польша с начала конфликта приняла большое количество украинских беженцев. В 2025 году социальная помощь включает:

• 800 злотых в месяц на каждого ребенка;

• 300 злотых единовременно на подготовку в школу.

Следует отметить, что польское правительство акцентирует внимание на интеграции беженцев в общество и рынок труда, поощряя их самостоятельное обеспечение.

Чехия

В Чехии подход к социальной помощи украинским беженцам изменился:

• 4800 крон в месяц для взрослых в течение первых 150 дней после получения временной защиты;

• 3490 крон в месяц для детей в этот же период.

После 150 дней суммы выплат уменьшаются и правительство акцентирует внимание на трудоустройстве и интеграции беженцев в общество.

Норвегия

С 2025 года Норвегия пересмотрела систему социальной помощи, уменьшив выплаты до 520 евро в месяц для проживающих в государственных приютах взрослых. Переезжающие в частное жилье не получают финансовой помощи. Кроме того, прибывшие с домашними животными беженцы не имеют права на финансовую поддержку.

Норвегия также обновила правила приема беженцев из Украины, особенно в отношении тех, кто происходит из западных областей страны. Теперь граждане, прибывающие из Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, будут проходить индивидуальную проверку. Поскольку эти регионы считаются относительно безопасными, заявки будут рассматриваться на предмет реальной потребности в международной защите.

Еще одно важное нововведение касается жилищных условий: беженцы, не проживающие в центрах приема, лишаются права на финансовую помощь. Кроме этого, изменились условия предоставления медицинских услуг для молодежи: украинцы в возрасте 19-24 лет теперь должны прожить в Норвегии не менее пяти лет, чтобы иметь возможность пользоваться бесплатной стоматологией.

Латвия

Правительство Латвии пересмотрело программы социальной поддержки для украинских беженцев, увеличив размер разовой кризисной помощи с 1 января 2025 года. Теперь взрослые получают 377 евро (16312 гривен), а помощь для детей составляет 264 евро (11423 гривны). Кроме этого, украинцы, получившие временную защиту, могут пользоваться новыми удостоверениями беженцев, срок действия которых продлен до трех лет.

Также предусмотрена ежемесячная поддержка: первое лицо в семье получает 137 евро (5 927 гривен), а каждый следующий член семьи – 96 евро (4 153 гривны). Кроме финансовой помощи, Латвия обеспечивает беженцев бесплатным жильем в первые 60 дней (а социально уязвимых категорий — 120 дней) и питанием в течение 30 дней после прибытия.

Отдельным пунктом поддержки является бесплатный проезд в общественном транспорте, продлен до 28 февраля 2026 года. Однако воспользоваться этой возможностью можно только при предъявлении документа, подтверждающего статус беженца.

Словакия

С 1 марта 2025 года в Словакии вступают в силу изменения в программе помощи украинским беженцам. Важнейшее нововведение – сокращение сроков пребывания в центрах предоставления убежища со 120 до 60 дней.

Кроме того, выплаты на проживание, ранее предоставлявшиеся в течение 120 дней, теперь будут доступны только первые 60 дней после прибытия. Такое решение словацкое правительство объясняет необходимостью оптимизировать бюджетные расходы и стимулировать беженцев к трудоустройству.

Испания

В Испании, хотя прямые денежные выплаты для украинских беженцев с 2023 года не предусмотрены, существует возможность получения социальной помощи через программу Ingreso Minimo Vital. Это вид государственной поддержки для нуждающихся, размер которой варьируется:

• 500-800 евро в месяц для одного взрослого человека,

• 1200–2000 евро в месяц для семей с детьми.

Для получения выплаты необходимо подтвердить низкий уровень дохода и отвечать критериям уязвимых категорий населения. Также в Испании украинцы могут воспользоваться бесплатной медицинской помощью, поддержкой в трудоустройстве и доступом к образовательным программам.

Португалия

У Португалии нет программ разовой или регулярной финансовой помощи для украинских беженцев. Однако лица без других источников дохода могут получать социальную выплату RSI в размере до 200 евро (8650 гривен) в месяц для взрослого и 100 евро (4325 гривен) на ребенка.

Страна делает акцент на интеграции украинцев, предлагая бесплатные курсы обучения, программы профессиональной адаптации и медицинское обслуживание. Украинские дети имеют право учиться в государственных школах Португалии на безвозмездной основе, что облегчает их социализацию в новой среде.

Франция

Франция в 2024 году начала сокращать поддержку украинских беженцев. В октябре 2024 года правительство приказало беженцам покинуть субсидированное жилье, что вызвало критику со стороны общественных организаций.

Франция продолжает оказывать финансовую поддержку украинским беженцам, помогая покрывать расходы на проживание, питание и медицинское обслуживание. Размер основной денежной помощи зависит от состава семьи и составляет 200-600 евро (8650-25950 гривен) в месяц.

Кроме того, украинцы могут получить дополнительную компенсацию на жилье в размере 220 евро (9 500 гривен). Для обеспечения базовых потребностей французские общественные организации, такие как “Resto du Cœur” и “Banques alimentaires”, предоставляют бесплатные продукты питания и предметы первой необходимости.

Швеция

В Швеции по состоянию на конец 2024 года украинские беженцы получают 71 крону в день на человека. Однако правительство разработало законопроект, предусматривающий увеличение этой суммы до 308 крон в день для тех, кто планирует остаться в стране на длительное время. Это также предоставит доступ к идентификационному номеру, помощи в трудоустройстве и изучении языка.

Соединенные Штаты Америки

В США украинские беженцы могут воспользоваться программами временной защиты, которые дают вид на жительство и трудоустройство. Хотя прямые финансовые выплаты отсутствуют, беженцы имеют доступ к программам продовольственной помощи (SNAP), медицинскому страхованию (Medicaid) и временной финансовой поддержке нуждающихся семей (TANF).

Канада

Канада завершила свою программу временной защиты украинских беженцев в 2024 году. В то же время регулярная финансовая помощь сохраняется для лиц, остающихся безработными или не имеющих возможности самостоятельно оплачивать аренду жилья.

Сумма ежемесячного пособия зависит от конкретной провинции и варьируется от $600 до $1000 (23 400 – 39 000 гривен). Кроме того, Канада продолжает поддерживать украинцев через социальные программы, способствующие трудоустройству и интеграции в общество.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько украинцев уже получили средства за разрушенное жилье.