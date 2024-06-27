Какие зарплаты получают украинские беженцы в Германии

Украинские беженцы в Германии получают в среднем 1334 евро зарплаты после вычета всех налогов. Большинство украинских беженцев оценили свое финансовое положение в Германии как среднее. Об этом свидетельствуют результаты исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.



Зарплаты беженцев из Украины. Фото из открытых источников

Германия приняла самое большое количество украинских беженцев. По состоянию на март 2024 – это 1,2 млн украинцев, что составляет более четверти всех украинских беженцев в Европе. Из 1,2 млн. беженцев в Германии трудоустроено 67%.

Согласно опросу, украинские беженцы в Германии получают чистую заработную плату в среднем в более чем в три раза больше, чем Украине – 58 тыс. гривен (1334 евро) против 18 тыс. гривен (414 евро).

22% украинцев в Германии зарабатывают менее 499 евро. 10% получают зарплату в пределах 500-999 евро. Заработная плата от 1000 до 1499 евро получают 28% украинских беженцев в Германии, а от 1500 до 1999 евро – еще 28%. Более двух тысяч евро в Германии получают 12% украинцев.

Зарплаты украинских беженцев в Германии

70% украинских беженцев отметили, что оценивают свое финансовое положение в Германии как среднее. 10% оценили его хорошо, столько же указали, что скорей плохо. Отлично в Германии финансовое состояние оценивает 2% украинцев, а очень плохо – 3%.

Чаще всего украинские беженцы Германии находят работу в сфере услуг – 16%. Второй по популярности отраслью трудоустройства стали гостиницы и общепит – 9%. Третье место с 8% делит торговля и уход за пожилыми людьми или помощь по дому.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии сделали резкое заявление в отношении украинских беженцев: их призвали найти работу или покинуть страну.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев получили гражданство Германии в 2023 году.