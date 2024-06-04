Новый опрос, проведенный Международным комитетом спасения (IRC), развеял опасения о том, что поддержка украинских беженцев в западных странах ослабевает. Напротив, большинство жителей Европы и США по-прежнему выступают за предоставление украинцам долгосрочной помощи и возможностей для интеграции.

Как в Европе относятся к украинцам: опрос

IRC опросил более 7400 человек в шести странах: Швеции, Германии, Франции, Великобритании, США и Польше. Так, подавляющее большинство респондентов в Великобритании (79%) и Швеции (72%) считают, что украинским беженцам следует предоставить долгосрочное убежище. Даже в Польше и Германии, где проживает наибольшее количество украинцев, более половины опрошенных поддерживают долгосрочную помощь.

Респонденты подчеркивают важность не только обеспечения базовых потребностей беженцев (жилье, питание, медицинская помощь), но и создания условий для их трудоустройства и образования.

Несмотря на то, что в некоторых странах в преддверии выборов усиливается политическая риторика против миграции, это не привело к снижению уровня поддержки украинцев.

"Поскольку страны отказываются от временных механизмов защиты, инициированных в начале эскалации (войны в Украине — Ред.) , они должны разработать долгосрочные решения для поддержки пострадавших от конфликта украинцев, гарантируя, что наиболее уязвимые люди все еще могут получить необходимую помощь", — сказал директор IRC в Польше и Украине Алан Мозли.

Напомним, что Чехия объявила о старте нового проекта, который направлен на поддержку украинских беженцев, решивших вернуться на родину. С июня по ноябрь этого года 400 украинцев смогут бесплатно отправиться домой — все расходы по оплате проезда возьмет на себя чешское правительство. Особое внимание уделено тем, кто по состоянию здоровья нуждается в сопровождении: для 30 пациентов будет организован транспорт скорой помощи.

