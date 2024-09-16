Как изменилось отношение Чехии к украинцам: опрос

По результатам недавнего опроса, проведенного исследовательской организацией STEM, отношение чехов к украинским беженцам остается стабильно положительным, но с признаками нарастающей осторожности.

Большинство чехов против приема новых беженцев из Украины

В июне 2024 года 55% чехов высказались за продление разрешения на пребывание украинцев, что почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако общественное мнение несколько изменилось относительно приема новых беженцев — большинство теперь против их прибытия.

Наибольшее положительное отношение к украинским беженцам наблюдается среди тех чехов, регулярно контактирующих с украинцами — на работе, в школах или магазинах. Согласно опросу, 24% респондентов имеют преимущественно положительное отношение после личного общения. Однако почти четверть опрошенных (28%) отметили, что имели опыт проблем или конфликтов с украинцами, что может указывать на существование напряженности в сообществах.

"Я объясняю это так, что люди иначе воспринимают украинских беженцев. Если они стремятся к работе и языковой интеграции, открытость чешской общественности к ним велика. Однако часть считают, что некоторые беженцы недостаточно пытаются интегрироваться", – прокомментировал результаты исследования директор STEM Яромир Мазак .

Читайте на портале "Комментарии" — В первом полугодии 2024 года Чехия "заработала" примерно 175 миллионов евро на налогах и страховых взносах, уплаченных украинскими беженцами, что почти вдвое превысило расходы государства на их поддержку. Об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов Чехии.