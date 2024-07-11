Как Европа принимает украинских беженцев: в каких странах лучшие программы

По данным Евростата, сейчас в странах Евросоюза проживает более 4,3 миллиона украинцев со статусом временной защиты. Основными странами, где украинцы нашли “новый дом”, являются Германия, Польша и Чехия. В этом году условия для беженцев изменились: где-то стали лучше, а где-то усложнились.

Украинские беженцы массово едут в три страны ЕС

В Германии украинцы могут рассчитывать на различные виды помощи, включая предоставление социального жилья и выплаты на проживание. Например, в 2024 году размер помощи Bürgergeld для одиноких лиц и одиноких родителей составляет 563 евро, а для взрослых от 18 до 24 лет без семьи — 451 евро. Семье из трех человек предоставляется помощь в размере 1424 евро в месяц.

Чехия также активно поддерживает украинских беженцев, предоставляя бесплатное размещение в течение первых 150 дней после прибытия. С 1 сентября 2024 года продолжительность такой поддержки будет сокращена до 90 дней. Кроме того, беженцы имеют право на выплаты, зависящие от состава семьи и предыдущего месячного дохода.

В Польше, с 1 июля 2024 года, произошли значительные изменения в условиях поддержки беженцев. Отменена единовременная выплата для новоприбывших, а программа бесплатного размещения в частных домах прекращена. Теперь поддержка осуществляется через коллективные центры и гостиницы, с финансированием от местных властей и гуманитарных организаций.

Ранее “Комментарии” писали, что только 17% граждан Венгрии положительно относятся к украинским беженцам в их стране. Кроме того, показатель негативного отношения к беженцам из Украины с каждым годом увеличивается.