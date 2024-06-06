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Ирландия ужесточает правила въезда для украинцев

Биометрический паспорт - новый обязательный документ для украинцев, въезжающих в Ирландию

сегодня, 15:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Начиная с 5 июня 2024 года, украинцам, желающим въехать на территорию Ирландии, потребуется действующий биометрический паспорт. Это новое требование, заявленное Министерством юстиции Ирландии, приходит после нескольких лет послабления миграционных норм.

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С 2014 года, после начала агрессии со стороны России, Ирландия вместе с другими странами ЕС упростила процедуру въезда для украинцев, позволяя использовать просроченные биометрические паспорта или внутренние паспорта. Однако сейчас, ирландское правительство решает возвращаться к стандартным миграционным требованиям.

"С 5 июня гражданам Украины в соответствии с разделом 4 Закона об иммиграции 2004 года для въезда в страну требуется действительный биометрический паспорт. Для текущих бенефициаров временной защиты в Ирландии важно знать об этом требовании, если они планируют временно уехать из страны", — говорится в заявлении

Несмотря на изменения, безвизовый режим продолжает действовать, и те, кто уже находятся в Ирландии по статусу временной защиты, не потеряют его. Однако, если такие лица планируют выезд за пределы страны, для возвращения им также необходим будет действительный биометрический паспорт.

В сентябре прошлого года, по данным Европейской комиссии, Ирландия стала третьей по популярности страной среди украинских беженцев, ищущих международную защиту. 

Введение обязательного требования биометрических паспортов является частью широкой стратегии Ирландии по обеспечению безопасности и порядка на своих границах.

Напомним, что в Ирландии, стране с богатым историческим наследием, нарастает жилищный кризис, усугубляемый притоком беженцев из Украины. В Дублине, число бездомных мужчин достигло 1 780 человек по состоянию на 14 мая текущего года



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Источник: https://schengen.news/ireland-bans-entry-for-ukrainians-without-valid-biometric-passports/
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