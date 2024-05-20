Ирландский кризис: украинские беженцы вынуждены скитаться в палатках

В Ирландии, стране с богатым историческим наследием, нарастает жилищный кризис, усугубляемый притоком беженцев из Украины. В Дублине, где старинные здания соседствуют с современными офисами международных корпораций, число бездомных мужчин достигло 1 780 человек по состоянию на 14 мая текущего года. Среди тех, кто вынужден обитать в палатках и временных укрытиях, значительная доля приходится на украинцев, бежавших от войны на родине.

Беженцы в Ирландии вынуждены жить в палатках. Фото: peopleinneed.net

Правительство Ирландии сталкивается с серьезными трудностями в решении проблемы размещения беженцев, несмотря на действующие в Евросоюзе нормы, позволяющие украинцам просить убежище без предварительной регистрации. В свете острой нехватки жилья было объявлено о планах по строительству 250 тысяч новых квартир к 2030 году, однако эти меры пока не принесли ощутимого облегчения.

В начале года ситуация вокруг Офиса международной защиты, где обрабатываются заявки на предоставление убежища, обострилась до создания настоящего палаточного городка. После временного расселения 285 мужчин в январе, новые палатки снова начали появляться на улицах города.

Также страна испытывает рост антимиграционных настроений. По данным опроса, проведенного The Irish Times, 63% жителей Ирландии поддерживают идею ужесточения иммиграционной политики. В конце прошлого года в Дублине произошли беспорядки, связанные с антимиграционными демонстрациями, а некоторые объекты, предназначенные для размещения беженцев, были подвергнуты поджогам.

В 2024 году ожидается до 20 тысяч заявок на убежище, что усиливает давление на социальные и жилищные ресурсы страны. Ирландия, пытаясь справиться с масштабами миграционного кризиса, оказывается перед сложным выбором между гуманитарными обязательствами и лимитированными возможностями внутренней инфраструктуры.