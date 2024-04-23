Европейская страна планирует продлить защиту для беженцев: на какой срок

Министерство юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии предложило парламенту страны расширить временную коллективную защиту для украинских беженцев с трех до пяти лет.

Норвегия может продлить коллективную защиту для украинцев до 5 лет

Сейчас, согласно действующему закону, украинцы имеют право на временную коллективную защиту, предоставляемую на год с возможностью продления до трех лет. С учетом предложенных изменений, первая группа украинских беженцев, которая прибыла в Норвегию в марте 2022 года, могла бы пребывать в стране до 2025 года без необходимости переоформления статуса. Это изменение дает беженцам больше уверенности в своем будущем, позволяя им лучше интегрироваться в общество.

Министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель подчеркивает, что продление срока защиты необходимо для того, чтобы правительство могло принимать обдуманные решения в меняющейся международной обстановке.

"Учитывая непредсказуемость ситуации в Украине, возможность продлить разрешение на два дополнительных года позволит нам выбирать наилучшие стратегии в удобное для нас время," — отметила она.

По словам правительства, предложенные изменения затрагивают всех лиц, попадающих под временную коллективную защиту. Впрочем, на практике они будут применяться преимущественно к украинским беженцам, учитывая их большое количество в Норвегии.

Предложение также предусматривает возможность перехода к выдаче обычных разрешений на проживание до окончания пятилетнего периода, если это будет сочтено целесообразным. Это может означать большую стабильность для беженцев в долгосрочной перспективе.

Это предложение еще должно быть одобрено парламентом Норвегии, и его рассмотрение, вероятно, вызовет обширные обсуждения в обществе и политических кругах. Внимание к процессам, происходящим в других европейских странах, также будет учитываться при принятии окончательных решений.

Напомним, что в последнее время процесс получения статуса убежища для украинцев в Швейцарии значительно усложнился. Ранее установленный режим, который позволял быстро и без бюрократических задержек предоставлять защиту, в 2024 году столкнулся с серьезными проблемами. В начале года длительность рассмотрения заявлений выросла, и теперь каждому пятому заявителю отказывают.