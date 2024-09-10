Эстония меняет правила для украинских беженцев: что нужно знать

Департамент социального страхования Эстонии изменяет правила получения компенсации за аренду жилья украинским беженцам. С 11 сентября такую компенсацию могут получить только те беженцы из Украины, которые прибыли в Эстонию за последние шесть месяцев.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Как сообщает эстонский ресурс ERR, украинские беженцы, прибывшие в Эстонию после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, могли подать заявку и получить до 1200 евро компенсации на аренду жилья. Эта компенсация выплачивалась вне зависимости от дохода украинцев.

Однако гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что в Эстонии проживает большое количество украинских беженцев, больше года находящихся в стране. Они начинают обращаться в Департамент социального страхования, чтобы получить новую компенсацию по аренде жилья. Таким образом, Эстония решила изменить правила получения выплаты за жилье.

"С 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии", — указывает Марет Марипуу.

Для подачи компенсации на аренду жилья украинские беженцы должны сначала получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в Эстонии.

По состоянию на начало мая 2024 года в Эстонию прибыли около 160 тыс. беженцев из Украины. Однако 70 тыс. из них переехали в другие страны, а в Эстонии осталось около 90 тыс. украинских беженцев.

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