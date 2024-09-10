Эстония меняет правила для украинских беженцев: что нужно знать

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Slava Kot
Департамент социального страхования Эстонии изменяет правила получения компенсации за аренду жилья украинским беженцам. С 11 сентября такую компенсацию могут получить только те беженцы из Украины, которые прибыли в Эстонию за последние шесть месяцев.
Украинские беженцы. Фото из открытых источников
Как сообщает эстонский ресурс ERR, украинские беженцы, прибывшие в Эстонию после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, могли подать заявку и получить до 1200 евро компенсации на аренду жилья. Эта компенсация выплачивалась вне зависимости от дохода украинцев.
Однако гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что в Эстонии проживает большое количество украинских беженцев, больше года находящихся в стране. Они начинают обращаться в Департамент социального страхования, чтобы получить новую компенсацию по аренде жилья. Таким образом, Эстония решила изменить правила получения выплаты за жилье.
Для подачи компенсации на аренду жилья украинские беженцы должны сначала получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в Эстонии.
По состоянию на начало мая 2024 года в Эстонию прибыли около 160 тыс. беженцев из Украины. Однако 70 тыс. из них переехали в другие страны, а в Эстонии осталось около 90 тыс. украинских беженцев.
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