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Еще одна страна объявила, что будет платить украинским беженцам за возвращение домой

Скандинавская страна предлагает финансовую помощь украинцам, которые вернутся в Украину.

сегодня, 12:40
Автор:
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Slava Kot
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Норвегия присоединилась к Швейцарии и предлагает украинским беженцам единовременную выплату для возвращения домой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление норвежского кабинета министров. 

Еще одна страна объявила, что будет платить украинским беженцам за возвращение домой

Норвегия платит беженцам за возвращение в Украину. Фото из открытых источников

Согласно статистике норвежского правительства, в стране находится более 51 тыс. украинских беженцев, приехавших в скандинавскую страну после полномасштабного вторжения России. Теперь Норвегия предлагает помощь украинцам, возвращающимся домой.


В заявлении кабинета министров Норвегии, что страна будет выплачивать 17500 норвежских крон — это соответствует примерно 1500 евро. Эта помощь будет одноразовой и для тех, кто официально был зарегистрирован в Норвегии как беженец.

Норвегия предупреждает, что помощь одноразовая, а если беженец захочет вернуться в страну, ему нужно будет вернуть средства или их часть в зависимости от времени отсутствия. Согласно правилам, если прошло 24 месяца, то украинский беженец ничего не возвращает Норвегии. Однако возвращение в Норвегию через 18 требует уплаты 10 тыс. норвежских крон, а если беженец приедет в скандинавскую страну менее чем через год после возвращения в Украину, тогда придется заплатить всю сумму. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария готова платить украинцам за возвращение на родину.

Также "Комментарии" писали об украинских беженцах, массово покидающих Польшу в первые осенние месяцы. Установлено, что это происходит из-за двух основных факторов. Кроме того, часть беженцев возвращается в Украину, в то время как другие украинцы едут дальше на запад, преимущественно в Германию.



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Источник: https://www.udi.no/en/return/apply-for-repatriation/#link-30773
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