Еще одна страна объявила, что будет платить украинским беженцам за возвращение домой

Норвегия присоединилась к Швейцарии и предлагает украинским беженцам единовременную выплату для возвращения домой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление норвежского кабинета министров.

Норвегия платит беженцам за возвращение в Украину. Фото из открытых источников

Согласно статистике норвежского правительства, в стране находится более 51 тыс. украинских беженцев, приехавших в скандинавскую страну после полномасштабного вторжения России. Теперь Норвегия предлагает помощь украинцам, возвращающимся домой.

В заявлении кабинета министров Норвегии, что страна будет выплачивать 17500 норвежских крон — это соответствует примерно 1500 евро. Эта помощь будет одноразовой и для тех, кто официально был зарегистрирован в Норвегии как беженец.

Норвегия предупреждает, что помощь одноразовая, а если беженец захочет вернуться в страну, ему нужно будет вернуть средства или их часть в зависимости от времени отсутствия. Согласно правилам, если прошло 24 месяца, то украинский беженец ничего не возвращает Норвегии. Однако возвращение в Норвегию через 18 требует уплаты 10 тыс. норвежских крон, а если беженец приедет в скандинавскую страну менее чем через год после возвращения в Украину, тогда придется заплатить всю сумму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария готова платить украинцам за возвращение на родину.

Также "Комментарии" писали об украинских беженцах, массово покидающих Польшу в первые осенние месяцы. Установлено, что это происходит из-за двух основных факторов. Кроме того, часть беженцев возвращается в Украину, в то время как другие украинцы едут дальше на запад, преимущественно в Германию.