Две страны заявили о пользе украинских беженцев: дают экономике больше денег, чем затраты на них

Украинские беженцы в Чехии и Эстонии платят налогов больше, чем составляют общие расходы на их социальные выплаты и другую финансовую помощь в странах. Таким образом, беженцы из Украины развивают экономику стран, в которых поселились.



Украинские беженцы развивают экономику Европы. Фото из открытых источников

Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс отметил, что в Эстонии впоследствии украинские беженцы будут получать меньшие расходы, а их доля в экономике страны будет только расти.

"Если сравнивать суммы, которые украинские беженцы получают в виде социальных выплат, то они значительно меньше, чем украинцы возвращают эстонской экономике в виде налогов", — рассказал Эаметс.

Кроме того, Рауль Эаметс указывает, что украинские беженцы работают преимущественно не по специальности и лидером среди отраслей является обрабатывающая промышленность, а также торговля и обслуживание. Однако, по словам экономиста с изучением эстонского языка, беженцы из Украины смогут получить более высокооплачиваемые должности, в которых существует дефицит рабочей силы в Эстонии.

Похожая ситуация наблюдается и в Чехии. Министр труда и социальной политики Чехии Мариан Юречко рассказал, что в стране "очень хорошо" идут процессы адаптации и интеграции украинских беженцев в рынок труда.

"В этом году сумма, которую они заплатят в виде налогов, будет выше, чем та, которую государство потратит на их поддержку", — рассказал Юречка.

По состоянию на 2023 год в Эстонии зарегистрировано более 23 тысяч украинских беженцев, а в Чехии более 360 тысяч.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Канаду. Названы две причины.

Также "Комментарии" писали об опросе в Польше, который показал изменения к отношению украинцев.