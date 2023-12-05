Две страны заявили о пользе украинских беженцев: дают экономике больше денег, чем затраты на них

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Slava Kot
Украинские беженцы в Чехии и Эстонии платят налогов больше, чем составляют общие расходы на их социальные выплаты и другую финансовую помощь в странах. Таким образом, беженцы из Украины развивают экономику стран, в которых поселились.
Украинские беженцы развивают экономику Европы. Фото из открытых источников
Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс отметил, что в Эстонии впоследствии украинские беженцы будут получать меньшие расходы, а их доля в экономике страны будет только расти.
Кроме того, Рауль Эаметс указывает, что украинские беженцы работают преимущественно не по специальности и лидером среди отраслей является обрабатывающая промышленность, а также торговля и обслуживание. Однако, по словам экономиста с изучением эстонского языка, беженцы из Украины смогут получить более высокооплачиваемые должности, в которых существует дефицит рабочей силы в Эстонии.
Похожая ситуация наблюдается и в Чехии. Министр труда и социальной политики Чехии Мариан Юречко рассказал, что в стране "очень хорошо" идут процессы адаптации и интеграции украинских беженцев в рынок труда.
По состоянию на 2023 год в Эстонии зарегистрировано более 23 тысяч украинских беженцев, а в Чехии более 360 тысяч.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Канаду. Названы две причины.
Также "Комментарии" писали об опросе в Польше, который показал изменения к отношению украинцев.
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