Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину добавили возможность получить справку ВПЛ и оформить выплаты. С сегодняшнего дня в приложении Действие доступны еще две новые автоматические услуги для переселенцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры, пишут "Комментарии".



Для переселенцев добавили в Дии новые услуги

В ведомстве напомнили, что с начала активных боевых действий на территории Украины, то есть с 24 февраля, услугами действия воспользовались более 1,4 млн украинцев — внутренне перемещенных лиц. Теперь в приложении Действие доступны еще две новые автоматические услуги для переселенцев:

- смена места регистрации (если переехали в другой город Украины),

- отмена статуса ВПЛ (если вернулись домой).

Обе услуги автоматически, процесс происходит без участия государственного служащего.

Раньше, чтобы получить услуги для ВПЛ, нужно было идти в органы социальной защиты в том населенном пункте, где лицо временно находится. Теперь сделать это стало доступно за несколько кликов в приложении Действие.

"Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в Действии. Также обратите внимание, что для изменения места регистрации ВПЛ необходимо физически находиться на месте временного места жительства, чтобы подтвердить геолокацию", — подчеркнули в Минцифре.

Как недавно писали "Комментарии", в Украине желающие теперь смогут не получать пластиковое водительское удостоверение, а использовать только документ в Действии. Украина стала четвертой страной Европы, имеющей цифровые водительские удостоверения. А с 12 декабря, работала электронная очередь пересечения границы на пункте пропуска Ягодин — Дорогуск для водителей грузовиков. Как говорят в Минцифре, еОчередь удобный и понятный для пользователей сервис, который позволит экономить час и ждать проезда через границу на любой удобной локации.



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