Дети-беженцы из Украины о жизни в Польше: назвали три основных проблемы

Из-за вторжения России в Украину в Польшу выехало около 960 тыс. украинских беженцев, из которых 40% – это дети. Новое исследование показывает, что дети оценивая жизнь в Польше, часто говорят об одиночестве, усталости и дискриминации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wyborcza.



Украинские дети-беженцы о проблемах жизни в Польше Фото из открытых источников

В Польше провели первое исследование организациями ЮНИСЕФ, Save the Children и PLAN International Polska, которые спросили украинских детей-беженцев об их психическом здоровье, образовании и интеграции в польское общество. В исследовании приняли участие более ста детей из Украины, которые сейчас проживают в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Его целью было получить более глубокое понимание вызовов, с которыми сталкиваются украинские дети-беженцы.

Дети и подростки, участвовавшие в исследовании, отмечают, что хотя в Польше "круто", они скучают по своему настоящему дому. Также часть детей рассказала, что хотела бы поговорить о своем психологическом здоровье с профессионалом.

"У меня в Украине ничего не осталось. Мою школу полностью сожгли. У меня был друг, но с ним оборвалась связь. Другого застрелили, а еще один просто исчез. Бомба попала прямо в его квартиру", — описывает 15-летний парень ужасы войны.

Некоторые украинские дети-беженцы сообщили, что подвергались дискриминации в школе как со стороны учителей, так и одноклассников. Часто отношения с польскими сверстниками украинские дети описывают как "бесконфликтное сосуществование".

"Кого-то оскорбляют, потому что он украинец. Или он переживает за Украину. О таких вещах с украинцем, наверное, можно говорить, а с поляком — нет", — рассказывает 11-летняя девочка из Украины.

Исследование также показало, что дети, которые лучше владеют польским, гораздо быстрее адаптируются к новой среде. Они находят новых друзей через занятие спортом и с помощью внешкольной деятельности.

Как вывод организации рекомендовали предпринять конкретные шаги, чтобы улучшить жизнь украинских детей-беженцев:

Повышать осведомленность и доступ украинских детей-беженцев к бесплатным услугам психиатрической помощи.

Разработать программы по повышению квалификации воспитателей и волонтеров.

Увеличить приоритетность изучения польского языка.

Обеспечение финансирования внеклассных мер, которые позволят детям из Украины строить прочные отношения с другими детьми в Польше.

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