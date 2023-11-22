logo

BTC/USD

36545.66

ETH/USD

2005.87

LTC/USD

67.84

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Дети-беженцы из Украины о жизни в Польше: назвали три основных проблемы
commentss НОВОСТИ Все новости

Дети-беженцы из Украины о жизни в Польше: назвали три основных проблемы

Украинские дети-беженцы рассказали о своих проблемах в Польше.

сегодня, 09:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Из-за вторжения России в Украину в Польшу выехало около 960 тыс. украинских беженцев, из которых 40% – это дети. Новое исследование показывает, что дети оценивая жизнь в Польше, часто говорят об одиночестве, усталости и дискриминации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wyborcza.

Дети-беженцы из Украины о жизни в Польше: назвали три основных проблемы

Украинские дети-беженцы о проблемах жизни в Польше Фото из открытых источников

В Польше провели первое исследование организациями ЮНИСЕФ, Save the Children и PLAN International Polska, которые спросили украинских детей-беженцев об их психическом здоровье, образовании и интеграции в польское общество. В исследовании приняли участие более ста детей из Украины, которые сейчас проживают в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Его целью было получить более глубокое понимание вызовов, с которыми сталкиваются украинские дети-беженцы.


Дети и подростки, участвовавшие в исследовании, отмечают, что хотя в Польше "круто", они скучают по своему настоящему дому. Также часть детей рассказала, что хотела бы поговорить о своем психологическом здоровье с профессионалом.

"У меня в Украине ничего не осталось. Мою школу полностью сожгли. У меня был друг, но с ним оборвалась связь. Другого застрелили, а еще один просто исчез. Бомба попала прямо в его квартиру", — описывает 15-летний парень ужасы войны.

Некоторые украинские дети-беженцы сообщили, что подвергались дискриминации в школе как со стороны учителей, так и одноклассников. Часто отношения с польскими сверстниками украинские дети описывают как "бесконфликтное сосуществование".

"Кого-то оскорбляют, потому что он украинец. Или он переживает за Украину. О таких вещах с украинцем, наверное, можно говорить, а с поляком — нет", — рассказывает 11-летняя девочка из Украины.

Исследование также показало, что дети, которые лучше владеют польским, гораздо быстрее адаптируются к новой среде. Они находят новых друзей через занятие спортом и с помощью внешкольной деятельности.

Как вывод организации рекомендовали предпринять конкретные шаги, чтобы улучшить жизнь украинских детей-беженцев:

  • Повышать осведомленность и доступ украинских детей-беженцев к бесплатным услугам психиатрической помощи.
  • Разработать программы по повышению квалификации воспитателей и волонтеров.
  • Увеличить приоритетность изучения польского языка.
  • Обеспечение финансирования внеклассных мер, которые позволят детям из Украины строить прочные отношения с другими детьми в Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из стран меняет правила для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, какая страна выплачивает беженцам из Украины наибольшую помощь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wyborcza.pl/7,75398,30410916,ukrainskie-dzieci-mowia-o-zyciu-w-polsce-jestem-sama-jak-kot.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!