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Чехия отреагировала на увеличение запросов на временную защиту от украинцев: детали

Чехия будет продолжать оказывать помощь украинским беженцам

сегодня, 15:15
Автор:
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Черновалова Кристина
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Министр иностранных дел Чехии Вит Ракушан подтвердил продолжение помощи украинским беженцам во время своего визита в Украину. В ходе встречи с украинским министром внутренних дел Денисом Клименко Ракушан заверил, что Чехия будет продолжать помогать украинцам, которые ищут временную защиту в ее пределах.

Чехия отреагировала на увеличение запросов на временную защиту от украинцев: детали

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Однако Вит Ракушан также отметил, что страна сталкивается с увеличением запросов на временную защиту, особенно из безопасных западных регионов Украины.

Ракушан призвал Европейский союз находить общие решения для украинских беженцев, которые не будут обременять систему предоставления убежища стран-членов ЕС. Он выразил надежду, что сотрудничество между странами и обмен информацией о беженцах станет более эффективным, в частности через посольства обеих стран и на европейском уровне.

Во время своего визита в Украину Ракушан посетил военное кладбище во Львове и записал обращение оттуда, где отметил важность памяти и внимания подвигу героев прошлых поколений.

По данным министра, на конец прошлого года в Чехии проживало 574 тысяч украинцев, из которых 374 тысяч находились на основании временной защиты. Это делает украинцев самой большой группой беженцев среди стран ЕС на душу населения.

"Я ценю мужество Украины противостоять российской агрессии... Украина имела и будет иметь нашу поддержку как моральную, так и материальную", — сказал Ракушан после встречи.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2024 году страны ЕС продолжают принимать украинцев, предлагая не только убежище, но и реальную поддержку нового начала. "Комментарии" нашли топ-3 страны, предоставившие лучшие условия для украинских беженцев.



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