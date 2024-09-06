Будут ли возвращать призывников из-за границы принудительно: заявление посла Украины

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Slava Kot
Посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявил, что Украина не будет принудительно возвращать находящихся из-за рубежа мужчин призывного возраста. По его словам, задача Украины создала условия, чтобы мужчины добровольно возвращались в Украину для ее защиты.
Возвращение мужчин из-за границы. Фото из открытых источников
Василий Зварыч в комментарии "Радио Свобода" отреагировал на возможность принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста из-за границы.
Украинский посол отметил, что все граждане Украины обязаны перед государством встать на его защиту независимо от места жительства. Однако, по словам Зварыча, это решение должен принимать каждый человек индивидуально, а государство должно создать необходимые условия для возвращения украинцев.
В странах ЕС 812 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 64 лет получили временную защиту. По подсчетам издания Texty.org.ua, из них 436 тыс. могут быть пригодными для мобилизации в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии приняли решение, которым хотят "заставить" украинских мужчин возвращаться в Украину.
Также "Комментарии" писали, что только в двух странах ЕС уменьшилось количество украинских беженцев.
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