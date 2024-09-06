Будут ли возвращать призывников из-за границы принудительно: заявление посла Украины

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявил, что Украина не будет принудительно возвращать находящихся из-за рубежа мужчин призывного возраста. По его словам, задача Украины создала условия, чтобы мужчины добровольно возвращались в Украину для ее защиты.



Возвращение мужчин из-за границы. Фото из открытых источников

Василий Зварыч в комментарии "Радио Свобода" отреагировал на возможность принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста из-за границы.

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-либо принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину – тех, особенно, которые мобилизационного возраста", — сказал Зварыч.

Украинский посол отметил, что все граждане Украины обязаны перед государством встать на его защиту независимо от места жительства. Однако, по словам Зварыча, это решение должен принимать каждый человек индивидуально, а государство должно создать необходимые условия для возвращения украинцев.

"Это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался за пределами своей страны. Наша задача как государства – создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения", – сказал Зварыч.

В странах ЕС 812 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 64 лет получили временную защиту. По подсчетам издания Texty.org.ua, из них 436 тыс. могут быть пригодными для мобилизации в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии приняли решение, которым хотят "заставить" украинских мужчин возвращаться в Украину.

Также "Комментарии" писали, что только в двух странах ЕС уменьшилось количество украинских беженцев.