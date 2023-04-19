Благодаря совместному сотрудничеству условия украинцев в Словакии становятся лучше, - Ирина Верещук

Во время совещания с участием представителей Словацкой Республики и Вице-премьер-министра — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, чиновник сообщила, что большинство проблем, с которыми украинцы столкнулись проживая в Словакии, — решены.

Более 100 тысяч украинцев поселились на территории Словакии в условиях войны

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные правительственного портала.

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"Да, в Гуманитарном центре г. Габчиково наши соотечественники получают необходимую социально-психологическую поддержку – с ними работают специалисты. А в Дунайской среде дважды в неделю детей принимает украиноязычный врач-педиатр", — отмечают на правительственном портале.

Для украинцев ежедневно курсирует специальный транспорт из г. Габчиково в Дунайскую Стреду и Братиславу в обоих направлениях.

"В эти города украинцы ездят за покупками, в церковь, на отдых и экскурсии. Автобусы комфортны, так что люди довольны", — добавляют ниже.

Вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук поблагодарила присутствующих на совещании должностных лиц из Словакии за создание условий для комфортной жизни украинцев на чужбине.

"По количеству людей, приехавших сюда, спасаясь от войны, Словакия несет огромную нагрузку. Кстати, я хочу поблагодарить словацкий народ, который, несмотря на экономические сложности, все понимает и помогает украинцам", – подытожила должностная лицо.

Напомним, "Комментарии" писали, Словакия уже передала Украине первые МиГ-29. В Украину прибыли первые истребители. Передача воздушных судов производится в рамках межправительственного соглашения.





