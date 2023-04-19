Благодаря совместному сотрудничеству условия украинцев в Словакии становятся лучше, - Ирина Верещук

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Белоокая Ира
Во время совещания с участием представителей Словацкой Республики и Вице-премьер-министра — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, чиновник сообщила, что большинство проблем, с которыми украинцы столкнулись проживая в Словакии, — решены.
Более 100 тысяч украинцев поселились на территории Словакии в условиях войны
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные правительственного портала.
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Для украинцев ежедневно курсирует специальный транспорт из г. Габчиково в Дунайскую Стреду и Братиславу в обоих направлениях.
Вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук поблагодарила присутствующих на совещании должностных лиц из Словакии за создание условий для комфортной жизни украинцев на чужбине.
Напомним, "Комментарии" писали, Словакия уже передала Украине первые МиГ-29. В Украину прибыли первые истребители. Передача воздушных судов производится в рамках межправительственного соглашения.
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