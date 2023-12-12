Беженцы из Украины создали большой спрос на один украинский товар в Европе

Миллионы беженцев из Украины создают спрос на определенные товары в Европе. Одним из таких стала гречка, которую жители европейских стран обычно избегали и продавали в специальных экологических, вегетарианских лавках или в магазинах для товаров из бывших стран СССР.



Беженцы из Украины создали большой спрос на гречку в Европе. Фото из открытых источников

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в интервью для издания "Апостроф" заявил, что европейские магазины начали массово закупать гречку для украинских беженцев. Этому способствовал ее рекордный урожай в 220 тыс. тонн, что вдвое выше, чем годовое потребление гречки в Украине.

"Производители ищут пути реализации своей продукции. В частности, появился экспорт гречки, которого раньше практически не было", – рассказал Тарас Высоцкий.

По его словам, украинские беженцы популяризируют и приучают европейцев к потреблению гречки.

"Главная причина этого – наличие в Европе миллионов наших беженцев. Они формируют достаточно значительный спрос на гречку и распространяют культуру ее потребления", – утверждает Высоцкий и добавляет, что такой фактор заставляет европейские магазины массово покупать гречку у украинских производителей.

Правительство также помогает в поставках гречки за границу, ведь сняты все ограничения на экспорт этой крупы в Европу.

Напомним, что по данным Евростата по состоянию на конец октября в странах Европы находятся более 4,2 млн. украинских беженцев. Благодаря им, гречка начала массово появляться не только в специализированных магазинах, но и в крупных сетях. Отметим, что, несмотря на полезные свойства гречки, большинство европейцев избегали популярную в Украине крупу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии предлагают украинских беженцев отправлять на войну.

Также "Комментарии" писали о двух странах, которые заявили о пользе беженцев из Украины.