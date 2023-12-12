Беженцы из Украины создали большой спрос на один украинский товар в Европе

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Slava Kot
Миллионы беженцев из Украины создают спрос на определенные товары в Европе. Одним из таких стала гречка, которую жители европейских стран обычно избегали и продавали в специальных экологических, вегетарианских лавках или в магазинах для товаров из бывших стран СССР.
Беженцы из Украины создали большой спрос на гречку в Европе. Фото из открытых источников
Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в интервью для издания "Апостроф" заявил, что европейские магазины начали массово закупать гречку для украинских беженцев. Этому способствовал ее рекордный урожай в 220 тыс. тонн, что вдвое выше, чем годовое потребление гречки в Украине.
По его словам, украинские беженцы популяризируют и приучают европейцев к потреблению гречки.
Правительство также помогает в поставках гречки за границу, ведь сняты все ограничения на экспорт этой крупы в Европу.
Напомним, что по данным Евростата по состоянию на конец октября в странах Европы находятся более 4,2 млн. украинских беженцев. Благодаря им, гречка начала массово появляться не только в специализированных магазинах, но и в крупных сетях. Отметим, что, несмотря на полезные свойства гречки, большинство европейцев избегали популярную в Украине крупу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии предлагают украинских беженцев отправлять на войну.
Также "Комментарии" писали о двух странах, которые заявили о пользе беженцев из Украины.
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