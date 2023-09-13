Коллаборанты сегодня, а завтра – герои Украинцы, которые будут влиять на общество после войны

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Коллаборанты по версии Рух Чесно, но могут влиять на политику Украины после войны

"Комментарии", на основе созданного общественным движением "Чесно" Реестра предателей страны составили список коллаборантов, которые благодаря своему особому положению могут занять место в будущей политической жизни страны.

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Еще в марте 2022 года "Рух Чесно" создал Реестр предателей Украины, в который включили политиков, журналистов, судей, священников, правоохранителей и звезд, которые вредят национальному суверенитету.

Почему тот или иной человек попадает в этот список, в "Чесно" объясняют соответствием ряду выбранных критериев, в том числе участие в работе оккупационных "властей", переход на сторону врага, публичное оправдание агрессии и прочее. Все это подтверждается данными из открытых источников информации.

За все время существования Реестра лишь Александр Дубинский оспорил свое включение в него и подал иск в суд.

Юрий Бойко — участник реестра предателей

"Лицо" пророссийских политических сил находится на свободе и официально ни в чем не подозревается. Хотя политик не вел бизнес с оккупантами, но выполнял свою функцию политической поддержки:

- будучи одним из руководителей пророссийского Оппозиционного блока не раз ездил в Россию, где встречался с российскими высшими чиновниками, например, премьер-министром Дмитрием Медведевым и призывал к перевороту в Украине;

- позднее, сменив политическую силу, стал одним из лидеров ОПЗЖ и критиковал украинскую власть;

- на третий день агрессии не постеснялся посетить пропагандиста Кремля Владимира Соловьева и вместе иронизировали над трагической ситуацией в стране и предоставлением информации украинскими СМИ;

- позднее вновь попытался "переобуться" и возглавил депутатскую группу, выступающую "за мир".

Очевидно это помогло, во всяком случае, в список подсанкционных лиц СНБО он пока не попал.

Сергей Бубка - участник реестра предателей

Известный спортсмен может стать лицом пропагандируемого лозунга "спорт вне политики", которым российские оккупанты пытаются "примирить" с российской агрессией, что он сам пытался делать еще в 2018-м году;

- с началом российской агрессии сам Бубка выехал из Украины как беженец и жаловался, что его семья так и не смогла покинуть Донецк;

- уже в 2023-м году выяснилось, что фирма "Монблан", принадлежащая Сергею Бубке и его брату Василию, появилась в российском реестре юридических лиц и заключила минимум 3 контракта на поставку горючего для структур России. В частности, заключено соглашение с так называемым “республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения днр” почти на 100 тысяч рублей. По данному факту открыли уголовное производство по ст. 111-2 УК в пособничестве государству-агрессору.

Однако пока СНБО не обратил внимания на фирму Бубки и санкций против семейного бизнеса не ввел.

Максим Бужанский - участник реестра предателей

Народного депутата Украины от партии "Слуга народа" можно называть одним из "борцов с украинским нацизмом", об опасности которого он говорил с первых дней своего избрания, еще в 2019-м году назвав Майдан "нацистским":

- продолжал эту "борьбу" в последующем: — уже с началом российской агрессии старался продвигать пророссийские мессенджи на различных медиаплощадках;





- в 2023-м году нардеп принципиально отказался говорить на государственном языке, что обязан делать как госслужащий, и стал единственным нардепом, который проголосовал "против" переноса Дня Победы над нацизмом с 9го на 8е мая. Хотя политика и критиковали однопартийцы, но никаких реальных шагов против отступника вроде исключения из партии или наложения других санкций, так и не было сделано, что говорит о серьезных покровителях нардепа и высоких шансах и дальше "бороться с нацизмом" в Украине на высоких постах в будущем.



Александр Дубинский - участник реестра предателей

Еще один народный депутат, чья фамилия звучит последнее время особенно часто, попал в список возможных изменников, когда якобы помогал Андрею Деркачу продвигать "пленки Деркача", но работать против Украины начал еще раньше:

- во времена Майдана продуцировал фейки в интересах тогдашнего министра по доходам и сборам Александра Клименко;

- обвинялся Офисом генпрокурора в неуплате налогов и легализации преступных доходов;

- отказался подписать обращение нардепов о лишении полномочий депутатов, избранных от пророссийских партий;



- как и его коллега Максим Бужанский продвигал пророссийские нарративы об "украинском нацизме", правда, в отличи от Бужанского, все же привлек внимание правоохранителей, которые объявили ему подозрение в подделке документов при выезде заграницу и взяли под домашний арест.

Василий Ломаченко - участник реестра предателей

Профессиональный боксер, не первый год продвигавший нарратив о "спорте вне политики" и мире между Россией и Украиной, которым "нечего делить;

- не раз выступал за дружбу с РФ, даже после 24 февраля, поддерживал Московский патриархат, и даже ни словом не упомянул агрессии РФ даже спустя полгода после ее начала;

- продолжил свою поддержку пророссийской церкви в Украине боксер и в 2023-м году.

Хотя позиция боксера и вызывает недовольство в обществе, внимания официальных властей в лице СНБО и правоохранителей он пока так и не привлек, что дает ему шансы на влияние и продвижение "мирных" месседжей в пользу России и после войны.

Сергей Левочкин - участник реестра предателей

Еще один бывший народный депутат Украины, придерживающийся пророссийских взглядов, конкурент Юрия Бойко за влияние в Оппозиционном блоке и ОПЗЖ – до 2022 года легальных политических структур, поддерживавших РФ:

- еще в 2017-м году был фигурантом антикоррупционного расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины;

- финансировал пророссийские партии, в которые входил, и предвыборную компанию экс-президента США Дональда Трампа;

- во время войны самоустранился от работы в парламенте и уехал в Европу.

И хотя СНБО наложило на политика персональные санкции еще в 2021-м году, каких-то особых неудобств ему это не доставляет.

Андрей Наумов - участник реестра предателей

Бывший экс-глава Управления внутренней безопасности СБУ является, пожалуй, самым высокопоставленным изменником в рядах спецслужб, покинувшем Украины за часы до вторжения РФ:

- уже весной СБУ открыла производство по обвинению его в госизмене, выразившейся в передаче данных об обороне Украины с белорусского направления;

- генерал был задержан летом 2022 года на территории союзной России Сербии и пребывает там под арестом по обвинению в отмывании денег.

Нахождение такого обладающего важной информацией человека, как Андрей Наумов, на территории Сербии, оставляет ему неплохие шансы выйти на свободу и влиять на определенные процессы в Украине.

Вадим Новинский - участник реестра предателей

Народный депутат Украины от пророссийских партий всегда отрицал участие россиян в борьбе еще на Донбассе, а после прямой агрессии несколько изменил свою политику:

- еще в 2020-м году рукоположен в диаконы УПЦ МП и выступал против автокефалии украинской церкви;

- формально сосредоточившись на церковных делах, бизнесмен не упускает возможности продемонстрировать преданность российской стороне, например, проведя службу в российской церкви в нейтральной Швейцарии.

Позиция Вадима Новинского не остается незамеченной СБУ, он подозревается в пособничестве агрессору, но все же остается влиятельным, а главное, находящимся на свободе в удобном "церковном" статусе.

Андрей Пальчевский - участник реестра предателей

Бывший заместитель министра здравоохранения в правительстве Николая Азарова, а ныне бизнесмен, блогер, телеведущий и политик-неудачник, Пальчевский специализируется на пророссийской пропаганде в Украине:

- имел свою собственную телепередачу на государственном канале "Дом", но по-настоящему развернулся на Ютуб-канале другого пропагандиста — Назара Диордицы, где винил в развязывании войны не кого-нибудь, а Британию, готовую воевать "до последнего украинца". https://www.youtube.com/watch?v=JGkNU0VWVRg

В последнее время бизнесмен-блогер и любитель русского мира исчез из публичного пространства, что сыграет ему на руку в будущем, когда о его роли в первые месяцы войны забудут.

Татьяна Плачкова - участник реестра предателей

Избранная в парламент от пророссийской ОПЗЖ депутат была в составе делегации политсилы, посетившей Москву в 2020-м году, куда ездила зачем-то договариваться с оккупантами. За ту поездку Офис генпрокурора открыл уголовное производство по подозрению в госизмене. Уже во время войны Плачкова пыталась в числе прочих нардепов дезорганизовать работу антикоррупционных органов.

В конце концов она сложила депутатский мандат и исчезла из публичного пространства, а значит, как и Пальчевский, имеет шансы вернуться с почти незапятнанной репутацией.

Андрей Портнов - участник реестра предателей

Пожалуй, непросто найти другого столь же одиозного и в какой-то степени "непотопляемого" человека, как экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича – Андрея Портнова. Покинув страну в 2014-м году, он вернулся в Украину в 2019-м и успел выиграть суд о клевете. По данным СМИ на протяжении ряда лет Андрей Портнов, якобы, вел подрывную деятельность под псевдонимом Казбек, а общественные организации, связанные с Портновым, https://www.youtube.com/watch?v=A4ofYtGjtcA отстаивали российские нарративы об украинском нацизме. Но все это не помешало ему уехать с Украины летом 2023 года и даже до сих пор не попасть под санкции от СНБО.

Умение Портнова, как птицы Феникс, воскресать, повышает вероятность его влияния в будущем.

Александр Пузанов - участник реестра предателей

Народный депутат Украины от пророссийской ОПЗЖ и близкий соратник Сергея Левочкина, задолго до российской агрессии отрицал участие РФ в войне с Украиной: https://www.youtube.com/watch?v=yLOl9oflvTo

- не признавал украинского языка как единственного государственного;

- за 10 дней до агрессии рф, 12 февраля, покинул территорию Украины, а после возвращения вместе с другими членами ОПЗЖ вошел в состав депутатской группы "За мир".

Вадим Столар - участник реестра предателей

Еще один нардеп от ОПЗЖ, который фактически не появлялся в Верховной Раде, разве что с целью решения собственных бизнес-вопросов в Киеве, где он считался "серым кардиналом".

До начала вторжения в Украину 24 февраля Столар покинул страну и жил сперва во Франции, а потом в Объединенных Арабских Эмиратах. Через некоторое время вернувшись назад, политик поспешил выйти из ОПЗЖ и вступил в депутатскую группу "Восстановление Украины", ставшей "пристанищем" для многих экс-членов пророссийской политсилы.

Впрочем, его возвращение было омрачено интересом Службы безопасности. Политика просили прояснить ситуацию с легализацией средств, принадлежащих Виктору Медведчуку, обвиняемому в госизмене, и другим подсанкционным лицам.

С тех пор депутат открыл благотворительный фонд, помогает армии и, как увтерждают СМИ, сблизился с властью.

Леонид Черновецкий - участник реестра предателей

Мэр Киева с 2006 по 2012 годы еще в бытность городского головы вызвал массу нареканий, в основном из-за состояния дел в столице и антикоррупционных расследований.

В итоге он покинул Украину и осел в Грузии, вероятно рассчитывая, что она не выдаст его нашей стране, которая объявила Черновецкого в розыск из-за злоупотребления властью. Уже во время российской агрессии Леонид Черновецкий оправдывал действия агрессора, заявляя, что он бьет только по военным объектам. Также на своей странице в социальной сети он заявил о необходимости признать независимость "днр" и "лнр", тем самым совершил преступление согласно статье 110 УК Украины – призвав к изменению территориальных границ Украины. За последнее он получил подозрение от СБУ. Впрочем, экс-мэр столицы опасен, как человек, который умеет побеждать на выборах, что проделывал в Киеве дважды, а главное – сохранилась его команда, умеющая это делать. Так что недооценивать его способность вернуть себе влияние в Украине, все же не стоит. Кроме того, его сын Степан и его экс-зять Вячеслав Супруненко владеют активами на территории Украины и имеют ресурсы для влияния на общественно-политическую деятельность страны.

Хотя в настоящий момент возвращение влияния к кому-то из этих персонажей и кажется невозможным, на деле старт нового политического сезона, ситуация на передовой и вокруг нее может вылиться в разные альянсы и комбинации.

Напомним, что Реестр предателей ведется общественной организацией "Рух Чесно" с целью привлечения к ответственности общественных деятелей, которые, по оценке организации, вредят государственному суверенитету, территориальной целостности, экономической и информационной безопасности Украины.

Критерии для внесения людей в Реестр являются публичными, а их перечень и обоснованность опубликованы на сайте организации.