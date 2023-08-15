Партия «СН» может быть связана с ОПЗЖ через Институт когнитивного моделирования, - «Детектор Медиа»

Институт когнитивного моделирования может быть тесно связан с запрещенной ОПЗЖ и бывшими "регионалами", в частности с депутатом-застройщиком Вадимом Столаром, а его социологические исследования окажутся фейковыми. Об этом говорится в статье-расследовании "Детектор Медиа", подготовленной с участием движения "Честно".



Как может быть связана Шуляк со Столаром

"В 2019-м, в год президентских и парламентских выборов, блоггер и якобы психолог Спартак Суббота создал Институт когнитивного моделирования (ИКМ). Сначала этот институт работал исключительно в образовательном направлении. В начале 2020 года "Слуга народа" перечислила ему 5 миллионов гривен. Перед тем, как заключить договор на столь значительную сумму, институт перепрофилировался и начал заниматься социологическими исследованиями. По сути, партия власти, которая начала получать средства из государственного бюджета от налогоплательщиков, после года работы в парламенте решила отдать 5 миллионов недавно созданному обществу, не имеющему устойчивой профессиональной репутации в этой сфере", — говорится в статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, Спартак Суббота проводил онлайн-курс для нардепов "Слуги народа" в апреле 2020 года. А среди работников его ИКМ появилась дочь действующего председателя партии – Дарья Шуляк. Институт, куда пошли средства партии, для нее стал одним из первых мест работы, говорится в материале.

"Тогда "Слуга народа" была для института Спартака ключевым клиентом, дававшим 80% годового дохода. За год компания получила 6 миллионов гривен, из них почти 5 миллионов – от "слуг", пишет "Детектор Медиа".

Пока Дарья Шуляк работала в этом институте, у него появился еще один клиент – медиахолдинг Live Network нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. Институт когнитивного моделирования руководил медиахолдингом Вадима Столара Live Networks. Они обслуживали его каналы и вместе с тем пытались спасать его репутацию, говорится в статье.

"Связи Елены Шуляк со Столаром гораздо глубже. Давняя бизнес-партнер Шуляк Екатерина Редько становится в этот момент сотрудничества с институтом руководительницей "Парус Холдинга". Кроме того, секретарем комитета, возглавляемого Шуляк, является Дмитрий Исаенко – застройщик и депутат группы Столара. Это может также объяснять, почему бывшие члены ОПЗЖ дали ключевые голоса при принятии скандальной градостроительной "реформы" 5655, против которой выступил Европарламент. Именно Елена Шуляк является одним из ключевых авторов этого законопроекта", — отмечается в расследовании.

Также институт сотрудничал с Международным фондом Вадима Новинского "Покров". Новинский, как и Столар, – фигурант Реестра Zрадников, который ведет Движение Честно. В то же время ИКМ сотрудничает со многими министерствами.

"Среди клиентов института есть не только фигуранты Реестра Советников или партия "Слуга народа". Кабмин тоже направляет сюда наши налоги. На сайте организации есть информация о сотрудничестве с Минздравом, Минцифрой, Минокружающей среды, Минкультом и даже МИД. Причем тендерные закупки из всех министерств проводил только Минкульт. А все остальные работают с институтом без тендеров. Таким образом, Институт когнитивного моделирования стал инструментом, который одновременно работает с партией власти, министерствами и правительством, а также отбеливает репутацию фигурантов Реестра Zрадников и сотрудничает с бывшими регионалами", — говорится в материале.