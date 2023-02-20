Девять лет оккупации: как продали Крым

Несмотря на то, что в Украине при создании т.н. "антикоррупционной инфраструктуры" большое внимание уделяют экономическим преступлениям, российские экономические преступления против Украины в Крыму до сих пор не получили правовой оценки. Комментарии рассказывают, кто и как захватил украинские активы в Крыму, как их использовали.

В февраля 2014 года Россия аннексировала Крым

История российской оккупации Крыма

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На самом деле российская оккупация Крыма началась гораздо раньше, чем в феврале 2014 года. КГБ СССР и его новая инкарнация ФСБ РФ контролируют власть и бизнес Крыма еще с конца 1980-х. Обе самые известные ОПГ Крыма – Сейлем и Башмаки администрировались с Лубянки.

На месте главными функционерами были Николай Багров и Виталий Кириченко. Кириченко – генерал КГБ, участвовавший в штурме дворца Амина в Афганистане в 1979 году. Багров – в 1989-1991 был первым секретарем крымского обкома КПУ, в 1991-1994 – председателем первого украинского парламента Крыма.

Багров создал важную для российских спецслужб строительную империю "Профессионал", значительная часть прибыли которой уходила на финансирование крымских проектов Кремля. Сейчас этой империей руководит зять Багрова Андрей Припутников, среди связанных с ним есть даже бывшие коллеги Леонида Кучмы из "Южмаша" (Закаблук). Припутников "выигрывает российские тендеры", "выплачивает налоги", а также неформально продолжает наполнять кассы своих кураторов из российских спецслужб.

Кириченко создал другую строительную империю – "Монолит". Его партнером был близкий к Сергею "Гоблину" Аксенову боевик ОПГ "Сейлем" Игорь Лукашов. Топ-менеджерами стали Антон Камалов и Якуб Асанов. Дополнительным бизнесом "Монолита" были операции с нефтепродуктами. Значительная часть доходов также уходила в пользу российских спецслужб. Особенно интересно, что один из реальных обладателей социальной структуры "Монолит" живет и сохраняет долю денег во Франции. Но это не получило правовой оценки в Украине, не слышно о движении в этом направлении и во Франции. Причастен к "Монолиту" и т.н. "председатель" Крыма Сергей "гоблин" Аксенов, которому, как говорят в кулуарах, помог избежать ответственности за особо тяжкие преступления генерал Геннадий Москаль (Линский).

Еще одним опорным для русских оккупантов деятелем и тоже руководителем крупной строительной империи – "Консоль", был Владимир "прораб" Константинов. По мнению экспертов, сомнительный закон "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" от 25 декабря 2008 года, которым помогли украинским застройщикам справиться с кризисом и провернуть различные махинации, сыграл важную роль в судьбе Константинова.

"Должность и влияние Константинов купил за деньги, безопасно выведенные из строительства благодаря антикризисному закону, – рассказывает эксперт по градостроительству Георгий Могильный. – До 2008 года Константинов был одним из самых крупных застройщиков Украины. После кризиса законодательная власть подарила Константинову 4 года отсрочки по обязательствам. 1 января 2013 эти 4 года прошли, льготы были отменены, Константинов начал двигаться в пропасть. Следовательно, действия Константинова в Крыму – это не идеология, это попытка убежать от украинских кредиторов. В декабре 2013 года Константинов обменял девелоперу Войцеховскому собственные проекты в Киеве на проекты Войцеховского в Крыму – готовился к российскому вторжению. А если бы ВР под видом спасения строительной отрасли в 2008 году не совершили крупную законодательную махинацию, еще с тех пор о мошеннике Константинове больше никто ничего бы не слышал".

Как грабили украинское имущество в Крыму

Вышеупомянутые Аксенов и Константинов вместе со своим близким окружением сыграли главную формальную роль для первых этапов захвата украинского имущества в Крыму. А именно, уже нелегитимный крымский парламент 30 апреля 2014 г. "принял" т. н. " Постановление №2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым". К этому "постановлению" было "приложение", в которое вносили "национализированное" имущество. Это при том, что в конституции РФ нет такого понятия, как "национализация", каких-либо соответствующих специальных нормативных актов или законов федерального уровня не принималось. Примечательно, что последнее изменение в т. н. "Постановление №2085-6/14" было внесено 14 декабря 2022 года. Местные гауляйтеры пытались дограбить то, что почему-то не успели за 9 лет оккупации.

Захват и ограбление украинского имущества происходило по схеме примитивной "двухходовки по-путински". "Национальное" имущество "ставили на баланс" в т. н. "ДУП" или "МУП" (государственные унитарные предприятия или муниципальные унитарные предприятия). Где-то 2-4 года захваченные активы находились в таких "предприятиях", где в большинстве случаев подвергались тотальному ограблению, а также становились инструментами разных мошеннических схем. Это делали не просто так. Топ-менеджеров и часть работников активно вовлекали в операции с захваченным украинским имуществом. Таким образом, должностные лица становились соучастниками преступлений. По плану российских спецслужб, разрешениями на ограбление украинских активов РФ якобы рассчитывалась с коллаборантами. И завлекала их в преступную деятельность, чтобы исключить возможность возвращения таких деятелей в украинское пространство. Особенно это было важно в 2015-2016 годах, когда РФ столкнулась с огромными проблемами. Тогда Кремль едва удержал оккупационный режим в Крыму. Во-первых, скорее всего, благодаря тайным договоренностям с командой Порошенко. Во-вторых, благодаря вовлечению большого количества разных жителей в противоправную деятельность. Эти граждане стали бояться Украины из-за риска понести ответственность за соучастие в преступлениях.

На втором этапе, после ДУПов и МУПов захваченное имущество по имитации "аукционов" передавали близкому окружению путина, менее интересные с точки зрения Кремля объекты позволяли покупать более мелким оккупантам. Некоторую часть отдали близким к кадырову боевикам.

Тайные договоренности и их крах в Крыму

Многолетнее паразитирование россиян в Крыму было бы невозможно без тайных договоренностей с украинскими политиками, чиновниками и бизнес-элитами. Показательно, что самые "прозападные" герои Майдана-2014 под шум войны активнее других вели бизнес в оккупированном Крыму, сотрудничали с россиянами. Это был "договорняк по сдаче Крыма".

В частности, одобренные президентом Порошенко поставки электроэнергии в т. н. "Крымский федеральный округ". Это работа в пользу Порошенко и Ахметова формулы "Роттердам", разработчиком которой называли "чиновника" т.н. "правительства" Севастополя Сергея Градировского из секты методологов Щедровицкого. Это работа порта "Авлита" Рината Ахметова в Севастополе.

Несколько позже олигарх, владелец компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк попытался признать "российскую юрисдикцию" в Крыму. Он продал собственные активы на полуострове по оккупационному законодательству структурам бывшего российского министра сельского хозяйства Ткачева.

Аналогичные скандалы есть и при участии магнатов ритейлинга и крупных рантье. В частности, аналогично Косюку пытались признать "российскую юрисдикцию" в Крыму владельцы группы "Эпицентр" Гереги, владельцы группы "Агротехбизнес" (сеть АТБ) Буткевич, Карачун и Ермаков. Известный рантье и медиамагнат Томаш Фиала вместе с эстонским предпринимателем Гиларом Тедером являются участниками скандалов вокруг ТЦ Скай молл в Киеве и ТЦ Южная галерея в Симферополе – этот объект сотрудничает с оккупантами, платит налоги в бюджет республики Крым", откуда деньги идут в том числе и на нужды армии РФ.

Все это до сих пор не получило никакой правовой оценки. Возможно, потому, что даже бывший премьер Арсений Яценюк, по данным СМИ, сотрудничал с оккупантами – якобы, до февраля 2023 года.

Конкретно, по данным из открытых источников, Яценюк совместно с партнером Максимом Бурбаком через ООО "Скай Плаза" владеют кинотеатром "Сатурн" в центре Ялты и земельным участком. Оформлена "Скай плаза" на Ольгу Борисову – тещу, бывшего главы крымской ячейки партии "Народный фронт" Алексея Бурбака, брата главы фракции "Народный фронт" в ВР, многолетнего партнера Яценюка Максима Бурбака. Здесь особенно интересно, что Яценюк в начале 2000-х работал с Горбатовым, которого считают "крестным отцом" т. н. "председателя" Крыма Сергея "Гоблина" Аксенова. Поговаривают, что Яценюк, который в свое время учился у генерала Москаля (Линского), получил активы в Крыму с нарушениями по сниженной цене при поддержке ОПГ "Сейлем" и лично фигуранта уголовных производств о финансировании терроризма Горбатова.

Показательно, что по состоянию на 2023 год существует оформленное на ту же Ольгу Борисову ООО "Скай плаза" российского образца, которое связано с крымскими железнодорожными организациями. Это может свидетельствовать о том, что Яценюк и его партнеры могут иметь отношение к хищению россиянами имущества Укрзализныци в Крыму. По состоянию на 31 марта 2014 г. в Крыму оставалось 885 вагонов, 3,9% инвентарного парка тепловозов и 2% электровозов, другое имущество и инфраструктура. Почему-то, нанесенный россиянами Укрзализныци за 9 лет оккупации Крыма ущерб никто не считал, претензий не заявлял.

Близкий к Юлии Тимошенко нардеп Сергей Тарута не заявлял претензий россиянам, с которыми много лет сотрудничал, за отжатый у него элитный пансионат "Айвазовское". Затем клан Таруты вообще пытался признать российскую оккупацию Крыма, сотрудничая с судами оккупантов. Наверное, за это ему оставили Альминский завод строительных материалов, но в феврале 2023 года этот актив россияне решили национализировать.

Бывший глава украинской таможенной службы Игорь Калетник имеет в Крыму совместный бизнес с российскими авторитетными бизнесменами из окружения Кадырова. Это не получило правовой оценки. После прихода к власти Зекоманды Калетник вернулся в Украину, странным образом уголовные производства против него закрыли.

Также окружение Кадырова контролирует торговый центр "Конфетти" в Ялте. Его формальный владелец россиянин Геннадий Климов является партнером одесских бизнесменов в нескольких совместных с оккупантами сомнительных проектах. Все это не получило правовой оценки.

У главы ОП Андрея Ермака работает Николай Беззубенко – близкий партнер бывшего сбушника и замглавы СВР Сергея Семочко, которого называют одним из ведущих функционеров "договорняка по сдаче Крыма". Беззубенко в СМИ называют партнером известного функционера и участника списка контрабандистов Сеяра Куршутова, который может оказаться братом т. н. "депутата Ялтинского городского совета" Альберта Куршутова – деятеля, одновременно близкого к гоблину-Аксонову и бывшему "мэру" Ялты Алексею Челпанову, который нарушил присягу Украине в 2014 году. Настораживает и административная реформа Зекоманды, которой ликвидировали старые районы и территориальные общины в Крыму и установили новое распределение. Это выглядит как шаг с целью сделать невозможным взыскание репараций и компенсаций из-за того, что соответствующие имущественные документы были составлены уже ликвидированными государственными учреждениями.

Вероятно, вот такое сотрудничество украинских политиков и бизнесменов с российскими оккупантами в Крыму было фундаментом для дальнейшего захвата активов полуострова близкими к путину деятелями. Вероятно, в Кремле считали, что "договорняк по сдаче Крыма" достаточно крепкий, а факты сотрудничества отдельных украинских "элит" с оккупантами является компроматом, который будет являться предохранителем возвращения Крыма Украине и потере российского контроля над захваченным имуществом.

Только через год после разрушения "договорняка" и начала полномасштабного вторжения России в Украину в Крыму сделали шаги по сворачиванию тайных договоренностей. В частности, т.н. "спикер парламента Крыма" Владимир "прораб" Константинов заявил, что на полуострове национализируют украинское имущество.

Сообщалось, что "национализируют" имущество предприятий Новокраматорский машиностроительный завод, Харьковский машиностроительный завод "Мир горняка" и Центральный ГОК из группы Рината Ахметова, в том числе пансионат "Горняк". Еще наметили под захват активы фирм "Транспорт логистик" и "Энвил" Игоря и Анжелики Коломойских. Это достаточно удивительно. У Коломойского в 2014-2015 годах с помпой отжали санаторий "Форос" и большинство других активов. У Рината Ахметова в пользу "Газпрома" "отжали" его элитное поместье "Новый Кучук-Кой". Никакой логики здесь нет. Если "отжимали" как у "врагов России", то почему часть активов захватили, а часть оставили?

Еще россияне собираются "национализировать" гостиницу "Вилла Елена" – несмотря на многолетнее сотрудничество проекта с оккупантами. Также имущество "Эстет Холдинг Групп" нардепа Нестора Шуфрича, феодосийское АО "Стройдеталь" Рафика Дао Булоса – это бизнес, вроде бы связанный с экс-нардепом от запретной ОПЖ Наталией Королевской и ее крымским "фунтом" от российских специалистов.

Внезапно крымские гауляйтеры решили "национализировать" и тот же кинотеатр "Сатурн" Арсения Яценюка. Причем, российские СМИ так и пишут – Скай плаза Яценюка.

Другой интересный объект, который россияне собрались "национализировать" в 2023 году – Камыш-Бурунский железорудный комбинат, владеющий незамерзающим морским портом возле Керчи. Предприятие объявлено банкротом в 2018 году, среди связанных с ним есть боевик ОПГ "Сейлем" Игорь Лукашов и Татьяна Сенченко. Также зовут и жену политика Андрея Сенченко (председатель Крымской республиканской организации "Батькивщина"), которого тоже называют одним из топ-функционеров "договорняка по сдаче Крыма".

Кроме того, "спикер" Константинов заявил, что "национализирует" имущество 12 украинских банков – в том числе, "Форум", "Экспрессбанк", Проминвестбанк, УкрСиббанк, Имэксбанк, Пиреус банк. Среди указанных есть банки с иностранным капиталом – то есть россияне в Крыму собираются захватить имущество юридических лиц ЕС.

По мнению экспертов, учитывая динамику движений по возвращению Крыма, все эти крымские тайны скоро перестанут быть тайнами.

"Тему сдачи Крыма будут поднимать, – говорит эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко. – Это будут делать все. И "Слуга народа" – для увеличения давления на Порошенко. И Порошенко – для использования этой темы с целью давления на "Слугу народа". Политические силы будут обвинять друг друга в сдаче Крыма. Будет значительный резонанс. Но следует понимать, что в результате использования политических технологий условные 15% электората Порошенко никогда не поверят в информацию против Порошенко. Аналогично и ядерный электорат Зеленского никогда не поверит в подобную информацию о Зеленском. Но большинство электората – это не сторонники Порошенко или Зеленского. На этих людей можно влиять такой информацией и это будет иметь последствия для политического пространства".

Известны активы друзей Путина в Крыму

Члены ближайшего окружения российского диктатора Путина считаются главными бенефициарами вторжения в Крым. Причем по двум направлениям. Первый – отмывание денег в условиях "серой зоны" и выведением их в оффшоры. Второй – непосредственно захват украинских активов в Крыму.

По первому направлению целью было отмывание 13 млрд долларов США, направленных в Крым под видом "федеральной программы развития Крыма и Севастополя". В 99,9% случаев строились "потемкинские деревни" из грязи и палок, а деньги выводились в оффшоры. Причем деньги, чтобы избежать санкций, могли выводится и через Украину при участии функционеров ОПГ "Сейлем". В СМИ и экспертной среде главными исполнителями этой схемы называют "проукраинского юриста" Юрия Формуса, семью экс-прокурора Пшонки и их "обнальщика" Сергея Шахова, бывшего т.н. "мэра" Ялты Андрея Ростенко и его жену, гражданку Израиля Веронику Мирошниченко, имеющие для этого действующие и в 2023 году фирмы в украинском правовом пространстве.

В основном через Кипр и Израиль после "легализации" в Украине огромные средства по ограблению Крыма с помощью вышеуказанной схемы аккумулировались в оффшорах ОПГ "Озеро" путина.

По второму направлению считается, что над наибольшим количеством захваченных оккупантами украинских активов в Крыму установил контроль друг путина Юрий Ковальчук. В частности, российский олигарх с криминальным флером указан в российских реестрах владельцем производственно-аграрного объединения "Массандра", контролирующего значительные площади земель. Также Ковальчук считается владельцем завода шампанских вин "Новый мир", компании "Крым-вино", бывшей госдачи Брежнева "Глициния", пансионата "Дельфин" в Новом Свете вблизи Судака (этот объект – амбициозный проект строительства базы мирового уровня для подводников).

Другой друг путина, Аркадий Ротенберг контролирует "Укртелеком", который россияне "отжали" у Рината Ахметова. Хотя там могли быть и тайные договоренности – есть документы, которыми топ-менеджеры Ахметова признают российскую юрисдикцию в Крыму и передают активы ДТЭК-Крымэнерго на баланс оккупантам. Еще Ротенберги контролируют санатории "Дюльбер", "Жемчужина", "Ай-Петри", "Миссхор", "Фортуна", а также компанию "Крымтехнологии". "Фунтом" Ротенбергов в большинстве проектов является бывший глава российских ракетных войск Владимир Зарицкий — на нем 95% "прав собственности". Еще 5% у другого "фунта" Дениса Козореза. Наиболее дерзким проектом Ротенберга с участием Зарицкого была попытка застроить территорию всемирно известного замка "Ласточкино гнездо" закрытым элитным коттеджным поселком.

Памятник архитектуры "Дача Вадарской" в Ялте контролирует еще один фунт Ротенбергов – Максим Вяземский, неформальный коммуникатор между друзьями Путина и крымскими гауляйтерами.

Клан Ротенбергов считается главным бенефециаром первого этапа оккупации Крыма. Они строили печально известный Крымский мост. Еще Ротенберги занимались "реконструкцией" международного детского лагеря Артек – там также были отмыты миллиарды преступных денег. Еще с Артека с помощью многочисленных "государственных закупок" кормились дружественные Ротенбергам бывшая вице-премьер РФ Ольга Голодец и ее родственник Алексей Каспржак.

Одним из самых скандальных "бизнесов" Ротенбергов в Крыму является сеть камер видеонаблюдения за крымскими дорогами и комплекс переносных радаров – это де-факто взимание денег с крымских автомобилистов только за то, что они пользуются дорогами.

Еще одни друзья путина – клан Тимченко и их фирма "Стройгазмонтаж" захватили бухту Капсель вблизи Судака. Там они осваивают миллиарды на уничтожении уникальной заповедной природы с целью построить бетонное гетто "Таврида". Выпускник секты Щедровицкого Сергей Кириенко пытается построить там "кластер воспитания будущей политической элиты России".

Близких к Путину Тимченко, Колбину и Рудневу называют новыми владельцами т. н. "дачи Януковича" на мысе Айя.

Любимая фирма путина "Газпром" владеет в Крыму несколькими санаториями, в частности элитным пансионатом "Крымский бриз" и "отжатой" у Рината Ахметова виллой "Новый Кучук-Кой".

Финансисты пребывания оккупационного ЧФ РФ в Крыму – семьи Шаймиевых, Сафаровых, Нафиевых, Муратовых, Юсуповых, Миннихановых, а также наследники экс-мэра Москвы Лужкова контролируют элитный дачный поселок возле Фороса – "Дача Теселе". Они же через Федерацию профсоюзов Татарстана контролируют санаторий "Форос". Присутствие казахских элит в Форосе сопровождается уничтожением парков, ростовщической застройкой заповедных зон, массовым наплывом трудовых мигрантов из Азии и Кавказа, которые регулярно злоупотребляют алкоголем и избивают местных жителей.

Бывший топ-менеджер "Росгосстраха" Владимир Выхлянцев установил контроль над Керченским металлургическим заводом. Предприятие известно тем, что производило стрелочные переводы, в том числе накануне оккупации разрабатывало такие переводы для пропуска скоростных поездов, которые могут двигаться 200 км/ч.

Владимир Круглов, партнер юриста из Санкт-Петербурга, сокурсника Владимира Путина Виктора Хмарина, установил контроль над нефтяным терминалом в Феодосии. Эти события совпали с загадочным самоубийством т.н. "руководителя" т. н. "федеральной антимонопольной службы" в Крыму Тимофея Кураева, как раз занимавшегося нефтепродуктами и вопросами их транспортировки.

Клан путинского пресс-секретаря Пескова, включая его жену, гражданку США Татьяну Навку, вообще полностью захватил поселок Симеиз. Частично некоторые активы, вроде пансионата "Красный маяк", "оформлены" на "фунтов" — таких, как бизнесмен Станислав Гостенко. Интересно, что у него есть действующие фирмы (ООО Гидромонтаж-море) в украинском правовом поле, его партнером является Дьяченко из Новой Каховки.

"Православный" олигарх, один из главных спонсоров российских преступлений в Донбассе Константин Малофеев захватил уникальный санаторий "Ливадия", считавшийся одним из лучших в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Здравница прекратила работать после появления Малофеева.

Российский "Сбербанк" вместе с турецкими партнерами по непрозрачным схемам установил контроль над рекреационными ресурсами поселка Оползневое, после чего там была построена гостиница "Мрия". Этот объект работает с нарушениями как украинского законодательства, так и международного санкционного режима. Гостиница любимца Путина Грефа была стороной многих скандалов с местными жителями – из-за агрессивного рейдерского захвата близлежащих участков и попытки установить контроль над плато Ай-Петри с последующим его закрытием для обычных посетителей.

Т. н. "представитель президента РФ в Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев также считается одним из главных контролеров захваченного украинского имущества в Крыму. На него "оформлены" санаторий "Фортуна", пансионат "Кастрополь", другие здравницы, общежития, административные здания в Симферополе. Также Белавенцев контролирует захваченную элитную недвижимость – квартиры, поместья. Этого деятеля называли любовником т.н. "министра культуры" Крыма Арины (Веры) Новосельской, которая с 2021 года находится в тюрьме из-за внутренней борьбы оккупантов друг с другом. То, что Белавенцев не смог помочь протеже, говорит о том, что его сила и влияние среди оккупантов снизились.

Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев стал одним из самых крупных застройщиков Крыма и Севастополя (компания "Парангон"). Еще одним топ-функционером строительного бизнеса под путинское заселение Крыма "крепкими россиянами" является бывший т.н. "вице-премьер-министр" Евгений Кабанов (компания "Интерстрой"). Кабанова называют одновременно близким и к Константинову, и Аксенову, он платит дань российским спецслужбам по этим двум направлениям. Интересует строительный бизнес Севастополя и клан бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Очень неожиданными друзьями Путина оказалась крупная немецкая компания Veolia - это международный оператор по утилизации мусора. Компания, несмотря на международные санкции, продлила после весны 2014 года работу на Южном берегу Крыма, в долях с местными "чиновниками" получала сверхприбыли. Несмотря на сотрудничество с оккупантами, Veolia является фактически монополистом мусорного рынка в Киеве, Черновцах и Тернополе. Почему-то ни Порошенко, ни Зе!команду не беспокоят факты сотрудничества с оккупантами и уплаты филиалом немецкой компании денег в "бюджет" Крыма, откуда деньги используются для финансирования российского вторжения в Украину.

Более мелкие случаи захвата россиянами украинского имущества в Крыму

Показателен пример пансионата "Массандра", который до 2014 года контролировала семья Шепель – пророссийского охранника Кучмы, фигуранта скандала с "пленками Мельниченко". Сначала пансионат "национализировали" и отдали на ограбление "пророссийскому крымско-татарскому лидеру", бывшему помощнику украинского нардепа Дмитрию Шенцеву Руслану Бальбеку. Затем пансионат за смешные деньги "продали" близкому к рамзану кадырову чеченскому деятелю Юсупу Ахмадову. Этот же деятель и установил контроль над санаторием "Горное солнце" в Алупке.

Также расположен в Алупке санаторий "Предгорский", который т. н. "мэр" Ялты Янина Павленко "передала на баланс" в "государственную собственность" российской республике Якутия-Саха. Учитывая якутские запасы алмазов, этот кейс выглядит перспективным по взысканию репараций.

Попыткой скрыть владельца выглядит установление контроля загадочным российским ООО "Азбука моря" над украинским пансионатом "Шахтерские звезды" в Черноморском районе Крыма.

Очень показательна история разграбления и уничтожения оккупантами КП Ялтинского городского совета "Комбинат благоустройства". Это было богатейшее коммунальное предприятие, занимавшееся твердыми бытовыми отходами, кладбищами, местной инфраструктурой, субтропической красотой города через обслуживание объектов благоустройства. Оккупанты разорвали предприятие на несколько частей, одним из новообразований стала т. н. "МУП Объединение управляющая компания", ее возглавил лидер преступной группировки из Кабардино-Балкарии Тамерлан Джазаев. Структура занялась сносом объектов всего нелояльного оккупантам бизнеса. Джазаева называли виновным в доведении до самоубийства посредством самосожжения бывшего ялтинского чиновника Стрекалина. Еще технику и имущество бывшего ялтинского Комбината благоустройства разворовывал клан т. н. "председателя комитета по национальностям" Заура Смирнова, на месте руководил Арсен Ягичев. Потом украденное распродали лояльным оккупантам местным предпринимателям.

Также интересным кейсом является известный "Массандровский пляж", один из украинских пляжей с международным сертификатом "Голубой флаг". Он много лет был стиральной машинкой для российских грязных денег под патронатом бывшего налоговика времен Азарова Владимира Охрименко и местного предпринимателя Виталия Иванова, чей брат работает в главке ФСБ РФ. Сейчас Массандровский пляж в старом виде россияне готовятся снести, чтобы построить на его месте очередное бетонное гетто. Местные говорят, что "архитектурным сопровождением" этого ужасного проекта занимается т.н. Проукраинский адвокат Алексей Ладин с семьей.

Показательна была и попытка китайских друзей путина захватить Нижнегорский район Крыма с целью открыть там аграрные производства с использованием вредных химических удобрений. После бунта местных оккупанты были вынуждены отказаться от этого проета. Подобный проект – строительство китайской фермы по производству креветок под патронатом российских сенаторов матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой и Валентины Матвиенко пытались реализовать у Евпатории. Значительного успеха добиться не удалось, местное население также серьезно выступило против инициативы.

Примеров захвата и хищения украинского имущества, ведения вредной для окружающей среды деятельности в Крыму в 2014-2023 годах очень много. Пока эта тема отсутствует в дискурсе.

Не обсуждается вопрос о взыскании компенсаций за захват и 9-летнее пользование оккупантами украинским имуществом в Крыму. По мнению экспертов, ситуация изменится.

"Я бы не говорил, что совсем не занимались, были некоторые иски в суд, – говорит эксперт Украинского института будущего Данило Монин. – Был иск Черноморнефтегаза, там примерно 2 млрд долларов. От владельцев объектов бизнеса в Севастополе были иски. Но действительно, вопрос Крыма не поднимался до осени 2022 года, когда уже стало ясно, что Украина может вернуть полуостров. На мой взгляд, более серьезный вопрос будет подниматься позже, после того как Украина вернет контроль над Мелитополем. Также считаю, что на первых этапах владельцы просто обрадуются, что вернули активы в Крыму, не следует сразу ожидать от них исков против другого государства с целью получения компенсаций".

В целом, возвращение Крыма и фиаско "договорняка по сдаче Крыма" разоблачает многолетние схемы ограбления Украины, разрушает тайные международные альянсы. Поскольку именно со сдачи Крыма начала развиваться цепочка событий, приведшая к войне в Донбассе, полномасштабного вторжения 24.02.2022, гибели многих украинцев, очевидно, что у причастных политиков и коммерсантов нет будущего в Украине.

Следовательно, возвращение Крыма станет мощным толчком для оздоровления экономической ситуации в целом, полной перезагрузки политической системы в пользу Украины и украинцев.