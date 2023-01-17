Украина в заложниках олигархов. Рекреация и туризм

Гражданин развитого государства отличается от крепостного феодально-компрадорской экономики возможностью отдыхать на природе и восстанавливать здоровье. К сожалению, все эти годы украинцев оттесняли от природных ресурсов, большинство лучших курортных зон Украины принадлежат олигархам. В основном, они ради экономических выгод разрушают экологию.

Как приватизировали отдых украинцев

Рекреационные богатства Украины: от профсоюзов до олигархов

В апреле 1960 года Минздрав УССР передал все санатории, пансионаты и дома отдыха, кроме противотуберкулезных, на баланс профсоюзам. К 1990-м годам в Украине существовал фонд санаторно-курортных заведений мощностью 100 тыс. койко-мест.

В целом, на законодательном уровне в Украине было определено 11 курортов общесоюзного значения (Евпатория, Саки, Трускавец, Моршин, Бердянск, Куяльник, Одесская группа курортов, курорты Южного побережья Крыма, Феодосия, Планерское, Курортное) и 15 – республиканского значения (Березовские) воды Харьковской обл., "Верховина" и "Синяк" Закарпатской обл., "Ворзель" и "Конча-Заспа" Киевской обл., Кирилловка Запорожской обл., Любень Великий и Немиров Львовской обл., Миргород Полтавской обл., Свалявская группа курортов Закарпатской обл., Славянск и Славяногорск Донецкой обл., Сатанов Хмельницкой обл., Хмельник Винницкой обл.) .

При этом курорты и природа Украины играли главную роль в жизни СССР. Вся верхушка Союза, начиная со времен Хрущева, отдыхала в украинском Крыму – на госдачах и в санаторий Большой Ялты. Туда же приглашали лидеров стран соцлагеря и лидеров дружественных политсил стран капиталистического лагеря. Еще каждое лето на Южном побережье Крыма отдыхали директора ведущих предприятий СССР, региональные лидеры, функционеры спецслужб; лидеры криминального мира собирались на пляжах играть в преферанс и решать вопросы всесоюзного преступного значения. Итак, более полувека, до 2022 года существовал так называемый "закрытый ялтинский политический клуб". Там решались реальные вопросы, создавалась закулисная политика сверхгосударственного уровня. С 1990-х на госдачах Ялты заключались договоренности между новоявленными олигархами, криминалитетом, политиками и чиновниками. К сожалению, все это работало не в пользу Украины и 99,99% украинцев.

Вероятно, именно из-за столь важного значения украинских курортов для постсоветской политики в этом секторе экономики с самого начала не было утверждено четкое правовое поле. Дело в том, что с 1960 года большинство рекреационных активов находилось на балансе профсоюзов. А в Украине с 1991 года до сих пор нет в законодательстве такого понятия как "собственность профсоюзов" — его не было как в Законе Украины 1994 года, не появилось и в 2004 году с введением новых Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины.

"В начале 1990-х 70% санаторно-курортных объектов Украины находилось в собственности профсоюзов, – говорит "Комментарии" народный депутат V и VI созывов Александр Черноморов. – Но поскольку в законодательстве нет такого понятия как "профсоюзная собственность", все это – государственная собственность. Официально у профсоюзов не было возможности торговать санаториями. И они создали коммерческую структуру "Укрпрофздравница" и предоставили ей полномочия распродавать активы. Хотя по законодательству у этой структуры были только возможности осуществлять хозяйственную деятельность. На мой взгляд, эту схему придумали чиновники профсоюзов. Вероятно, "откаты" получили все — от президента до прокурорских и чекистских топ-функционеров.

По подобным сомнительным схемам "авторитетные" бизнесмены устанавливали контроль над известными гостиницами, над объектами бывшей гигантской структуры "Интурист", над зонами отдыха, над лакомыми кусками лучших курортов Украины. Еще одно направление – отец украинской налоговой системы Николай Азаров взял под контроль здравницы с помощью налоговиков и админресурса.

В новейшей истории украинской рекреации было два главных тренда.

Первый тренд – для условно постиндустриальной модели рабочий и его здоровье уже не имеют такой ценности, чтобы система тратила ресурс на регулярное оздоровление. Напротив, в постиндустриальной модели возникает вопрос "лишних" людей, поэтому лишая граждан доступа к природным ресурсам и рекреационной инфраструктуре "элиты" закрывали этот вопрос. Также людей отрезали от санаторно-курортного восстановления из-за повышения цен.

Ученый из Утрехтского университета Кристофер Уэрхэм предупреждает, что топ-миллиардеры планеты сейчас не жалеют денег на поиски "пилюли бессмертия". Курорты и природные ресурсы – важный ресурс для здоровья и долголетия, которым старые "элиты" не собирались делиться.

Второй тренд – установление максимального контроля "элитных групп" не только за природными ресурсами и рекреационной инфраструктурой, но и за властью и финансовыми потоками. В топовых гостиницах и пансионатах нередко продавали наркотики, а гостей радовали проститутки. Информация о нюансах отдыха политиков, чиновников, силовиков, олигархов стала важным инструментом для решения властно-финансовых вопросов, оружием, которое использовали все "элитные" социальные группы для внутренних войн.

Золото партии и контроль спецслужб за отдыхом топ-функционеров

Таким образом, внутри украинской рекреационной инфраструктуры происходили процессы, которые оказывали огромное влияние не только на политико-экономическую жизнь Украины и остальные страны бывшего СССР, но и на Европу.

В Ялте многие десятилетия руководителем ГАИ работал Дмитрий Карнаух, который, по некоторым источникам, организовывал отдых Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, из-за чего получил связи с советскими топ-функционерами. Его сын – Сергей "пол-гектара" Карнаух поработал в системе фельдьегерской связи КГБ СССР, после чего в 1990-е был директором фирмы "Зодиак-Инвест", той самой, через которую в оффшоры выводили "золото партии". Часть "золота партии" якобы потратили на строительство элитного коттеджного городка "Тесели" возле Фороса, контролируемого московскими и казанскими финансистами российского оккупационного флота в Крыму.



Чуть позже Сергей Карнаух превратился в "серого кардинала" ялтинской политики и топ-функционера российских спецслужб в Крыму. Карнаух и мэр Ялты в 2002-2010 годах Сергей Брайко очень многое сделали для того, чтобы над украинскими рекреационными ресурсами Южного побережья Крыма установили контроль "авторитетные" российские бизнесмены, близкие к путину.

Кроме этого, Карнаух вроде бы помог спикеру ВР Владимиру Литвину уничтожить детский сад в Ореанде для строительства элитного жилого комплекса. Нельзя исключать, что брат политика генерал пограничной службы Николай Литвин не препятствовал российскому вторжению в 2014 году в обмен на то, что их семье оставили элитное многоэтажное имение возле Ялты.

После создания альянса с Литвинами клан Карнаухов заинтересовался и курортным городком Алупка. Самый молодой Карнаух – Дмитрий Сергеевич даже впоследствии был продвинут отцом и дедушкой в мэры Алупки. Там владели дачами дружественные Литвину экс-замглавы СБУ Владимир Сацюк, известный громким делом об отравлении Виктора Ющенко, экс-зять Кучмы Игорь Франчук и другие чиновники. Но наиболее интересными партнерами клана Карнаухов в Алупке стала семья Геншафтов.





Коммерческий успех отца и сына Геншафтов тоже начинался со сферы рекреации. После загадочного убийства директора львовской "Гранд-гостиницы" Б. Мельничука семья Геншафтов начала карьеру "курортных магнатов". Старый Геншафт - Геннадий является гражданином РФ, был владельцем львовских гостиниц Гранд-гостиница, Гранд-резорт и группы заведений отдыха на окраинах Львова. Считается долларовым миллионером. Его сын – обладатель паспортов Украины, РФ и США Олег Геншафт, тоже считается долларовым миллионером, известный тем, что публично во времена Януковича срывал погоны с работника милиции при исполнении и ему за это ничего не было. Потому что в некоторых очень деликатных сферах Геншафт вместе с партнерами имел гораздо большее влияние и вес, чем другие украинские олигархи.



Конкретно – на особых отношениях Карнаухов и Геншафта построена система слежения за топ-персонами в интересах спецслужб и "элитных групп". Под эту деятельность с 2000-х годов созданы незаметные фирмы.

Фунтом в этом деликатном бизнесе много лет был мелкий ялтинский страховой агент, впоследствии работник "Крыммедстраха" друзей Путина Ротенбергов Михаил Бухарин. Он работал директором загадочных фирм ООО "Система безопасности" и ООО "Отелмс файненс". Сейчас номинальным руководителем числится Александр Столярчук, КВЭД фирмы сменился на "другие виды кредитования". Основателем "Отелмс файненс" является английская фирма "Отелмс Лтд", зарегистрированная в британском городе Труро по одному адресу с не менее загадочной фирмой "Глобальный офис". Одним из бенефециаров указан Олег Геншафт.





Аналогичная фирма "Отелмс" работает и в РФ, ее учредителем является партнер Карнауха Олег Геншафт, использующий в этом случае уже российский паспорт и краснодарскую регистрацию. И под руководством британской "Отелмс лтд" ее российское подразделение, несмотря на санкции, в 2017 году провело выставку специального оборудования для слежения в гостинице "Ореанда" в Ялте.



Система построена на том, что оборудование для камер и систем наблюдения в гостиницах, пансионатах, коммерческой недвижимости работает на одном программном оборудовании, контроль над поставщиками такого оборудования позволяет спецслужбам и наиболее влиятельным элитным группам получать очень интересную информацию в формате видео.

Сюда же следует добавить, что у спецслужб и некоторых организаций оборудование для качественной аудио- и видеосъемки появилось гораздо раньше, чем обычным гражданам стали доступны смартфоны с мощными камерами. В Украине в 1990-е – 2000-е в Крыму проводился известный фестиваль "Казантип", на котором отдыхала "золотая молодежь", богатые бизнесмены, чиновники и силовики. Известно, что записи с наиболее экстравагантными эпизодами отдыха на Казантипе тех, кому сегодня 40-50 лет, были серьезным инструментом непубличной политики в 2010-х.

Как это работает в публичном пространстве, большинство помнит по истории с трансляцией по ТВ видеозаписи отдыха человека, похожего на генпрокурора РФ Скуратова. Более простые и недавние примеры – история о том, как Коломойский вдруг оказался в одном отеле с Зеленским или слитых с внутренних серверов МВД фото шикарных машин заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, разрекламированных одним из СМИ.

Кстати, относительно выдающихся функционеров российской оккупации Крыма Сергея Брайко (т.н. "заммэра" Ялты в 2014-2016) и Сергея Карнауха (т.н. о. т.н. "мэра" Ялты в 2014, т.н. ."советник главы Крыма" 2014-2022) в украинском правовом пространстве отсутствуют уголовные производства. Возможно, потому, что их система камер в пансионатах и гостиницах получила какие-то интересные видео о тех, кто по должностным инструкциям обязан дать правовую оценку действиям этих персонажей.

Еще говорят, что топ-функционер международной сети слежки за "випами" Олег Геншафт дружит с Виталием Кличко и что Кличко также является и гарантом отсутствия уголовных производств относительно важного функционера российской оккупации Украины Сергея Брайко.

"Проблема сбора компромата в гостиницах, пансионатах – это очень давняя проблема, – говорит "Комментарии" политолог Виталий Бала. – Вероятно, эта проблема останется и после победы".

Отели и рекреационные зоны под контролем олигархов

Карьерный рост богатейшего бизнесмена Украины начался с того, что его бизнес-партнер Ахать Брагин (Алик Грек) установил контроль над элитной госдачей в Ботаническом саду Донецка. Люксовая госдача, построенная для Михаила Горбачева, затем много лет являвшаяся резиденцией Ахметова, дала название "Люкс" одной из первых фирм его бизнес-группы. Через некоторое время СКМ и связанные с бизнесменом структуры установили контроль над другими интересными рекреационными и гостиничными активами Украины. В Донецке для "бизнес-потребностей партнеров Ахметова" и размещения соперников ФК Шахтер в Лиге чемпионов сделали реконструкцию гостиницы "Донбасс палас". В Киеве Ринат Ахметов контролирует 5-звездочную гостиницу "Опера".

В Крыму Ахметов много лет занимался детским лагерем "Берег" в Алуште, через комбинат "Азовсталь" — большим рекреационным комплексом "Ай-Даниль". У бизнесмена была элитная дача "Кучук-Кой". Поговаривали, что с 2000-х годов Ахметов установил контроль над недостройкой у моря в Мисхоре с целью построить там рекреационный комплекс класса люкс, но ни до, ни после оккупации реализация проекта не началась. С 2019 года россияне, с которыми большую часть карьеры у Ахметова были хорошие партнерские отношения, начали отжимать дачи и рекреационные активы бизнесмена в Крыму.

Многие считают, что вместе с группой Ахметова в удивительной криминальной жизни Донбасса 90-х принимал действенное участие гражданин Греции Леонид Юрушев. Даже есть публикации якобы старых милицейских архивов о сотрудничестве Юрушева с т.н. "силовым блоком" Брагина и Ахметова. В других источниках бизнесмена называют членом "енакиевской группировки" и спонсором экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

В почтенном возрасте Юрушев сосредоточился на гостиничном бизнесе. Ему принадлежат 5-звездочные отели Fairmont и Intercontinental и 4-звездные отели Riviera House и Alfavito в Киеве. Муж дочери Юрушева Елизаветы – бывший шоумен Александр Скичко. Он в фаворе у Зеленского получил должность губернатора Черкасской области, которую занимал до марта 2022 года. Поговаривают, что "гостиничный магнат" Юрушев был медиатором в закулисных отношениях между "стародонецкой" элитой и Зе!командой. Считается, что это понятная для него деятельность — в свое время он был партнером близкого к Ющенко сирийского бизнесмена Юссефа Харефа, которого называли послом российской ОПГ "Солнцевская", а также двойным агентом — израильского Моссада и спецслужб режима Асада. В память о партнерстве между Ющенко, Харефом и Юрушевым Киеву осталась скандальная "элитная" многоэтажка на Грушевского, 9.

Кум Ющенко – пятый президент Петр Порошенко вообще решил "квартирный вопрос" благодаря рекреационным ресурсам. В СМИ много упоминаний о том, что основатель "партии регионов" осуществил рейдерский захват базы отдыха союза слепых "Ивушка" возле Конча-Заспы – на месте бывшей здравницы инвалидов с начала 2010-х расположено роскошное имение клана Порошенко. Но после 24 февраля 2022 года семья Порошенко предпочитает рекреационный потенциал Лондона, где сейчас чаще всего и живет.

Одного из партнеров Порошенко по событиям 2014 Арсения Яценюка считают покровителем "санаторного рейдерства". Говорят, что его протеже, министр юстиции 2014-2019 Павел Петренко способствовал рейдерскому захвату санаториев "Остреч" в Черниговской области и "Прибой" в Херсонской области. А также якобы помогал массовому захвату российскими преступниками украинского частного имущества на курортах Крыма из-за грязных схем с использованием поддельных украинских документов.

Бенефециаром или контролером долей многих здравниц и гостиниц Закарпатья называют клан Балог, с которыми связывают здравницы "Жемчужина Карпат", Центр развития туризма "Синяк" и другие. Примечательно, что с одной стороны Балоги контролируют здравницы, ценность которых состоит в окружающих их природных ресурсах. С другой – некоторые связывают с Балогами тотальное уничтожение горных лесов в Карпатах.

"На многих горных верхушках Карпат уже почти не осталось деревьев, — говорит "Комментарии" общественный деятель Михаил Косов. — Это проблема актуальная и для других регионов Украины, происходит уничтожение лесов и лесополос в Черниговской области, других областях бассейна Днепра. Застройка Конча-Заспы" и Плют в Киевской области привела к уничтожению мест для нереста рыбы.Ситуация тяжелая — из Днепра берет воду 80% населения Украины, но из-за уничтожения лесов и застройки водоохранных зон воды становится меньше, ее качество ухудшается. Я удивляюсь современным бизнесменам — они фактически доводят до уничтожение землю, с которой зарабатывают. Получают таким образом условно 1000 у.е., но уже сейчас в каждую сотку нужно вкладывать по 10000 у.е"

Отсутствие желания заботиться о природных ресурсах, вероятно, вызвано безнаказанностью, сращиванием "авторитетного" бизнеса с властью и международным криминалом.

С криминалом связывают, например, владельцев гостиницы "Интурист-Закарпатье". Сначала был скандал вокруг новостей о рейдерском захвате отеля. Затем успех новых обладателей "Интурист-Закарпатья" — группу депутата Майерчика связывали с местным криминальным авторитетом по прозвищу "Хата".

Еще одним обладателем природных богатств Западной Украины называют нардепа, экс-министра энергетика Юрия Бойко. Считается, что еще в 2007 году он установил контроль над санаториями и источниками лечебной воды в Трускавце. В 2020 году появились сообщения, что совместно с кланом Бойко контроль над долей ООО "Трускавецкие лечебные воды" получил бывший заместитель военного прокурора Жербицкий, известный тем, что расследовал злоупотребление "младолигарха Януковича" Сергея Курченко в подконтрольной Бойко отрасли сжиженного газа. Примечательно, что права собственности на курорты Трускавца скрыты в кипрских оффшорах. Партнеров олигарха Фирташа, группу действующего нардепа от запрещенной "ОПЗЖ" Бойко, как и клан Балог, называют близкими к российскому гангстеру Севе Могилевичу.

Известных бизнесменов Игоря Коломойского и Игоря Боголюбова считают обладателями отеля Radisson Blu Resort и горнолыжного курорта Буковель. Здесь любила отдыхать верхушка Зе!Команды, а Зеленский в 2022 году посещал гостиницу одновременно с Коломойским. Лидерам группы "Приват" также, по данным СМИ, принадлежит гостиница "Октябрьская" в Днепре.

Группу гостиниц Одессы: "Президент гостиница", "Лондонская", "Бристоль" — связывают с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским (Алекс Борухович), которых НАБУ и САП обвиняют в создании преступной организации.

"Гранд-гостиница" во Львове, по данным СМИ, сейчас принадлежит депутату и бизнесмену Григорию Козловскому. Он считается табачным магнатом, яркой скандальной личностью, одновременно дружит с Пэрис Хилтон и российским "вором в законе" Виктором Паном. Как утверждают профильные СМИ, специализирующиеся на криминальной тематике, именно Пан прикрывал теневой бизнес Козловского, а тот в свою очередь помогал ему избегать серьезных проблем с законом, сперва через связи в Нацполиции, а позднее и в ОП Украины.

Санаторий им. Кирова в Ялте и несколько здравниц на Южном берегу Крыма пока находятся под контролем приговоренного к 12 годам лишения свободы экс-нардепа Олега Царева. В Крыму Царев известен тем, что совершал избиения инвалидов, которых пытался выгнать на улицу из общежитий санатория и тем, что варварские отпилил верхушки у нескольких старых кипарисов.

В отличие от Царева не получил правовой оценки за хозяйственную деятельность в оккупированном Крыму экс-нардеп, близкий к олигархам Ахметову и Колесникову Игорь Шкиря, который как минимум в 2014-2019 годах, можно считать, живо сотрудничал с оккупантами в Крыму. Здравница "Марат" под контролем Шкири выполняла "госзаказ" российских госструктур, уплачивала налоги в российский "бюджет".

Партнер Царева, экс-премьер Николай Азаров с помощью админресурса налоговой службы (через ВБФ "Профессионал") захватил в Крыму основные здравницы Гурзуфа (в т.ч. "Жемчужина Крыма"), Гаспри (часть здравницы "Днепр"). В Гаспре Азаровы соседствуют одесского фармацевтического магната Редера, возящего на своем самолете личного адвоката т. н. "председателя Крыма" Аксенова. Еще с кланом Азаровых в Крыму связывают 16-этажку над пляжем Гурзуфа "Пушкин-плаза" и целый коттеджный поселок "Чехово" возле Санаторного на Южном берегу Крыма.

Показательно, что одним из топ-менеджеров Азаровых активов в оккупированном Крыму является Сергей Самусев, известный скандалом вокруг корпорации "Золотые ворота", которая строила элитные имения в рекреационных зонах Киевской области. Кстати, в элитных коттеджных городках также устанавливали средства негласного сбора информации о жизни вип-жителей.

Россияне завладели украинскими рекреационными ресурсами

Ведущим послом "авторитетных россиян" в Украине в сфере рекреации называют Василия Хмельницкого — 29 место в рейтинге самых богатых бизнесменов Украины 2021 года. В начале 2000-х он будто бы способствовал установлению контроля над бывшим санаторием "Южный Урал" и его окрестностями в интересах депутата Госдумы РФ Глеба Хора. Этого деятеля называют партнером кума Путина Виктора Медведчука по направлению торговли нефтепродуктами из США.

Еще Хмельницкого называют партнером застройщиков Холма Славы в Ялте – места, где должен был быть присущий курортному городу парк. Там появилось несколько жилых комплексов. Товарищ Хмельницкого – т.н. "мэр" Симеиза Игорь Дышлевой, хваставшийся, что является мелким помощником главы российского "Сбербанка" Германа Грефа. Так он рассказывал, что квартиру на Холме Славы в Ялте ему помог приобрести именно Хмельницкий.

История строительства 5-звездочного отеля "Мрия" за деньги российского Сбербанка тоже очень скандальна. Первоначально команда Грефа получила землю под строительство по сомнительной и непрозрачной процедуре. Содействовал Грефу в этом Горбатов – соратник т. н. "председателя Крыма" Сергея "Гоблина" Аксенова.

Происходило все под протекторатом главы Совета министров Крыма (2010-2011) Василия "Биты" Джарты. Даже был принят специальный местный закон об "инвестиционном проекте" — в пользу россиян и без пользы для Украины и украинцев. Строили объект турки. Турки из известной фирмы Rixos потом и набирали персонал и запускали россиянам гостиницу – это в условиях оккупации Крыма, санкций и официальной позиции Турции по осуждению российского вторжения в Крым.

Несмотря на содействие оккупации Крыма, сеть Rixos работает в Украине – это гостиница Rixos-Прикарпатье, главным бенефециаром которой является близкий к Ринату Ахметову бизнесмен Игорь Гуменюк. Возможно, благодаря таким партнерам, несмотря на заявления грантовых организаций и журналистов, нарушения санкционного режима и украинского законодательства со стороны турецкой фирмы Rixos не получили правовой оценки в Украине.

Также почему-то пользуется негласным иммунитетом в СМИ и не получил правовую оценку современной деятельности в Украине "бывший" офицер КГБ СССР, экс-издатель условно оппозиционной "Новой газеты" Александр Лебедев. Возможно потому, что его сын Евгений Лебедев официально получил в Великобритании титул барона Сибирского.

Александр Лебедев пока владеет в Крыму гостиницами "Морской", "Юстас-Крым", "Море" и "Миндальная роща" в Алуште. Несмотря на "оппозиционность", Лебедев признал российскую "юрисдикцию" в Крыму, выполнял российские "государственные заказы", платил "налоги" в "бюджет" Крыма – деньги в том числе уходили на нужды российской агрессии против Украины. Лебедев участник одной из важнейших российских ИПСО – поговаривают, что Кучма и Лебедев заключили соглашение, согласно которому россиянин выполнил реконструкцию театра Чехова в Ялте и получил контроль над заведением. Все это казалось так, что под контролем Украины легендарный театр пришел в упадок, а вот пришел хороший российский инвестор и навел порядок.

В 2000-е Лебедев контролировал 15 гостиниц в Украине, разыгрывал спектакли о "давлении на российский бизнес" и через оффшоры перепродавал сам себе крымские гостиницы. Примечательно, что в качестве топ-менеджеров у Лебедева работают бывшие украинские топ-чиновники.

Легендарной гостиницей "Ялта-Интурист" владеет другая связанная с российскими спецслужбами фирма — "Маринс групп". Они приобрели гостиницу у "ИСД" Сергея Таруты и Виталия Гайдука в 2012 году. После начала оккупации россияне отменили присущий гостинице даже во времена СССР свободный доступ на территорию отеля, повсюду появились заборы. Россияне из "Маринс групп" также установили контроль над пансионатом "Донбасс" и близлежащими территориями, там уничтожают парки, реликтовые рощи и виноградники под многоэтажную застройку.

Сергей Тарута, контролировавший ГК "Ялта-Интурист", также владел пансионатом "Айвазовское", где в свое время на свадьбе узбекского нефтяного магната Азама Асланова выступала Дженнифер Лопес. В 2014 году у Таруты "Айвазовское" россияне "отжали", но нардеп никоим образом не обжаловал этот поступок своих многолетних партнеров.

Как минимум до 2014 года вместе с россиянами владел базой отдыха "Канака" (возле Алушты) украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Его партнером было российское военное предприятие "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".

Бывший россиянин и нардеп ВР, партнер Рината Ахметова и близкого к пути бизнесмена-самбиста Андрея Клямко Вадим Новинский (Малхасян) развивал в Балаклаве под Севастополем курортный комплекс Balaklava Green стоимостью 2 млрд долларов США.

Гендиректор российского ОАО "Мосводоканал" Александр Пономаренко и его сын Максим контролируют здравницу "Пальмира Палас" вблизи замка Ласточкино гнездо в Ялте. Семья Пономаренко также владеет элитной недвижимостью во Франции и Словакии, но почему ни в Украине, ни в ЕС действия этих россиян не получили правовой оценки за свое сотрудничество с оккупантами в Крыму. Интересно, что освоиться в Крыму Пономаренко помогали вышеупомянутые Сергей Карнаух, Сергей Брайко, а также кум путина Виктор Медведчук.

Российские миллиардеры Леонид Федун и Вагит Алекперов контролируют 4-звездочный курортный комплекс Radisson Resort & Spa в Алуште.

Российский олигарх Константин Григоришин, в 2022 году имевший хорошие отношения и с российским олигархом и спецслужбами, и с командой Зеленского, — обладатель "Золотого пляжа" в Ялте. Также ему принадлежало 5,44 Га земли вместе с пансионатом "Веселый" возле Симеиза, который он, по мнению журналистов, приобрел, по некоторым оценкам по значительно заниженной цене 820 тыс. долларов.

В новейшей истории гостиницы и пансионаты Крыма привлекли еще несколько одиозных россиян. Санатории "Миссхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" "приобрела" фирма экс-генерала ракетных войск РФ Владимира Зарицкого, считающегося человеком друзей путина Ротенбергов. "Православный олигарх" и покровитель российских боевиков на Донбассе Константин Малафеев "приобрел" уникальный санаторий "Ливадия", считавшийся одной из лучших здравниц для реабилитации после инсультов и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. После захвата "Ливадии" медиков и персонал разогнали. Пресс-секретарь путина Сергей Песков и его жена, гражданка США Татьяна Навка считаются обладателями целого Симеиза, где они через подставных лиц "приобрели" все санатории и собираются лишить местных доступа к морю и паркам с реликтовыми растениями.

Но самым загадочным объектом является 5-звездочный отель "Вилла Елена" в центре набережной Ялты. По данным из открытых источников, этой здравницей, расположенной в здании бывшей "Курортной поликлиники", владеют одесские бизнесмены Анна Дудник и Игорь Колас. "Вилла Елена", несмотря на украинские одесские корни, хорошо вписалась в оккупационную реальность, в гостинице любят отдыхать топ-функционеры российских спецслужб, влиятельный российский криминалитет. "Вилла Елена" и управляющая гостиницей фирма "Зодиак Омега" есть в российских реестрах, то есть платят налоги РФ для финансирования вооруженной агрессии против Украины.

В Одессе основательница "Зодиак Омега" Дудник связана с фирмой "Ивент менеджмент групп", где бенефециаром указана Юлия Альтман. Ее в одесских СМИ называют близкой к местному депутату Александру Шеремету.

Еще интереснее выглядит связь Дудник с фирмой "Секунда", которая является одним из застройщиков Приморского парка Ялты, где царит российский криминалитет. Там в парке, прямо на пляже стоят многоэтажки близкого к рамзану кадырова российского "авторитетного" бизнесмена Сергея Климова – оформлены на фирму "Бегущая по волнам". Партнерами Климова указаны одесситы Лариса Данилова и Родион Данилов. Они также являются учредителями ОДО "Одесский механический завод", а также совместно с Маратом Бейбутяном - владельцами ТЦ "Остров" возле Привоза в Одессе.

Еще одна достойная связь – связаный со скандалами вокруг Черноморского морского торгового порта (Одесская область) и АМПУ Дмитрий Гудко сотрудничал в контейнерном бизнесе с вышеупомянутым Игорем Даниловым, который был помощником у нардепа-регионала из Ялты Алексея Боярчука. "Властелином Одесщины" называют авторитетного бизнесмена Александра Ангерта, близкого к "кошельку путина" Роману Абрамовичу, который накануне полномасштабного российского вторжения переоформил активы на детей. Считается, что Абрамовича не добавили в большинство санкционных списков по просьбе топ-функционера Зе!команды Давида Арахамии.

Осторожный оптимизм вызывает то, что на 8 год войны с РФ, осенью 2022 года, украинские суды по представлению правоохранителей арестовали имущество двух крупных гостиничных сетей Украины. Это сеть Premier группы VS Energy россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина, известного как "вор в законе Миша Лужнецкий". А также сеть Reikartz российских владельцев, пытавшихся скрыться за полученными паспортами Турции.

Кстати, интересно, что в гостинице "Ореанда" из империи Бабакова, Гинера и Воеводина начинал скандально известный бывший офицер СБУ и СВР Сергей Семочко, чей партнер времен СБУ по медицинским темам Николай Беззубенко сейчас работает с главой ОП Андреем Ермаком.

"Собственность российских олигархов, которая есть в украинских реестрах, должна быть национализирована, — говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. — Это же касается и собственности, конечными бенефициарами которой являются российские олигархи. После национализации такую собственность нужно приватизировать, полученные с продажи средства пойдут в бюджет – это будет еще одна форма компенсации".

"Что касается условно российской собственности в Крыму, то здесь нужна специальная юридическая процедура, четко определена единая практика решения вопросов, – продолжает Илья Несходовский. – Здесь не может быть разных подходов. Если речь идет о захваченном имуществе, оно должно быть возвращено государству без компенсации. "Относительно построенного во время оккупации имущества, оно тоже должно перейти в собственность государства. Затем реализовано с аукциона. Возможно, целесообразно пригласить международные компании. Чтобы они на этих объектах сделали современный сервис, чтобы все это начало приносить прибыль Украине".

Учитывая масштабы ущерба и нанесенное россиянами уничтожение природных ресурсов Украины, разрушение санаторно-курортной инфраструктуры, нужно будет рассмотреть механизмы взыскания компенсаций и в этом направлении.

Близкое будущее туристической отрасли в Украине

Рекреация и туризм были гораздо более важной отраслью для олигархов Украины, чем это считается. Внутри отрасли работала одна из сетей реальной власти. Богатейшие украинские бизнесмены и политики вместе с российскими партнерами пытались восстановить сословное общество, где у большинства обычных граждан нет доступа к природным ресурсам и нет денег на туризм и санаторно-курортное лечение. Однако после победы запрос на реабилитацию и восстановление после войны будет очень большим, а значит, необходимо использовать государственные институты для возвращения украинцам права на отдых.

Кроме того, будет расти туристический интерес к Украине и деньги туристов должны пойти на нужды государства, а не олигархов с российской припиской. Актуально и восстановление разрушенного. В 1991-2022 годах количество условно общедоступных мест отдыха и оздоровления снизилось. К примеру, в Одесском регионе с 1991 по 2017 годы количество санаторно-курортных заведений сократилось на 40% — с 43 до 27. Эксперты видят восстановление отрасли в частной инициативе и изучении ведущего мирового опыта.

"Объекты санаторно-курортной отрасли, которые пока под контролем у россиян в Крыму и других регионах должны пройти процедуру национализации, — говорит глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. — Но государство не самый эффективный собственник. Поэтому нужно затем национализированные объекты сдать в концессию на конкурсной основе ведущими мировым курортно-санаторным сетям. Чтобы активы оставались в государственной собственности и приносили прибыль общинам".

По мнению эксперта, передача санаториев и гостиничных комплексов в концессию не лишение украинского МПБ возможности проявить себя.

"Некоторое время нам нужно учиться у ведущих американских и европейских операторов санаторно-курортного комплекса, – говорит Руслан Соболь. – То, что они нарабатывали за 100 лет, мы выучим за 20 лет, потому что украинцы очень быстро и хорошо учатся. Когда научимся, составим конкуренцию мировым лидерам".

Следовательно, в ближайшее время очень вероятны метаморфозы в рекреационной и туристической отраслях Украины, которые положительно повлияют и на социально-экономическую обстановку в целом.

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