Громкий скандал в банковской сфере. Фигурант - Ольга Гутовская

В банковской сфере Украины скандалы случаются часто. Конечно же, самый громкий – это дело о хищении из "Приватбанка" бывшим менеджментом 8,4 млрд грн. Но и в его "тени" существуют истории. Одна из них — покупка за бесценок активов 21 банка-банкрота. Основным фигурантом этого скандала стала бизнес-вумен и юрист Ольга Гутовская. "Комментарии" разбирались в деталях скандала и того, как так получилось.

Юрист Ольга Гутовская. Фото из открытых источников

Кто такая Ольга Гутовская

Впервые в украинском информационном пространстве Ольга Гутовская появилась в 2019-м году как юрист, комментируя одному из украинских изданий как раз дело "Приватбанка", который пытался вернуть через Лондонский суд почти 2 млрд долларов выведенных ранее из финучреждения.

Любопытно, что в аналитическом сервисе YouControl, данные о юристе Ольге Гутовской датируются лишь маем 2023 года, когда она стала адвокатом во Львовской области.





Ранее, с 2012 по 2019 годы, "госпожа юрист" была помощником народного депутата Украины, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока. А также занималась бизнесом через компании "Энд пи Киев" и "Шандельер групп" и руководила двумя общественными организациями.





Мужем Гутовской был сотрудник Государственной налоговой инспекции Ярослав Землянский, правда о доходах супруги последний в декларации в 2019-м году почему-то умолчал. Впрочем, если в тот момент она жила и работала в Лондоне, это было объяснимо.

По сведениям сайта СтопКор, в 2020-м году Гутовская стала совладелицей (75%) зарегистрированной в Лондоне компании WWRT Limited с уставным фондом всего в 5 фунтов стерлингов.

Последняя специализируется на поиске и возврате активов по всему миру, так гласит сайт компании в Интернете. Правда, ознакомиться с "портфолио" фирмы и ее успешными действиями невозможно, так как на сайте информация отсутствует.

Об успехах компании можно судить по выступлениям Ольги Гутовской в украинских СМИ. Так, в июне 2022 года она, якобы, добилась ареста экс-банкира Сергея Тищенко, владельца "Фортуна-банка" по делу о мошенничестве, причем сделала это в Лондоне. А уже спустя 3 недели бизнесмен был задержан в Лондоне, о чем сообщали "Комментарии".

Сам банк "Фортуна", испытывавший проблемы с 2014 года, официально был признан банкротом еще в феврале 2017 года. И хотя официально 99,5% банка принадлежали матери господина Тищенко Мотроне Тищенко, Сергей гарантировал часть кредитов финучреждения лично, так что позднее через суд добивался уже банкротства себя как физлица.

По фабуле дела Сергей Тищенко и его супруга Елена обвинялись в выводе из банка "Фортуна" 100 млн дол, а истцом по делу была как раз WWRT, вероятно, действовавшая в интересах некого заказчика. Во всяком случае так можно было бы подумать, если бы не один факт, о котором стало известно почти 1,5 года спустя.

Что вменяют Ольге Гутовской

В декабре 2023 года журналисты проекта СтопКор пообщались с бывшей женой Сергея Тищенко, Еленой, и провели расследование деятельности Ольги Гутовской.

По словам Елены Тищенко, деятельность Ольги Гутковской направлена на покупку за бесценок пакета долгов ряда украинских обанкротившихся банков. Собственно, именно WWRT Limited другая компания – "Стар Инвестмент Ван" переуступила пакет долгов ряда украинских обанкротившихся банков, которые в свое время сама приобрела всего за 0,03% от общей стоимости всех кредитов и залогов.

"И вот когда они уже оформляли переуступку, четко проявился этот умысел. Потому что они отступили права только по кредитам. А залог "Стар Инвестмент Ван" оставил себе. По законам как Украины, так и любой другой страны, такое невозможно. Потому что залог обеспечивает выполнение основного обязательства. Он идет исключительно в привязке к кредиту. И тем, что они себе оставили залог, а фирме WWRT сбросили кредиты, они уже показали, что это фактически одни и те же люди".

Действительно, по данным YouControl в Украине работает ООО "Стар инвестмент ван", которая официально занимается недвижимостью. В то же время, как следует из некоторых судебных решений, компания часто покупает имущество должников у различных банков. Собственно, до изменения с 31 марта 2023 года вида деятельности на "аренду жилья", компания имела основным кодом экономической деятельности 82.91 "Деятельность агентств по взысканию долгов и бюро кредитных историй".





Официально, сама ООО "Стар инвестмент ван" принадлежит чешской компании ООО "Стар инвестмент цезет ван", а владелец у нее — гражданин Люксембурга Эрикс Мартиновсксис.

Вместе с тем, существуют несколько уголовных дел, по которым, как утверждают СМИ, в качестве подозреваемой проходит Ольга Гутовская.

Следует обратить внимание, что деятельность "Стар инвестмент ван" и WWRT Limited может касаться каждого украинца, поскольку в приобретенных фактически по дешевке портфелях есть и множество обычных кредитов простых граждан. И тот, кто выкупил данный "лот", получил доступ к их личным данным.

Таким образом, компания "известного международного юриста", ставшей адвокатом всего полгода назад, и о фирме которой нет никакой внятной информации даже на сайте компании, может получить в свои руки данные о тысячах или даже десятках тысячах украинцев, задолжавших по кредитам 21 банку. Куда пойдут после этого персональные данные очень важный вопрос, особенно в условиях продолжающейся войны.