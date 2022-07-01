Украинский бизнесмен, который является ответчиком по многомиллионному делу в английском суде, был арестован в Лондоне

Как сообщает английская финансовая компания WWRT Limited, 29 июня 2022 года около 7 часов утра в лондонском аэропорту "Лутон" британская полиция арестовала Сергея Петровича Тищенко.



В тот же день господин Тищенко просил суд заменить арест другой мерой. Он апеллировал к семейным обстоятельствам и якобы необходимости быть в Украине ради противодействия российской агрессии. WWRT Limited представила доказательства того, что Тищенко не помогал бороться с российской агрессей, а проводил время в гольф-клубе в Англии. Известно, что были предоставлены фотографии, сделанные детективами WWRT. Судья Фанкорт оставил Тищенко под арестом.

Сергей Тищенко, фото из открытых источников





Сергей Тищенко



Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона одобрил арест Сергея Тищенко, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор". Высокий суд Лондона по многомиллионному делу о мошенничестве издал указ об аресте Сергея Тищенко, уроженца Житомирщины, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор". Соответствующий указ был издан Высоким судом 19 мая 2022 года.



Английская компания WWRT Limited в английском Высоком суде утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей супругой Еленой Тищенко причастны к незаконному выводу из банка около 100 миллионов долларов. Дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску английской компании Ольги Гутовской, WWRT Limited (дело № BL-2020-001416).



Ранее указом от 04 сентября 2020 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 миллионов долларов США, или около 2 миллиардов гривен).



С 19 мая 2022 года Тищенко разыскивала полиция. Он был арестован 29 июня 2022 года.



Ольга Гутовская – известный международный юрист, проживает в Великобритании. Гутовская является управляющим партнером международной юридической фирмы Gutovska & Partners (Гутовская и партнеры) и владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited. Gutovska & Partners предоставляет услуги в разрешении споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов.



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