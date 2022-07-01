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Украинский бизнесмен, который является ответчиком по многомиллионному делу в английском суде, был арестован в Лондоне

В Лондонском суде рассматривают дело Сергея Тищенко, которого арестовали полицейские в конце июня

сегодня, 12:25
Автор:

Станислав Молчанов
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Как сообщает английская финансовая компания WWRT Limited, 29 июня 2022 года около 7 часов утра в лондонском аэропорту "Лутон" британская полиция арестовала Сергея Петровича Тищенко.

В тот же день господин Тищенко просил суд заменить арест другой мерой. Он апеллировал к семейным обстоятельствам и якобы необходимости быть в Украине ради противодействия российской агрессии. WWRT Limited представила доказательства того, что Тищенко не помогал бороться с российской агрессей, а проводил время в гольф-клубе в Англии. Известно, что были предоставлены фотографии, сделанные детективами WWRT. Судья Фанкорт оставил Тищенко под арестом.

Украинский бизнесмен, который является ответчиком по многомиллионному делу в английском суде, был арестован в Лондоне

Сергей Тищенко, фото из открытых источников


Украинский бизнесмен, который является ответчиком по многомиллионному делу в английском суде, был арестован в Лондоне - фото 2
Сергей Тищенко

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона одобрил арест Сергея Тищенко, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор". Высокий суд Лондона по многомиллионному делу о мошенничестве издал указ об аресте Сергея Тищенко, уроженца Житомирщины, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор". Соответствующий указ был издан Высоким судом 19 мая 2022 года.

Английская компания WWRT Limited в английском Высоком суде утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей супругой Еленой Тищенко причастны к незаконному выводу из банка около 100 миллионов долларов. Дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску английской компании Ольги Гутовской, WWRT Limited (дело № BL-2020-001416).

Ранее указом от 04 сентября 2020 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 миллионов долларов США, или около 2 миллиардов гривен).

С 19 мая 2022 года Тищенко разыскивала полиция. Он был арестован 29 июня 2022 года.

Ольга Гутовская – известный международный юрист, проживает в Великобритании. Гутовская является управляющим партнером международной юридической фирмы Gutovska & Partners (Гутовская и партнеры) и владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited. Gutovska & Partners предоставляет услуги в разрешении споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов.



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