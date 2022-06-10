Известный юрист Ольга Гутовская в Лондонском суде добилась ареста владельца украинского банка-банкрота

Высокий суд Лондона по многомиллионному делу о мошенничестве издал указ об аресте Сергея Тищенко, уроженца Житомирщины, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор". Соответствующий указ был издан Высоким судом 19 мая 2022 года.

Ольга Гутовская, фото из открытых источников

Фортуна банк был признан неплатежеспособным и ликвидирован в 2017 году. В банке была введена временная администрация на основании решения Правления Национального банка Украины от 26 января 2017 года №55-рш/БТ "Об отнесении Публичного акционерного общества "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных".

Истец по этому делу, известная английская финансовая компания WWRT Limited (ВВРТ Лимитед) утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей женой Еленой Тищенко причастны к незаконному выводу средств из банка в сумме около 100 миллионов долларов.

Директор WWRT Limited, известный юрист Ольга Гутовская, прокомментировала: "Дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску WWRT Limited (дело № BL-2020-001416). Ранее по ходатайству WWRT Limited указом от 04 сентября 2020 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 миллионов долларов США, или около 2 миллиардов гривен). Я горжусь профессионализмом своих коллег в WWRT Limited и Gutovska & Partners, ведущих это и другие дела WWRT Limited в Лондоне. Мы удовлетворены указом об аресте и благодарны суду за возможность добиться справедливости".

Пока известно, что Сергей Тищенко отказался сдаться правоохранительным органам. Полиция Англии разыскивает его для заключения под стражу и отправления в тюрьму Белмарш.

Тюрьма Белмарш – это тюрьма на юго-западе Лондона, где находятся такие известные заключенные как террорист Хашем Абэди, организовавший террористический акт на концерте Арианы Гранде в Манчестере в 2017 году, где погибли 22 человека, и Джулиан Асанж, известный американский журналист и основатель Викиликс, "сливший" секретные данные Соединенных Штатов Америки в 2010 году.

Ольга Гутовская – известный международный юрист, проживающий в Великобритании. Гутовская является управляющим партнером международной юридической фирмы Gutovska & Partners (Гутовская и партнеры) и владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited. Gutovska & Partners предоставляет услуги в решении споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов. Известно, что Гутовская добивается ареста и в отношении других владельцев украинских банков-банкротов, обвиняемых в мошенничестве и похищении средств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!