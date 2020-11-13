Смерть жены экс-министра в «Борисе»: всплыла еще одна подобная история в этой же клинике

Украину потрясла история смерти 35-летней жены экс-министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили Анастасии Островской в частной клинике Киева "Борис". Как оказалось, подобное случилось в этой больнице не впервые.

Фото: Anastasiia Ostrovska, Facebook

Как написала сестра погибшей Вероника Островская на своей странице в Facebook, в клинике "Борис" женщине делали плановую лапароскопическую операцию по удалению камней из желчного прохода.

"Врачи случайно отрезали, по их словам, сосуд, который питал печень. Операция, которая должна была продолжаться 40 минут, длилась пять часов, поскольку останавливали кровь, — говорится в сообщении Вероники. — Затем была реабилитация неделю, а потом еще одна операция из-за того, что плохо были поставлены дренажи и жидкости не выходили. Уверяли, что все хорошо сделали, но через неделю началось кровотечение и снова провели операцию. Потом заверили, что идет на поправку и перевели в клинику "Добробут" на реабилитацию. На второй день в "Добробуте" сделали четвертую операцию, которая была последней. После нее они решили не выводить сестру из наркотического сна и не прекращать реанимационные мероприятия. Я приехала в больницу без звонка — интуитивно, но они пять минут как отключили ее от всех аппаратов. На протяжении всего лечения хирурги говорили, что делают все возможное".





В пресс-службе клиники "Борис" нам заявили, что комментировать случившееся не будут. Также отказались подтверждать или отрицать вопрос о том, ведется ли какое-либо внутреннее расследование в медцентре в связи со смертью пациентки.

"Любые комментарии нарушают закон о конфиденциальности информации и передаче третьим лицам. Мы не комментируем эту тему, равно как и другие темы, которые касаются пациентов", — заявили нашему изданию в "Борисе".

Киевлянин едва не погиб из-за такой же операции, как у Анастасии Островской

Прощание с Анастасией Островской состоялось 11 ноября. История не оставила равнодушными многих украинцев. После выхода материала о смерти Островской на портале "Комментарии" к нам обратилась киевлянка, супруг которой также едва не погиб из-за такой же операции в этой же клинике. Так, три года назад, 15 ноября 2017 года, 52-летний киевлянин Эмин Дашдамиров обратился в клинику "Борис" из-за дискомфорта в брюшной полости. УЗИ показало камни в желчном пузыре. После консультаций с хирургом этой клиники было принято решение провести операцию по удалению желчного пузыря.

"23 ноября 2017 года мы приехали в клинику "Борис" на плановую операцию — лапароскопическую холецистэктомию. После операции супруг пробыл в клинике семь дней вместо трех обозначенных ранее. Как объяснил хирург: "Так бывает". Мужа выписали на амбулаторное лечение в домашней обстановке с повышенной температурой и с дренажем под печенью. Мол, все само закроется, а потом все снимем", — вспоминает произошедшее супруга заболевшего Ольга.

Но уже спустя пару часов у мужчины начались температурные скачки от 35 до 38 градусов. Хирург по телефону назначил медикаменты, отметив, что все должно пройти. Но температура продолжала то подниматься, то падать все последующие дни.

"Рано утром 7 декабря 2017 года я привезла мужа в клинику "Борис". После осмотра дежурным хирургом было принято решение его срочно госпитализировать с диагнозом перитонит! Так как время шло на часы и супруг был на грани жизни и смерти, было решено делать операцию срочно, там же, в клинике", — рассказывает женщина.

По словам Ольги, операция длилась около шести часов. Более того, ее супруг пролежал 20 дней в реанимации. Все эти дни врачи не давали каких-либо гарантий, что пациент выживет. Выписали мужчину 28 декабря. Лечение продолжили амбулаторно дома, опять же — с дренажем под печенью. Но, как оказалось, на этом проблемы со здоровьем не закончились.

"Мы были счастливы, что он остался жив! И никто из врачей нам не рассказал о серьезности его ситуации, и что проблемы у нас только начинаются, – рассказывает Ольга. — Была повреждена основная артерия печени, желчные протоки, и с этим "букетом" его выписали. Да, сказали, что предстоит операция, но не раньше, чем через год".





Плановая операция в "Борисе" обернулась борьбой за жизнь

Однако за это время у мужчины начались проблемы со здоровьем. Дренаж ему так и не сняли, оказалось, что без него мужчина жить не сможет, так как желчь должна была выливаться наружу. Кроме того, развилась механическая желтуха, самочувствие становилось все хуже. Чтобы все это исправить, требовалась новая операция.

"В "Борисе" нам заявили, что, вообще, такого рода операции они не делают. И тогда мы начали поиски других клиник и больниц Украины, но там также заявляли, что они помочь нам не могут", — вспоминает Ольга.

Найти клинику, согласившуюся помочь украинцу, удалось в Германии. Но врачи сразу сказали семье – пациент на грани и требуется срочная операция.

"В Германии супруг перенес две операции, одна из которых - удаление части печени. Поскольку в "Борисе" при первой операции были повреждены сосуды печени, и орган начал атрофироваться, тем самым создавая угрозу всему организму, — рассказала Ольга. — После операции и лечения в Германии нас предупредили, что это еще не все. Как правило, после таких операций происходит сужение желчных протоков, которые соединяют печень с желудком. Так и случилось... Началось сужение. А из-за этого появились и другие проблемы, связанные с печенью, желудком и общим состоянием организма".

Эмину опять понадобилось вмешательства хирургов. Снова дренажи, стационар в больницах, лечение, хирургия... И в таком режиме семье приходится жить по сей день.

"С этого момента муж периодически находится в больнице, выписывается на амбулаторное лечение домой — и обратно в больницу. И это все длиться три года, до сегодня! И все это время в печени находиться дренаж, без которого он не может жить. При последних обследованиях обнаружен еще и бильярдный цирроз печени, и тромбоз в пищеводе, что опять тянет за собой оперативные вмешательства", — рассказала Ольга.

Постоянные больницы, увольнение и инвалидность

Супруги просто поверить не могли, что после планового удаления желчного пузыря в частной столичной больнице им придется каждый день бороться за жизнь. Эмин получил пожизненную инвалидность II группы, по состоянию здоровья пришлось уволиться с работы. По словам Ольги, они с супругом подали заявление в правоохранительные органы, обращались к местной власти, но усилия не увенчались успехом.

" Кроме того, со стороны клиники никакой помощи также предложено не было, деньги за первую операцию не вернули", — отметила киевлянка.

Врачи, по словам Ольги, то признавались в своей ошибке, то заявляли об "анатомических особенностях организма".



"Когда мы прочитали статью о смерти молодой девушки Анастасии Островской после точно такой же операции, которую пережил мой супруг, мы были глубоко возмущены! Почему до сих пор никто на официальном уровне не дал оценку происходящему в этой клинике? И на сегодняшний день речь уже не должна идти о какой-то медицинской ошибке, должна идти речь, как я считаю, об уголовной ответственности врачей и привлечении к ответственности администрации больницы за творящиеся безобразие и беззаконие", — резюмирует Ольга.

В свою очередь, Эмин отмечает, что оставаться в стороне от происходящего нельзя.

"Свою задачу я вижу в том, чтобы предупредить людей, которые захотят иметь дело с клиникой "Борис", что в ее стенах есть неквалифицированные и непрофессиональные врачи", — заявил Эмин Дашдамиров.

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