От гомеопатии до «уникальной украинской вакцины»: как зарабатывают на коронавирусе в Украине

Информация о том, что в Китае обнаружен новый вирус, появилась на сайте МОЗ в последний день 2019 года. Но внимания на нее никто не обратил. Прошло всего пару месяцев – и о вирусе заговорили все, а мир столкнулся с первым глобальным локдауном за всю свою историю.

Михаил Пасечник. Фото: fakty.ua

И хотя до сих пор много дискутируют о том, какая модель реакции лучше, как найти баланс между сохранением экономики и жизнеспособности медицинских систем, ясно одно: вернуться к нормальной жизни страны смогут лишь после проведения массовой вакцинации.

Развитым странам потребовалось около года, чтобы разработать, протестировать, одобрить и начать применять covid-вакцины с декабря 2020 года. Среди лидеров оказались Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Великобритания и США. Во второй пятерке – Италия, Германия, Китай, Россия и Франция. Статистику вакцинации в мире отслеживает Our World In Data.

Украина оказалась "вне рейтинга", как и большинство стран Африки, где вакцинация еще даже не началась. В правительстве обещают провакцинировать половину украинцев за 2 года, но если посмотреть на план – становится понятно, что если вы не медик/полицейский/работник сферы обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и не в группе риска – то в перспективе пары лет вам не светит ничего. Лучшее, что предлагают власти – это китайская вакцина Sinovac Biotech по цене от 500 гривен за дозу (а их, напомним, нужно 2). Причем без конкретных дат поставок в клиники/аптеки и с низкой эффективностью самой вакцины.





Уникальный украинский путь

Поэтому нет ничего удивительного в том, что соотечественники решили не тратить годы на туманную перспективу официальной вакцинации и начали искать обходные пути. В первые дни нового года издание "Страна. Юа" сообщили, что в киевской частной клинике "Медиленд" якобы состоятельным клиентам предлагают вакцину BioNTech/Pfizer. Последовало громкое заявление Владимира Зеленского о том, что подпольная вакцинация недопустима, и правоохранительные органы ведут расследование.

Пока СБУ выясняют обстоятельства, журналисты сообщают о новых деталях этой истории. По данным "Главком. Юа", владелец клиники "Медиленд" Виктор Капустин якобы давно знаком с советником главы Офиса Президента Михаилом Пасечником. В материале издания "Главком" отмечается, что именно он может курировать вопрос вакцинации украинцев.

По данным "Главком. Юа", в 2006 году Капустин (на тот момент руководитель государственного "Укрэксимбанка") якобы открыл кредитную линию на 40 млн евро сети аптек "Фалби", владельцем которой был Пасечник. Однако сеть разорилась, а госбанку пришлось с боями и судами возвращать долги. По словам нынешнего главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, сеть Пасечника должна банку 1 млрд гривен.

О Пасечнике и этапах его яркой биографии СМИ писали неоднократно на протяжении многих лет. Первая важная деталь – Пасечник гомеопат. Во время работы в системе здравоохранения он даже издал учебник для студентов-фармацевтов под названием "Практикум по технологии гомеопатических препаратов" и защитил диссертацию на тему "Создание гомеопатического лекарственного средства на основе яда пчелиного".

Как сообщало издание "Фарма. Нет", аптеки "Фалби" Пасечник мог использовать для продажи подобных препаратов, рекламируя удивительные возможности альтернативной медицины. Хотя Всемирная организация здравоохранения и даже украинский МОЗ называют гомеопатию в лучшем случае бессмысленной тратой денег на эффект плацебо, а при серьезных заболеваниях – и вовсе опасным занятием.





500% на закупках препаратов

Научной карьере и бизнесу гомеопата Пасечника очень помогала близость к руководящим должностям в Министерстве здравоохранения. Он занимал пост заместителя госсекретаря, главного государственного инспектора по контролю качества лекарственных средств, замминистра и дважды возглавлял Государственную службу лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Именно с этой должностью связаны наиболее скандальные главы биографии Пасечника.

По данным издания "Аргументы и факты", во время нахождения на должности в 2002-2003 годах Пасечник лоббировал закупку лекарств за счет госбюджета у "правильных поставщиков". Как выяснило в ходе проверки Контрольно-ревизионное управление, в Перечень лекарств, закупаемых государством, попадали лишь поставщики товаров, дистрибьютором которых была аптечная сеть "Фалби". У остальных не было шансов получить госзаказ. Причем закупалось все с бешеной накруткой.

Масштабы события были настолько велики, что в Верховной Раде в 2005 году создали следственную комиссию. Фрагмент из ее отчета публикует издание "АиФ":

"Предоставленные КРУ и Счетной палатой Украины результаты проверок свидетельствуют об ужасающих многомиллионных потерях бюджетных средств, их нерациональном использовании, что ставит под угрозу выполнение централизованных государственных программ по борьбе с туберкулезом, онкологическими заболеваниями и СПИДом… Преследуя собственные интересы, господин М.Ф. Пасечник активно лоббировал включение в Перечень лекарственных средств тех производителей, дистрибьютором которых была фармацевтическая компания "Фалби" (соучредителем которой он является), блокируя попадание в этот перечень лекарственных средств его конкурентов. Для этого он даже ввел в рабочую группу, которая готовит дополнение в Перечень, представителей фармацевтических компаний, дистрибьютором которых является компания "Фалби".

Как выяснила комиссия, закупаемые под контролем Пасечника препараты обходились государству впятеро дороже их рыночной цены, при этом качество не соответствовало нормативом – ни по хранению, ни по истекающим срокам годности. Вот еще одна выдержка из отчета парламентской комиссии, по данным "Аиф":

"Факты поставок лекарственных средств "Фалби" с меньшим сроком годности, чем это предполагалось в тендерной документации, несоблюдение требований их хранения и т.д. — все это почему-то никак не влияло на процесс признания данной фармацевтической компании победителем тендеров в Минздраве Украины… Таким образом, правовой анализ вышеприведенных фактов дает основания полагать, что в действиях высокопоставленных лиц Министерства здравоохранения Украины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины".

Далее Пасечнику удалось избежать уголовной ответственности, но из МОЗа пришлось уйти. Тем временем, сеть гомеопатических аптек "Фалби", которая на пике роста имела более 250 точек продаж и за кредит "Укрэксимбанка" построила собственный логистический центр в Киевской области, обанкротилась.





"Кодеиновый скандал"

Но Пасечнику снова удалось вернуться на госслужбу. В 2014 году он повторно сел в кресло руководителя Государственной службы лекарственных средств. По данным "РБК-Украина", возвращение мог пролоббировать Петр Багрий, которого называют одним из крупнейших игроков фармацевтического рынка Украины. Багрию, среди прочего, принадлежит одесский завод "Интерхим" — самый большой производитель кодеиновых препаратов в стране.

Кодеин часто используется как компонент лекарств от кашля — причем не как реальное лекарство, а для смягчения симптомов. Но дело в том, что из безобидных на вид таблеток несложно даже в домашних условиях изготовить синтетический наркотик дезоморфин, известный в наркоманских кругах как "крокодил". Этот наркотик в 5 раз токсичнее морфина, вызывает быстрое привыкание и разрушает иммунную систему, сосуды и печень. Если у героинщика есть шанс прожить с употреблением наркотика 5-7 лет, то с "крокодилом" все закончится гораздо быстрее – всего за 1-2 года. А для изготовления одной дозы достаточно блистера из 10 недорогих таблеток.

Но, несмотря на это, глава Гослекслужбы Пасечник дает добро на свободную продажу кодеиносодержащих препаратов. Производитель кодеиновых таблеток "Кодтерпин" Петр Багрий получает прибыли.

Параллельно с этим Пасечник позволил продавать в Украине индийский "Кофекс" — да, снова с кодеином. Проблема "Кофекса" заключалась еще в том, что компанию-производителя "Дженом Биотек" ловили на несоблюдении международных правил производства лекарственных препаратов (сертификат соответствия GPM). Индийцев даже подозревали в подделке сертификата, поэтому вход на украинский рынок для них закрывали.

В конце 2014 года под Кабмином стояли пикеты с требованием уволить Пасечника. В 2015 году ему вновь пришлось оставить должность в МОЗе. Но, как видим, это не конец истории.





"Уникальная украинская вакцина"

В открытых источниках нет информации о том, как Пасечник получил статус советника главы ОП Андрея Ермака. Также неизвестно, насколько президент в курсе, кто получил работу на Банковой.

По словам источников из ОП, именно гомеопату Пасечнику со скандальными фактами из биографии поручено курировать вопрос приобретения вакцин от коронавируса и вакцинацию всей страны.

Кроме скандала с "Медилендом", Пасечник успел засветиться в истории с "уникальной украинской вакциной", на разработку которой должны были выделить 150 млн грн из бюджета, и тестированием "уникальных украинских препаратов" от коронавируса. "Украина – мощное фармацевтическое государство", — отвечал Пасечник настойчивым журналистам.

Но ни "уникальной вакцины", ни "уникальных лекарств" страна так и не увидела. А история с подпольной вакцинацией VIP-клиентов "Медиленда" зазвучала громче после того, как "Украинская правда" смогла получить у СБУ первые результаты расследования. По данным издания, что вместо вакцины BioNTech/Pfizer людям вводили "отравленные или сильнодействующие лекарственные средства".

В итоге, страна сидит в очередном карантине, затягивая пояса, теряя клиентов, зарплаты и прибыли. Целые отрасли экономики заморожены на неопределенное время. Малый и средний бизнес считает убытки и сворачивается.

Так, пандемия коронавируса за год убила почти 21 тыс украинцев – это больше, чем потери военных и гражданских за 7 лет войны с Россией. Так сколько еще должно умереть украинцев, чтобы наверху поняли: пора спасать страну? Похоже, вопрос риторический.



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