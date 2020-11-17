Один год жизни с коронавирусом: хронология событий в Украине и мире

Год назад, 17 ноября 2019 года в мире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Правда, тогда ни врачи, ни сам заболевший об этом не знали.



Первые случаи заражения коронавирусом

В докладе, опубликованном в South China Morning Post, говорится, что китайские власти выявили по меньшей мере 266 человек, которые заразились вирусом в прошлом году и находились под наблюдением врачей. По их данным, именно 17 ноября 2019 года был зафиксирован первый случай – за несколько недель до того, как власти объявили о появлении нового вируса.

Китайское правительство подверглось широкой критике за попытки скрыть вспышку заболевания в первые недели. Власти Китая использовали репрессии против врачей, пытавшихся предупредить коллег о новом вирусе, похожем на ОРВИ, который появился в городе Ухань провинции Хубэй.

По данным издания Guardian, которые СМИ не смогло проверить, 55-летний житель провинции Хубэй мог быть первым человеком, который заразился COVID-19. В течение примерно одного месяца после этой даты каждый день стали появляться сообщения об 1-5 новых случаях заболевания, а к 20 декабря было зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заболевания.

В официальных заявлениях китайского правительства Всемирной Организации Здравоохранения сообщалось, что первый подтвержденный случай заболевания был диагностирован 8 декабря 2019 года. Врачи, пытавшиеся поднять тревогу по поводу нового заболевания в конце декабря, получили выговор. Власти публично не признавали факт передачи вируса от человека к человеку до 21 января.

Джонатан Майер, почетный профессор кафедры эпидемиологии Вашингтонского университета, сказал, что вполне возможно, что случаи заболевания были уже в середине ноября. По его мнению, есть несколько вариантов развития событий: когда стали появляться новые случаи заражения коронавирусом, еще не было известно, что именно это за болезнь; либо власти понимали, что за болезнь, но отказывались признавать ее. По мнению Майера, никто и никогда не узнает, кто на самом деле стал первым больным COVID-19. По состоянию на сегодня официально признали, что вирус берет начало из китайской провинции Хубэй.

Официальное определение

Официально во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о новом заболевании 31 декабря прошлого года. Тогда сообщалось, что в городе Ухань в Китае стало расти количество больных атипичной пневмонией неизвестного происхождения. 7 января 2020 года власти страны заявили, что возбудителем заболевания является новый коронавирус, который получил временное название "2019-nCoV".

Коронавирусы – большое семейство вирусов, способных вызывать различные заболевания – от обычной простуды до более серьезных состояний. Новый коронавирус (nCoV) – это новый штамм коронавируса, который ранее не выявлялся у людей. В последующем заболевание, вызываемое этим новым вирусом, получило название "COVID-19".

11 марта 2020 года новые случаи заражения коронавирусом стали фиксировать за пределами Китая. Тогда генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что заболевание подпадает под характеристики пандемии. Тогда уже было известно о 118 тыс. случаев заболевания в 114 странах мира. Согласно официальным данным на тот момент коронавирус стал причиной смерти 4291 человека.

Уже в средине марта эпицентром заболевания стала Европа, где насчитывалось более 40% от общего количества больных COVID-19. До конца апреля в регионе уже было зарегистрировано более 63% от общего количества смертей из-за коронавируса.

Статистика коронавируса 17 ноября 2020 года

По состоянию на сегодня количество случаев заражения коронавирусом во всему миру превысило отметку в 55 млн человек. Кроме того, более 1,33 млн человек по всему миру умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19. В то же время уже выздоровели более 38,64 млн человек. Активных больных официальная статистика насчитывает более 15,55 млн. Об этом свидетельствуют данные Ресурсного центра коронавируса Джона Хопкинса.

Несколько губернаторов США приняли меры по ограничению собраний и в общем ввели ограничения на передвижение людей в городах. Штаты Нью-Джерси, Калифорния, Айова и Огайо объявили о новых мерах после того, как на прошлой неделе в США было зарегистрировано более 1 миллиона новых случаев заболевания COVID-19.

Южная Корея также вводит более жесткие ограничения, поскольку она предупреждает о возможном новом кризисе из-за COVID-19. Общественные собрания численностью более 100 человек будут запрещены, религиозные службы и аудитория на спортивных мероприятиях ограничена на 30%, а объекты повышенного риска должны будут увеличить расстояние между гостями.

В то же время в Индии количество новых больных коронавирусом снизилось до самого низкого уровня со средины июля, когда было зарегистрировано 29 163 новых случая за сутки. Но эксперты предупредили, что из-за местного праздника Дивали, который в Индии будут отмечать в ближайшие выходные, количество новых случаев заражения вновь может начать стремительно расти.

Власти Германии согласились отложить принятие решения о дальнейших мерах по блокированию до 25 ноября.

Французские органы здравоохранения сегодня сообщили о 9406 новых случаях заболевания COVID-19 – это самый низкий показатель за один день более чем за месяц.

Ситуация в Украине

В течение последнего месяца коронавирус стал стремительно распространяться в Украине, что стало причиной для беспокойства со стороны властей. Не обошла болезнь и первых лиц государства. Так, 9 ноября стало известно, что коронавирусом заболел президент Владимир Зеленский. В тот же день об аналогичном диагнозе сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Еще через два дня COVID-19 диагностировали у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

На фоне роста заболеваемости власти предпринимают меры в виде карантинных ограничений, которые не всегда нравятся жителям нашей страны. Одним из последних – стал карантин выходного дня, который правительство согласовало во время заседания на прошлой неделе. Его суть заключается в том, что на выходных в стране должны работать только продовольственные магазины, аптеки и ветеринарные аптеки. Но представители малого и среднего бизнеса категорически раскритиковали такое решение. Некоторые из них все же работали в выходные, но по итогу многие получили штрафы. Сегодня Верховная Рада рассматривала постановление об отмене карантина выходного дня, но большинство депутатов решение не поддержали и скорее всего, оно будет действовать как минимум в ближайшие выходные.

За прошлые сутки на COVID-19 заболело 11 968 человек. Согласно данным СНБО, сейчас в стране коронавирусом болеет почти 300 тыс. человек, еще у более 637 тыс. есть подозрения на наличие заболеваемости.

Всего коронавирусом в Украине заболели более 557,6 тыс. человек. Пандемия уже унесла жизни 9856 жителей нашей страны, 159 из них – за прошлые сутки. В то же время побороть вирус удалось 250 983 украинцам, из них 6786 человек выздоровели за минувшие сутки.

Больше всего COVID-19 продолжает атаковать столицу Украины (+1143 заболевших за сутки), Днепропетровскую (+808 за сутки) и Черкасскую (+755 за сутки) области. Более 600 новых случаев заболевания также зарегистрировали в Одесской, Киевской, Запорожской и Полтавской областях. Наименьшее количество больных зафиксировано в Кировоградской (+43 человека за сутки) и Луганской (+46) областях.

Вакцина против коронавируса

В понедельник, 16 ноября, американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 94,5%, что делает ее второй вакциной в Соединенных Штатах, имеющей ошеломляюще высокий процент успеха.

Главный инфекционист в США Энтони Фаучи заявил, что вакцинации этим препаратом могут начать делать уже во второй половине декабря текущего года. Ожидается, что вакцинация начнется с групп высокого риска и будет доступна для остальной части населения следующей весной.

Кроме того, на прошлой неделе Pfizer объявила, что ранние данные показывают, что ее вакцина более чем на 90% эффективна против этой болезни. Компания запустила пилотную программу поставок своей вакцины против COVID-19 в четыре американских штата. Но с вакциной все оказалось не так просто – транспортировать и хранить ее необходимо при температуре -70 градусов Цельсия.

В исследовании Moderna 15 тыс. участников получили плацебо, которое представляет собой инъекцию физиологического раствора, не оказывающего никакого эффекта. В течение нескольких месяцев у 90 из них COVID-19, причем у 11 развились тяжелые формы заболевания.

Еще 15 тыс. участников получили вакцину, и только пятеро из них заразились коронавирусом, при этом никто из них не болел в тяжелой форме.

Компания утверждает, что ее вакцина не имела серьезных побочных эффектов. Небольшой процент тех, кто получал его, испытывал такие симптомы, как боли в теле и головные боли.

Moderna планирует обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США за разрешением на использование своей вакцины вскоре после того, как в конце этого месяца она накопит больше данных о безопасности.

Фаучи говорит, что он ожидает, что первые прививки против COVID-19 начнутся во второй половине декабря, а не в начале следующего месяца.

В компании сообщают, что изначально вакцины не хватить для всех людей.. Самые приоритетные группы, к которым относятся работники здравоохранения, пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями, получат вакцину в первую очередь.

Вакцины Pfizer и Moderna имеют схожие результаты, потому что они используют одну и ту же технику для активации иммунной системы организма. Вакцины доставляют мессенджерную РНК, или мРНК, которая является генетическим рецептом для создания шипов, которые сидят на вершине коронавируса. После инъекции иммунная система организма вырабатывает антитела к спайкам. Если вакцинированный человек впоследствии подвергается воздействию коронавируса, эти антитела должны быть готовы атаковать вирус.

В настоящее время ни одна вакцина на рынке не использует мРНК. Исследования мРНК начались за много лет до нынешней пандемии.

В отличие от вакцины Pfizer, вакцина Moderna может храниться при температуре -20 градусов по Цельсию. Другие вакцины, например против ветряной оспы, должны храниться при такой же температуре.

Это означает, что вакцина Moderna может храниться в морозильнике, который доступен в большинстве кабинетов врачей и аптек. Еще одним преимуществом вакцины Moderna является то, что ее можно хранить в холодильнике в течение 30 дней, тогда как Pfizer может продержаться в холодильнике всего пять дней.

В августе Moderna заявила, что стоимость вакцины будет на уровне 32 до 37 долл. за дозу. В то же время, оптовым покупателям планировали продавать вакцину дешевле. Окончательная стоимость вакцины пока не известна. Moderna сообщила, что рассчитывает получить примерно 20 миллионов доз вакцины, готовых к отправке в США к концу года, и стремится нарастить производство от 500 миллионов до 1 миллиарда доз по всему миру в 2021 году.

Отметим, в Министерстве здравоохранения рассказали, когда волна пандемии коронавируса в Украине пойдет на спад. В ведомстве подчеркнули, что обязательным условием для достижения положительного результата в эпидемиологической обстановке по Украине является карантин выходного дня. Он поможет удерживать уровень заболевших на цифре 11-12 тысяч, а в дальнейшем и снизить это количество. По словам главы Минздрава Максима Степанова, исходя из международного опыта, при соблюдении всех необходимых условий, падение уровня ежедневной заболеваемости от 15% до 20% произойдет уже через две недели, исходя из того, что инкубационный период коронавирусной болезни в среднем длится именно столько.

Напомним, в Международном валютном фонде полагают, что страны с низким уровнем дохода столкнутся с последствиями пандемии коронавируса, которые могут свести на нет успехи в вопросах борьбы с бедностью, которых удалось достичь в течение последних 7-10 лет.

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