Куда делся грипп: как диагностируют различные болезни в Украине на фоне пандемии COVID-19

Грипп в Украине начал исчезать еще в конце марта 2020 года, когда к нам докатилась пандемия COVID-19. К тому времени (начиная с декабря 2019) украинские вирусологи успели "наловить" случаи этой болезни — протестировать, выделить, отправить в два мировые центры гриппа, узнать генетическую структуру и тому подобное. С тех пор еще один эпидсезон гриппа в Украине уже подходит к концу, а самого гриппа пока нет.



Заболеваемость гриппом в Украине

Новость о том, что эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен, явилась следствием суммы результатов — ведь "интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая новой Коронавирусная инфекцией, составляет 661,7 на 100 000 населения, что на 37,0% больше эпидемического порога, рассчитанного для Украины ". На самом деле, собственно случаев гриппа среди них очень мало, и вирусологи этим данным доверять не спешат — говорят, что без выделенного вируса основания для сомнений.





Скриншот с информационного бюллетеня Центра общественного здоровья "Грипп и ОРВИ в Украине"

Как так произошло — разбирались "Комментарии".

Версия 1. Грипп исчез, потому что врачи мотивированы диагностировать коронавирус

Эта версия популярна в соцсетях, и не только среди сторонников конспирологических теорий — все мы помним версию, что "коронавирус, пересекая границу Украины, превращается ОРВИ". Однако хотя мы давно привыкли, что наши врачи могут выставлять диагноз, руководствуясь "линией партии", на этот раз винить их в подтасовке диагнозов не приходится: исчезновение гриппа — общемировая тенденция.

Когда в прошлом году сезон гриппа закончился в Северном полушарии, он начался в Южной, однако, например, в ЮАР за лето протестовали до 1500 образцов больных респираторную патологию и не нашли ни одного случая заболевания гриппом. Затем снова пора Европы, США и Канады. Ситуация сложилась странная: даже если быстрый тест показывает грипп, ПЦР его не подтверждает. Особенно показателен пример США — и потому, что страна большая, и потому, что тестируют в ней много, причем одновременно на SARS-CoV-2 и на две группы гриппа — А и Б. По данным американской службы CDC, в США дети практически перестали умирать от гриппа. Да и сама заболеваемость этой болезнью этого года в США "подкачала" — пока это 0,25% населения страны. Для сравнения: на COVID-19 заболело уже более 30 млн американцев, то есть почти каждый десятый.

Хотя проблемы с диагностикой в Украине действительно есть, но на этот раз они работают скорее в другую сторону. Собственно, данные Центра общественного здоровья некоторые толкует именно так.

"Это может быть РСВ, недиагностированный коронавирус (особенно в сельской местности, где никто тестов не проводит, и человек не попадает в больницу — ей и пишут" ОРВИ ", и она оказывается в общей статистике). Поэтому у нас и получается грипп, которого нет ", — говорит Алла Мироненко, доктор медицинских наук, профессор, врач-вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГУ" Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины ".

Версия 2. Ограничительные меры, принятые против коронавируса, оказались эффективными против гриппа

Собственно, список ограничительных мер против новой инфекции дублировал то, что уже произведенный за годы столкновения с гриппом. Если все сидят дома, а на улицу выходят только в масках — грипп не имеет шансов распространиться.

Единственное, что ломает стройность этой теории, — это то, что ОРЗ при этом никуда не исчезли.

"Дети болеют ОРЗ. То есть другие вирусы есть, просто именно гриппа нет. Может, эти средства эффективны не против них, может, они больше циркулируют именно из-за детей, а дети не ходят в масках ... Но грипп также циркулирует в окружении, где Есть масок! " — говорит Андрей Волянский, доктор медицинских наук, врач-иммунолог и вакцинолог.

Версия 3. Грипп победили вакцинацией

В прошлом году украинский активно призывали вакцинироваться против гриппа. И люди, напуганные перспективой болеть одновременно и гриппом, и на коронавирус, начали выстраиваться в очереди на прививку. Однако именно опыт нашей страны и может показать, что грипп в этом сезоне остановила отнюдь не вакцинация: раньше в Украине привито против гриппа примерно 0,5% населения, а сейчас этот показатель достиг 1,5%. Понятно, что, хоть это и втрое больше, чем раньше, ситуацию такая цифра переломить не могла.

Версия 4. Грипп и коронавирус "делят рынок"

Тоже популярная теория. Она заключается в том, что благодаря вакцинации и непродуманном лечению медики ослабили грипп, а поскольку природа не терпит пустоты, на его место вырвался более молодой и энергичный претендент — SARS-CoV-2. Вынося за скобки возможные причины такого поворота сюжета (ведь до сих пор не отвергли версии о возможном искусственном происхождении нынешнего коронавируса, причем к этой мысли склоняются некоторые украинские ученые), следует констатировать, что со стороны ситуация выглядит именно так: коронавирус оказался более агрессивным, и грипп был вынужден отступить.

"Сейчас коронавирус действительно более агрессивный, но они не делят человечество — кто смог что-то подцепить, то и получил", — считает Андрей Волянский.

Зато версию о такой "передел рынка" поддерживает профессор Алла Мироненко.

"Когда вирусы конкурируют за одни и те же клетки дыхательного эпителия, то понятно, что когда туда уже попал один возбудитель, то начнет выделяться ентерферон, то есть собственный противовирусный белок, который препятствует попаданию другого вируса в эту клетку. Это биологический закон. Поэтому если человек уже инфицирована коронавируса, то она может быть одновременно инфицированной гриппом ", — утверждает она.

грипп вернется

Так или иначе, все эксперты единодушны в том, что грипп отступил не насовсем. Нынешний эпидсезон к лету закончится, хотя могут быть единичные случаи. Например, в августе кто-то привезет грипп из Индонезии или Таиланда, здесь его пролечат, и распространение не будет, ведь нет благоприятных условий для вируса. А вот когда зимой включат отопление, люди перестанут открывать окна и пытаться не выходить из дома ...

Грипп вернется, потому что люди не могут всю жизнь носить маски и никуда не выходить, считает Андрей Волянский. Вакцинолог подчеркивает, что нельзя поддаваться соблазну вовек не контактировать с возбудителем гриппа — ведь это нормальная среда, на жизнь в котором рассчитан человеческий организм.

"Грипп осенью будет более активен, чем в прошлом сезоне. Поскольку закончится изоляция (я уверен, что осенью она закончится, то будет волна коронавирусной болезни, но менее интенсивная), то примерно в ноябре снова появится грипп. Количество же уязвимого населения к него выросла — прежде всего за счет детей, родившихся за эти два года, не получили прививок и не контактировали с гриппом ", — убежден Андрей Волянский.

С ним соглашается и Алла Мироненко: "Коронавирус к осени сбросит обороты — процентов 70 населения в той или иной форме уже переболели. А в гриппа всегда есть большие шансы. Среди водоплавающих перелетных птиц — колоссальное количество вирусов, у свиней также вирусы, похожие на человеческие. То есть, есть животный резервуар, а "свято место пусто не бывает". Поэтому пополнять популяцию вирусов, которые все равно будут охотиться на людей, есть откуда ", — объясняет Алла Мироненко.

Напомним, в Центре общественного здоровья рассказали, какие симптомы помогут определить то или иное заболевание, и дали советы, как избежать тяжелого протекания болезней.

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