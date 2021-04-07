Куда делся грипп: как диагностируют различные болезни в Украине на фоне пандемии COVID-19

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Татьяна Веремеева
Грипп в Украине начал исчезать еще в конце марта 2020 года, когда к нам докатилась пандемия COVID-19. К тому времени (начиная с декабря 2019) украинские вирусологи успели "наловить" случаи этой болезни — протестировать, выделить, отправить в два мировые центры гриппа, узнать генетическую структуру и тому подобное. С тех пор еще один эпидсезон гриппа в Украине уже подходит к концу, а самого гриппа пока нет.
Заболеваемость гриппом в Украине
Новость о том, что эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен, явилась следствием суммы результатов — ведь "интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая новой Коронавирусная инфекцией, составляет 661,7 на 100 000 населения, что на 37,0% больше эпидемического порога, рассчитанного для Украины ". На самом деле, собственно случаев гриппа среди них очень мало, и вирусологи этим данным доверять не спешат — говорят, что без выделенного вируса основания для сомнений.
Скриншот с информационного бюллетеня Центра общественного здоровья "Грипп и ОРВИ в Украине"
Как так произошло — разбирались "Комментарии".
Эта версия популярна в соцсетях, и не только среди сторонников конспирологических теорий — все мы помним версию, что "коронавирус, пересекая границу Украины, превращается ОРВИ". Однако хотя мы давно привыкли, что наши врачи могут выставлять диагноз, руководствуясь "линией партии", на этот раз винить их в подтасовке диагнозов не приходится: исчезновение гриппа — общемировая тенденция.
Когда в прошлом году сезон гриппа закончился в Северном полушарии, он начался в Южной, однако, например, в ЮАР за лето протестовали до 1500 образцов больных респираторную патологию и не нашли ни одного случая заболевания гриппом. Затем снова пора Европы, США и Канады. Ситуация сложилась странная: даже если быстрый тест показывает грипп, ПЦР его не подтверждает. Особенно показателен пример США — и потому, что страна большая, и потому, что тестируют в ней много, причем одновременно на SARS-CoV-2 и на две группы гриппа — А и Б. По данным американской службы CDC, в США дети практически перестали умирать от гриппа. Да и сама заболеваемость этой болезнью этого года в США "подкачала" — пока это 0,25% населения страны. Для сравнения: на COVID-19 заболело уже более 30 млн американцев, то есть почти каждый десятый.
Хотя проблемы с диагностикой в Украине действительно есть, но на этот раз они работают скорее в другую сторону. Собственно, данные Центра общественного здоровья некоторые толкует именно так.
"Это может быть РСВ, недиагностированный коронавирус (особенно в сельской местности, где никто тестов не проводит, и человек не попадает в больницу — ей и пишут" ОРВИ ", и она оказывается в общей статистике). Поэтому у нас и получается грипп, которого нет ", — говорит Алла Мироненко, доктор медицинских наук, профессор, врач-вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГУ" Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины ".
Собственно, список ограничительных мер против новой инфекции дублировал то, что уже произведенный за годы столкновения с гриппом. Если все сидят дома, а на улицу выходят только в масках — грипп не имеет шансов распространиться.
Единственное, что ломает стройность этой теории, — это то, что ОРЗ при этом никуда не исчезли.
В прошлом году украинский активно призывали вакцинироваться против гриппа. И люди, напуганные перспективой болеть одновременно и гриппом, и на коронавирус, начали выстраиваться в очереди на прививку. Однако именно опыт нашей страны и может показать, что грипп в этом сезоне остановила отнюдь не вакцинация: раньше в Украине привито против гриппа примерно 0,5% населения, а сейчас этот показатель достиг 1,5%. Понятно, что, хоть это и втрое больше, чем раньше, ситуацию такая цифра переломить не могла.
Тоже популярная теория. Она заключается в том, что благодаря вакцинации и непродуманном лечению медики ослабили грипп, а поскольку природа не терпит пустоты, на его место вырвался более молодой и энергичный претендент — SARS-CoV-2. Вынося за скобки возможные причины такого поворота сюжета (ведь до сих пор не отвергли версии о возможном искусственном происхождении нынешнего коронавируса, причем к этой мысли склоняются некоторые украинские ученые), следует констатировать, что со стороны ситуация выглядит именно так: коронавирус оказался более агрессивным, и грипп был вынужден отступить.
Зато версию о такой "передел рынка" поддерживает профессор Алла Мироненко.
Так или иначе, все эксперты единодушны в том, что грипп отступил не насовсем. Нынешний эпидсезон к лету закончится, хотя могут быть единичные случаи. Например, в августе кто-то привезет грипп из Индонезии или Таиланда, здесь его пролечат, и распространение не будет, ведь нет благоприятных условий для вируса. А вот когда зимой включат отопление, люди перестанут открывать окна и пытаться не выходить из дома ...
Грипп вернется, потому что люди не могут всю жизнь носить маски и никуда не выходить, считает Андрей Волянский. Вакцинолог подчеркивает, что нельзя поддаваться соблазну вовек не контактировать с возбудителем гриппа — ведь это нормальная среда, на жизнь в котором рассчитан человеческий организм.
С ним соглашается и Алла Мироненко: "Коронавирус к осени сбросит обороты — процентов 70 населения в той или иной форме уже переболели. А в гриппа всегда есть большие шансы. Среди водоплавающих перелетных птиц — колоссальное количество вирусов, у свиней также вирусы, похожие на человеческие. То есть, есть животный резервуар, а "свято место пусто не бывает". Поэтому пополнять популяцию вирусов, которые все равно будут охотиться на людей, есть откуда ", — объясняет Алла Мироненко.
Напомним, в Центре общественного здоровья рассказали, какие симптомы помогут определить то или иное заболевание, и дали советы, как избежать тяжелого протекания болезней.
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