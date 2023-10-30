Как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад: реконструкция лица

Территорию Украины десятки тысяч лет заселяли разные люди, этносы и племена. Одной из таких групп была Днепро-донецкая культура, которая выделилась в 8-6 тысячелетии до нашей эры и просуществовала на территории Украины около двух тысяч лет. Специалисты с Ancestral Whispers использовали данные украинских ученых и воспроизвели лицо человека неолитической культуры, который жил на территории Украины.



Как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад

Портал "Комментарии" спросил Ancestral Whispers, как им удалось воспроизвести лицо человека, жившего на территории Украины более 10 тыс. лет назад. По словам исследователей, в своей работе они использовали труды кандидатки исторических наук Инны Потехиной, которая описала характеристики черепа из могильника в поселке Вовниги, Днепропетровской области. Команда исследователей использовала метод Герасимова, позволяющий на основе костей и знаний об анатомии реконструировать лицо человека.

"После определения соответствующих мягких тканей мы учли образ жизни человека как охотника-собирателя. Мы акцентировали внимание на развитии более сильных, чем обычно, жевательных мышц", — сообщили Ancestral Whispers.

Исследователи использовали научные источники и выяснили приблизительный цвет кожи, глаз и волос, характерных для регионов Украины в соответствующий исторический период.

"О пигментации, поскольку образцов ДНК не было, мы присвоили среднюю пигментацию мезолитических и неолитических украинских охотников-собирателей, которые в общем имели промежуточную до темной кожу, карие глаза и каштановые волосы", — рассказали эксперты по реконструкции.

Посмотреть результат реконструкции охотника-собирателя, жившего 10 тыс. лет назад на территории Украины можно ниже:





Реконструкция черепа представителя Днепро-донецкой культуры, найденного в могильнике в поселке Вовниги, Днепропетровской области. Ancestral Whispers

Как отмечают реконструкторы из Ancestral Whispers, большая челюсть была характерна для представителей Днепро-донецкой культуры.

"Несмотря на наличие массивной челюсти и подбородка, они были средними для его культуры и немного больше (но незначительно), чем у среднестатистического современного европейца", — ответили эксперты.

Однако, насколько удачна может быть реконструкция и что известно о Днепро-донецкой культуре, рассказал директор Центра охраны и исследований памятников археологии Вячеслав Шерстюк.

"В целом метод Герасимова сегодня самый лучший для реконструкций внешнего вида, хоть и не идеален", — прокомментировал воспроизведение лица Вячеслав Шерстюк и добавил, что ему "лично реконструкция интуитивно нравится".

По словам археолога Днепро-донецкая культура является крупнейшей по территории археологической культурой Украины в новой каменной эпохе и имеет несколько особенностей, которые ее отличают от других культур.

"Это историко-культурная общность, в которой уже появилось земледелие, продолжало развиваться скотоводство, но все равно большую роль играло собирательство и рыболовство. То есть это промежуточный этап развития этногенеза перед распределением цивилизации на две группы племен — скотоводов и земледельцев. Здесь все формы хозяйства сочетались примерно поровну или в зависимости от ресурсов", – рассказал Шерстюк.

Украинский археолог отметил, что, несмотря на то, что представители Днепро-донецкой культуры были автохтонными жителями Украины, они не являются предками украинцев, равно как и трипольцы и другие племена того времени.

"Какой-то геном от тех племен у нас, конечно, остался, но это все, что нас объединяет. Эта культура была автохтонной и возникла на основе более ранних мезолитических культур-этносов, которые развивались и существовали по Днепру", — отмечает археолог.

На Днепро-донецкой культуре образовалось несколько групп этносов. Они считаются ядрами, на основе которых сформировалось индоевропейское языковое сообщество.

"Именно из днепро-дона развились все племена, которые приручили потом коня, придумали колесо, и путешествовали сотни лет по всей Евразии, разнося всем и щедро "даря" свою ДНК", — рассказал Вячеслав Шерстюк.

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