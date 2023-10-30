Как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад: реконструкция лица

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Территорию Украины десятки тысяч лет заселяли разные люди, этносы и племена. Одной из таких групп была Днепро-донецкая культура, которая выделилась в 8-6 тысячелетии до нашей эры и просуществовала на территории Украины около двух тысяч лет. Специалисты с Ancestral Whispers использовали данные украинских ученых и воспроизвели лицо человека неолитической культуры, который жил на территории Украины.
Как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад
Портал "Комментарии" спросил Ancestral Whispers, как им удалось воспроизвести лицо человека, жившего на территории Украины более 10 тыс. лет назад. По словам исследователей, в своей работе они использовали труды кандидатки исторических наук Инны Потехиной, которая описала характеристики черепа из могильника в поселке Вовниги, Днепропетровской области. Команда исследователей использовала метод Герасимова, позволяющий на основе костей и знаний об анатомии реконструировать лицо человека.
Исследователи использовали научные источники и выяснили приблизительный цвет кожи, глаз и волос, характерных для регионов Украины в соответствующий исторический период.
Посмотреть результат реконструкции охотника-собирателя, жившего 10 тыс. лет назад на территории Украины можно ниже:
Реконструкция черепа представителя Днепро-донецкой культуры, найденного в могильнике в поселке Вовниги, Днепропетровской области. Ancestral Whispers
Как отмечают реконструкторы из Ancestral Whispers, большая челюсть была характерна для представителей Днепро-донецкой культуры.
Однако, насколько удачна может быть реконструкция и что известно о Днепро-донецкой культуре, рассказал директор Центра охраны и исследований памятников археологии Вячеслав Шерстюк.
По словам археолога Днепро-донецкая культура является крупнейшей по территории археологической культурой Украины в новой каменной эпохе и имеет несколько особенностей, которые ее отличают от других культур.
Украинский археолог отметил, что, несмотря на то, что представители Днепро-донецкой культуры были автохтонными жителями Украины, они не являются предками украинцев, равно как и трипольцы и другие племена того времени.
На Днепро-донецкой культуре образовалось несколько групп этносов. Они считаются ядрами, на основе которых сформировалось индоевропейское языковое сообщество.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые из черепа воспроизвели лицо мужчины, жившего 35 тыс. лет назад.
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