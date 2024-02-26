Закон о лоббизме принят: не совсем европейский и совсем не конституционный

23 февраля Верховная Рада приняла законопроект №10337 о добродетельном лоббизме. Его принятие было одним из дополнительных требований Еврокомиссии по открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС. Накануне шли горячие дискуссии вокруг норм закона, ведь украинские общественные организации не хотели, чтобы их деятельность подпадала под действие этого закона. И они добились своего. Именно поэтому этот закон нельзя считать "европейским".

Закон о лоббизме

Кривенькая уточка

Это довольно парадоксально, ведь среди членов ЕС, требовавшего от Украины принять закон о лоббизме, только шесть стран имеют подобные законы. Поэтому, казалось бы, зачем давить на Киев, чтобы он принял свой закон, если большинство стран Европейского Содружества его не имеют.

Однако даже без специализированного законодательства в ЕС лоббизм регулируется и контролируется. Потребность в таком контроле возникла буквально сразу после создания структур Евросоюза, которые начали регуляторную деятельность, выступая наднациональными органами власти, и нуждались в консультациях с объектами регулирования, что вполне естественно.

Согласно решению Еврокомиссии лоббирование является законной частью демократической системы, поэтому лоббисты могут доводить до сведения Европейских учреждений важные вопросы. Но при этом на европейские институции не должно оказываться чрезмерное влияние из-за неподходящего лоббирования. А в случае, когда лоббистские группы стремятся внести свой вклад в разработку политики ЕС, широкой общественности должно быть ясно, что именно они хотят сделать.

Также всем должно быть понятно, кого лоббисты представляют, какова их миссия и как они финансируются.

И, наконец, меры в сфере прозрачности должны быть эффективными и пропорциональными, т.е. свою деятельность. По этой причине европейские открытые реестры лоббистов на 35% состоят именно из общественных организаций, поскольку их деятельность совпадает с тем, что делают лоббисты.

И именно по этому поводу в Украине вплоть до принятия закона о лоббизме продолжались горячие дискуссии между законодателями и общественными организациями, которые как утка: ходит, как утка, крякает, как утка, но уткой (то есть лоббистом) себя не признает.

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Понятие лоббизма в Украине часто имеет отрицательную окраску. Прежде всего, потому, что далеко не все участники процесса ведут лоббистскую работу цивилизованно и профессионально, как это делают крупные бизнесы и бизнес-ассоциации. В украинских реалиях понятие лоббизма часто искажалось подковерными договоренностями или непутевой отработкой грантов. И эту проблему закон о лоббизме должен был решить. Но что-то пошло не так.

Украинская версия закона о лоббизме оказалась довольно короткой и простой. Львиная доля документа посвящена созданию реестра лоббистов и тому, как технически он должен работать. Также в документе отразилась наша современность: здесь очень много ссылок на то, что лоббисты, зарегистрированные или связанные со страной-агрессором, не имеют права работать в Украине.

Остальные законы носят довольно расплывчатые формулировки. Однако с первых строчек заметно, что законодатели пытались как можно четче отделить лоббизм от адвокации. Это один из тех хитростей, которыми воспользовались ГО, мол, лоббизм – это профессиональная деятельность за деньги в интересах определенных групп и компаний, которая имеет целью получение прибыли, а адвокация – деятельность в интересах всего общества. Использовав эти два разных понятия, ОО, по новому закону, не обязаны декларировать свою деятельность и попадать в реестр лоббистов. На всякий случай ГО также настояли на том, чтобы понятие "адвокация" вообще исключили из закона.

Несмотря на это, ОО все равно остались недовольны. Так, ОО "Центр противодействия коррупции" заявило , что проект в текущем виде не решает проблему лоббизма из-за отдельных депутатов и советников во властных структурах. И сложно с этим не согласиться.

Депутат от оппозиционной "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что перед вторым чтением учли некоторые поправки, на которых настаивали общественные организации, но не все, "поэтому есть угроза разночтения определенных норм". И это тоже правда.

В частности, как сказал председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов (один из авторов закона), перед голосованием "пересмотрели суть лоббирования" и ключевым маркером лоббизма определили коммерческий интерес. Однако проблема в том, что у ГО также есть коммерческий интерес: они, как минимум, отчитываются о своей деятельности перед своими донорами, а их деятельностью является влияние на законодательство, то есть лоббизм.

Народный депутат Сергей Власенко с присущим ему сарказмом подавал в проект закона свои поправки, в одной из которых написал следующее: "Адвокационная деятельность – искусственно созданный термин, выдуманный чтобы "общественные организации" и так называемые "другие субъекты адвокации", занимающиеся лоббированием , продолжали осуществлять свою лоббистскую деятельность и при этом не подпадали под сферу действия этого закона".

Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады также обратило на это внимание . Так, согласно части первой статьи 9 "субъект лоббирования осуществляет лоббирование в коммерческих интересах бенефициара на основании договора лоббирования, а юридические лица — субъекты лоббирования, являющиеся общественными объединениями, другими неприбыльными предприятиями, учреждениями и организациями, могут осуществлять лоббирование в коммерческих интересах . заключение договора лоббирования" .

"Приведенные положения позволяют применение отдельной привилегированной процедуры осуществления лоббистской деятельности для конкретных субъектов, выделяя их по критерию неприбыльности. Такой подход не законодательно обоснован и не влияет на суть лоббистской деятельности в целом, однако носит дискриминационный характер в отношении других субъектов права собственности и хозяйствования. Следовательно, предложенные изменения не соответствуют нормам части четвертой статьи 13 Конституции Украины и части второй статьи 5 Хозяйственного кодекса Украины, поскольку определенный этими изменениями способ нарушает конституционный принцип, по которому все субъекты права собственности равны перед законом", — считают юристы.

История из "Жизни"

Недавно в соцсетях некоторые эксперты также обсуждали закон о лоббизме и обратили внимание на очевидное проявление лоббизма со стороны известной общественной организации – ОО "Життя", которая, как она заявляет, адвокатирует антитабачное законодательство, то есть фактически пишет его и продвигает уже несколько лет.

По словам исполнительного директора "Життя" Дмитрия Купыры, только в прошлом году его общественная организация получила от доноров более 400 тысяч долларов на свою деятельность .

21 февраля Дмитрий Купыра и глава налогового и финансового Комитета Даниил Гетманцев провели совместную пресс-конференцию, посвященную нелегальному табачному рынку.

По мнению управляющего партнера Национальной антикризисной группы, ведущего политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, закон о добродетельном лоббировании не будет работать, как хотелось бы, потому что, например, общественные организации избежали попадания в публичный реестр лоббистов на том основании, что они добродетельны.

"Конечно, среди украинских ОО много уважаемых и полезных. Но есть и много откровенных "гастарбайтеров", которые по непрозрачным для общества схемам (они конечно всегда говорят о "прозрачности", но почему-то не для себя) прямо вмешиваются в законотворческий процесс – не только в Верховной Раде, но и в местных советах и органах исполнительной власти. И все они говорят, что не лоббируют, а адвокатируют, мол, адвокация нацелена на защиту "общественного интереса", – отметил эксперт.

Загородний отметил, что, по новому закону, лоббисты коммуницируют с законодателями, готовят и предлагают изменения в законы, проводят конференции, на которые приглашают законодателей, проводят исследования и распространяют их результаты.

"Но тоже самое могут делать и ГО. И они это уже делают", — говорит он и приводит в пример ОО "Життя", которая провела ту же пресс-конференцию: уже сам факт пресс-конференции можно трактовать как лоббизм.

Во время пресс-конференции Купыра сообщил, что его организация заказала социологический опрос с таким вопросом: если вы курите, на каком языке на пачках ваших сигарет написано медицинское предупреждение? Сам факт исследования, говорит Загородний, обнародование его результатов и донесение до законодателя также можно рассматривать как лоббизм.

"Так почему же подобные ОО не должны попасть в реестр лоббистов? – рассуждает эксперт. — А дело в том, что согласно европейской практике, лоббисты обязаны быть специалистами в той сфере, которую они пытаются регулировать… Поскольку ОО "Життя" не специалисты в табачной отрасли и особенно в медицинской (как и в любой другой ), то от г-на Купыры мы услышали, что согласно результатам опроса по заказу этого ОО 13% респондентов сообщили, что предупреждение на пачках было на иностранном языке. Из этого ГО заключило, что нелегальный табачный рынок составляет 13%. В этом месте каждый, кто хотя бы что-то соображает в экономике и бизнесе, должен упасть со стула… Как показывает практика, поднятие акцизов как на табак, так и на алкоголь, например, приводит к увеличению теневого рынка".

обратил на это внимание : "Вывод директора "Життя" был таким: если нелегальный рынок составляет всего 13%, а не 21%, как сказал Гетманцев, поэтому давайте еще повысим акцизы на сигареты. Здесь даже Гетманцев, мягко говоря, сильно удивился логике и вынужден был по пальцам объяснить, что все как раз наоборот: если при такой "тени" поднять налоги, то "тень" станет еще больше". Блогер Алексей Голобуцкий также: "Вывод директора "Життя" был таким: если нелегальный рынок составляет всего 13%, а не 21%, как сказал Гетманцев, поэтому давайте еще повысим акцизы на сигареты. Здесь даже Гетманцев, мягко говоря, сильно удивился логике и вынужден был по пальцам объяснить, что все как раз наоборот: если при такой "тени" поднять налоги, то "тень" станет еще больше".

Этот случай довольно красноречив, ведь ГО, получающая на свою деятельность сотни тысяч долларов, во-первых, не считает себя коммерческой организацией, во-вторых, предлагает изменение законодательства (повышение налогов), проводит социологические опросы и встречается с законодателем – то есть делает все то, что в принятом законе определено как лоббизм.

К сожалению, закон уже принят, и по сути он почти ничего не изменил, поскольку под его действие не попала львиная доля самых активных лоббистов.









