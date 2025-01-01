Полмиллиарда гривен за 4 трансформатора, биржа как средство для отмывания денег? Что известно о члене Наблюдательного совета «Центрэнерго» Владимире Величко

Член наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Владимир Величко стал известен украинцам, когда еще в начале ноября заявил о возврате графиков по отключению света, опередив его на 2 недели. Вероятно, рассчитывая на то, что украинцы поверят ему он выступил в защиту родного предприятия, заявив, что защита 4 трансформаторных подстанций "Центрэнерго" действительно стоит 520 млн гривен.

Влияние Владимира Величко на энергетический рынок

Однако, как выяснили "Комментарии", чиновник может "по привычке" немного преувеличить, благо подобные истории в бытность его директором одной из госкомпаний имели место быть ранее.

Самым серьезным карьерным успехом Владимира Величко – до "Центрэнерго", было руководство ГП "Харьковстандартметрология" с 2016 по 2023 годы. И в этом временном периоде имеется одно весьма "темное пятно" в виде уголовного производства № 42018101070000225 от 10 августа 2018 года.

Согласно ему по версии Главного управления Нацполиции в Харьковской области в 2016-2018 годах ряд фирм продавали ГП "Харьковстандартметрология" Владимира Величко оборудование по завышенным в 2,5-3 раза. Так, ООО "НПО "Ромсат" по версии следствие продало оборудование за 18,3 млн грн при его реальной стоимости в 7,9 млн, а ООО "Химлаборреактив" выручило 13,3 млн грн за то, что стоило 4 миллиона. Правда рассмотрение дела "зависло", как и многие дела после начала войны.

Но интересно другое – в 2017 году электронные декларации о доходах Владимира Величко пестрят сведениями о продаже им принадлежавших ему ценных бумаг. В результате, если в 2016-м году ему принадлежали акции 4 фирм и ипотечные облигации, в 2024-м году он остался владельцем все тех же облигаций и акций 2 фирм.

Судя по изменениям в электронной декларации за 2018 год Владимир Величко сумел провернуть на редкость удачные биржевые операции – 17 января 2018 года заработал 884 324, а 25 января еще 354 508 гривен. Уже 31 января он заработал 234 900 гривен, а 2 февраля – 264 100 гривен. Удивительно, но после таких блестящих торговых операций на бирже Владимир Величко перестал перепродавать ценные бумаги.

Казалось бы, при чем тут удачные биржевые инвестиции гендиректора ГП "Харьковстандартметрология" Владимира Величко? Но ведь каким-то образом он согласился купить для предприятия оборудование стоимостью 12 млн грн. заплатив за него почти 32 миллиона гривен.

И тут встает вопрос – не было ли личной заинтересованности тогдашнего гендиректора госпредприятия в таких дорогих покупках?

И в этом смысле удача Владимира Величко на бирже выглядит весьма подозрительно, ведь как раз в апреле 2018 года НБУ раскрыл одну из схем отмывания грязных денег чиновников, которые легализовали свои доходы через сделки на бирже. Понятно, что никаких торгов на самом деле не было, но отмытые деньги пошли в официальный доход чиновников. И тут случилось еще одно совпадение — после апреля 2018 года удача Владимира Величко на биржевых операциях закончилась, и он перестал зарабатывать сотни тысяч гривен на перепродаже ценных бумаг.

Помимо руководства госкомпанией в бытность покупкой ею по завышенным ценам оборудования, и биржевых удач, Владимир Величко известен и сменой своих предпочтений. Начав как помощник нардепа и главы Компартии Украины Петра Симоненко, он баллотировался в депутаты разных уровней от трех партий. Это уже упомянутая КПУ, "Наш край" и "Слуга народа", став от осколка ПР депутатом Запорожского облсовета, а от "слуг" — депутатом Харьковского горсовета, которым пребывает до сих пор.