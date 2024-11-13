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Заряжайте гаджеты: появились предупреждения о введении графиков отключений электроэнергии

Графики отключений электроэнергии могут ввести из-за угрозы ударов по энергетике

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

В Киеве и ряде других областей, как и несколько дней назад могут ввести график отключений электроэнергии из-за массированной ракетной атаки. Это превентивные меры, на которые вынуждены идти энергетики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГВА.

Заряжайте гаджеты: появились предупреждения о введении графиков отключений электроэнергии

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера", — отметил начальник КГГА Серий Попко.

Отметим, в Киеве ранним утром 13 ноября, а также во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии тревога охватила всю территорию страны.

Позже появилась информация, что в украинской столице раздались взрывы. Начали работать силы и средства противовоздушной обороны.

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