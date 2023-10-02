Оружейная компания WDG Promet, поставляющая боеприпасы для Украины, стала жертвой мошенничества

Эта статья актуализирует новость, недавно всколыхнувшую украинское информационное пространство, а именно "Директор WDG Promet объяснил, куда исчезли миллионы евро Минобороны на боеприпасы".



Компания WDG Promet, поставляющая боеприпасы для Украины, стала жертвой мошенничества.

Хорватская компания WDG Promet d.o.o. уже более 30 лет успешно функционирует на европейском и мировом рынке вооружений и безопасности, проведя сотни соглашений. Украина, находясь в состоянии войны с россией, остро нуждается в боеприпасах и вооружении.

Так, 08 декабря 2022 между Министерством обороны Украины и WDG PROMET D.O.O., г. Загреб, Хорватия, был заключен контракт No220/182/Д в соответствии с условиями которого WDG PROMET D.O.O. взяло на себя обязательство поставить в пользу Министерства обороны Украины, товар, а именно танковый выстрел калибра 125 мм в количестве 30000 единиц с датой производства после 2015 года. Общая сумма Контракта была определена сторонами в размере 32 700 000 Евро.

Заметим также, что согласно условиям контракта Министерство обороны Украины осуществило авансовый платеж на счет WDG PROMET DOO NoСZ27 0600 0000 0001 8122 0458 Podnikatelska druzstevni zalozna в размере 3,270,000 Евро 29 января.





Из-за определенной задержки в получении транзитных лицензий, которую по устной договоренности при заключении контракта должна была получить украинская сторона, денежные средства не были перечислены поставщику товаров оборонного назначения и в полной сумме находились на счету WDG PROMET D.O.O. на приобретение товаров оборонительного назначения.

Ориентировочно в начале апреля 2023 года WDG PROMET D.O.O. стало известно о несанкционированном доступе посторонних лиц к их счетам в чешском финансовом учреждении Podnikatelska druzstevni zalozna (далее PDZ).





Так, по версии представителей компании в марте 2023 года непосредственно руководитель PDZ Камил Бахбух мошенническим способом завладел денежными средствами WDG PROMET D.O.O., которые были на счету, а именно: 2,200,000 евро и 30,000,000 чешских крон (эквивалент 1,234,00 евро) Прага. При этом кассиром был непосредственно председатель и владелец PDZ Камил Бахбух, а денежные средства якобы получил директор компании Матиас Зубак, который находился тогда в Загребе, Хорватия, что подтверждается соответствующими документами и свидетелями. В то же время лица, аффилированные с PDZ, использовали поддельные платежные поручения для осуществления переводов между своими счетами. Связующим звеном между всеми этими лицами выступает Камиль Бахбух, занимающий соответствующие должности в совете директоров этих организаций. В то же время, Бахбух через свою компанию Somecs Institut a.s. якобы мошенническим путем лишил WDG PROMET D.O.O. еще 1,938,000 евро.





Кстати, директор WDG PROMET D.O.O. Матиас Зубак сделал соответствующее заявление на Interfax Украина, подчеркнув: "Конечно, никаких распорядительных документов на снятие и перевод 5,372,000 евро наша компания даже теоретически дать не могла. К тому же я — директор WDG Promet d.o.o., подпись которого проставлена на фиктивных распорядительных документах о получении денежных средств, фактически в этот день находился в другой стране, что также подтверждается соответствующими документами. Хочу также напомнить, и это главная мотивация заявления, что 5,372 млн евро, которыми незаконно завладели мошенники чешского банка, соответствует сумме авансового платежа за военные материалы от наших партнеров – компании Sevotech a.s. и Министерства обороны Украины. Таким образом, мошенники фактически похитили деньги из государственного бюджета Украины, что является преступлением против всего народа Украины в столь сложный для нее период борьбы с российской агрессией."





По сути, авансовый платеж от Министерства обороны Украины в сумме 3,27 млн. евро был похищен работниками чешской PDZ.





Сегодня этим делом занимаются правоохранительные органы, которые должны выявить круг всех участников, принимавших непосредственное и опосредованное участие в этой преступной схеме. Скорее всего непосредственным организатором и руководителем этого плана по незаконному завладению средствами WDG PROMET D.O.O. без проведения какого-либо финансового мониторинга этой трансакции вопреки международным стандартам финансовой безопасности, без сомнения, выступает Камиль Бахбух, а его главным соучастником – председатель совета директоров PDZ господин Роберт Зеленка. по крайней мере, именно такого мнения придерживаются представители компании WDG Promet d.o.o.

Возможно, что такая операция стала возможной с молчаливого согласия и при поддержке чешских политиков, в частности Петра Фиалы, который мог задействовать свое служебное положение и политическое влияние.

В настоящее время по заявлению WDG PROMET D.O.O. правоохранительными органами Чехии осуществляется расследование мошеннических действий и кражи денежных средств на счетах WDG PROMET D.O.O., поступивших от Министерства обороны Украины для приобретения товаров оборонного назначения. Одновременно WDG PROMET D.O.O. за счет собственных средств предпринимает меры по выполнению условий контракта, заключенного с Министерством обороны Украины.

Директор WDG PROMET D.O.O. Матиас Зубак в своем заявлении подчеркнул, что "сегодня WDG Promet d.o.o. несет значительный финансовый и репутационный ущерб, поскольку кража денежных средств с нашего счета привела к задержке выполнения контрактов с нашей стороны и, как следствие — применение штрафных санкций в отношении нас. Однако я хотел бы подчеркнуть, что наша компания всегда выполняла свои контрактные обязательства, несмотря на все трудности и форс-мажорные обстоятельства. Могу заверить, что Министерство обороны Украины получит боеприпасы от компании Sevotech as. Для нас это вопрос сохранения репутации и чести."

Также нам стало известно, что хорватская компания готовит письмо в Министерство иностранных дел Украины, ведь эта ситуация затрагивает украинские интересы тоже. Возможно, Посольство Украины в Чехии сможет подключится к выяснению обстоятельств этого дела.