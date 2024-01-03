Невероятные прогнозы на 2024 год, сделанные 100 лет назад

Преподаватель из Университета Калгари Пол Фейри собрал вырезки из газет 1924 года, в которых речь шла о прогнозах на 100 лет вперед от ученых, режиссеров, бизнесменов и других специалистов. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 8 самых интересных предсказаний на 2024 год. Часть из них очень близка к истине, в то время как другие совсем не соответствуют настоящему.



Прогнозы на 2024 год, сделанные в 1924 году. Фото из открытых источников

Автоматизация и уменьшение роли лошадей

Палеонтолог и профессор Университета Южной Калифорнии Юстас Ферлонг высказал предположение, что в 2024 году техника заменит лошадей.

"Ежедневно трактор и автомобиль занимают место лошади в сельской жизни. По мере того, как пройдет полезность лошади, пройдет и необходимость ее существования. Через сто лет вы можете встретить лошадей в зоопарках. Я уверен, что вы больше нигде их не найдете", - близок к истине был Юстас Ферлонг в прогнозе 1924 года.

Конец всем войнам

Легенда кинонематографа Дэвид Гриффит полагал, что кино поможет начать новую эру мира для человечества.

"В 2024 году важнейшим делом, которое кинематограф в значительной степени поможет достичь, будет устранение с лица цивилизованного мира всех вооруженных конфликтов. Фильмы будут самым мощным фактором в возникновении этого состояния. Я хочу сказать, что к тому времени война, если такая вещь будет, будет вестись только в научной плоскости, без физического уничтожения", — прогнозировал Дэвид Гриффит.

Перепланировка городов для нового транспорта

Шведский архитектор Бен Бьорксон предположил, что в мегаполисах США и других странах произойдет большая перепланировка городов для автомобилей и другого транспорта.

"В городе через сто лет я вижу трехэтажные дороги, спидвеи через сердце города, небоскребы с подъездами для автомобилей высотой до 15 этажей, монорельсовые экспрессы к пригороду, которые заменяют трамваи и моторные омнибусы, подземные грузовики, которые будут двигаться по всем направлениям, все железнодорожные станции и деловые районы, которые в значительной степени заменят современные тяжелые грузовики и вагоны", — предполагал Бернсон.

Женщины будут иметь больше прав

Мужчина, по имени Фрэнк Ферраро в письме 1924 года в New York Daily News нарисовал свое видение будущего в котором женщины смогут занимать различные должности, а мужчины наоборот будут ухаживать за детьми.

"Кто-нибудь задумывался, какой будет эта страна через сто лет? Только представьте: у нас будет женщина-президент, женщины-политики и женщины-полицейские. Поскольку женщины займут все высокие должности, естественно, что мужчины будут вынуждены выполнять всю тяжелую работу. Тем, кто физически не готов к такой тяжелой работе, придется оставаться дома и ухаживать за детьми или заботиться о домашних животных", - прогнозировал мужчина 100 лет назад.

Длительная молодость

Британский политик Кингсли Вуд в выступлении 1924 года в Лондоне рассказал своей аудитории, что "не сомневается, что к 2024 году средняя ожидаемая продолжительность жизни будет составлять по крайней мере 100 лет, а человек в 75 лет будет сравнительно молодым мужчиной" , — надеялся Вуд.

Работа из дома

Британский ученый Арчибальд Лоу в своей книге "Возможности беспроводной связи" 1924 года представил нечто очень сильно напоминающее интернет.

"Несомненно, в будущем мы сможем подписывать наши чеки с помощью быстрой передачи движения; мы сможем отслеживать преступников, присылать их отпечатки пальцев и вести очень много видов бизнеса, которые сейчас нуждаются в нашем физическом присутствии. Люди могли бы вести свой бизнес в своем доме с комфортом, вместо того, чтобы ездить куда-нибудь каждый день", — прогнозировал ученый.

Ежедневные поездки на самолете

Нью-йоркский магнат недвижимости Джозеф Дэй ожидал, что ежедневные поездки на работу будут значительно другими в 2024 году.

"Самолет находится в зачаточном состоянии, но отныне его развитие как коммерческого предложения будет двигаться быстро. Когда этот способ транспортировки будет усовершенствован для бизнесмена будет повседневным явлением летать из дома в офис и возвращаться назад", - рассказал в одной радиопередаче Дэй.

Проблемы перенаселения и голода

Ученый и руководитель энтомологического бюро в Вашингтоне Лиланд Оссиан Говард, предупредил, что мир в 2024 году будет перенаселен и будет иметь проблемы с голодом, если не будут приняты решительные меры.

"При нынешних темпах через 100 лет мир будет явно перенаселен. Нужно что-то делать, чтобы позаботиться об этом населении. Рождаемость придется определенным образом ограничить, поскольку Земля не может обеспечить едой все население", — прогнозировал ученый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о невероятных прогнозах на 2023 год, сделанных в 1923 году.

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